Casanova Opera Pop – Il Film: trailer dell’evento musical-teatrale di Red Canzian (Al cinema il 27, 28 e 29 novembre)

Il 27, 28 e 29 arriva nei cinema d’Italia con Officine UBU Casanova Opera Pop – Il Film, lo spettacolo di teatro musicale ideato, composto e prodotto da Red Canzian, divenuto rapidamente il più grande successo italiano nella stagione 2022/2023, con oltre 100.000 spettatori in 88 repliche nei principali teatri d’Italia.

“Casanova Opera Pop – Il Film” – come l’opera teatrale – dipinge il quadro di una Venezia ai tempi della Serenissima, la cui storia e salvezza si giocano fra i bácari popolati da varia umanità e i ricchi quanto decadenti Palazzi del potere. Un crescendo che accompagna lo spettatore in un intreccio di avventure, emozioni, sentimenti, ricerca di libertà, affermazione di diritti, sete di giustizia e intrighi politici, rivelandosi in tutta la sua contemporaneità, seppur vestito in chiave settecentesca.

Casanova Opera Pop Il Film – Trama e cast

La trama ufficiale: Venezia, 1755. Giacomo Casanova, appena rientrato in città dall’esilio di Vienna, minaccia di far strage di cuori e di creare scompiglio in città con il suo ineguagliabile carisma. Nel frattempo, il doge Francesco Loredan versa in pessime condizioni di salute e l’Inquisitore Pietro Garzoni trama per influenzare a suo favore la successione al Dogado. A tal proposito, quest’ultimo, intende sbarazzarsi di Casanova, perché potrebbe rovinare i suoi piani, e allo scopo incarica il perfido Zago. Mentre si trova alla Cantina do Mori, il Principe dei Seduttori incontra una sua vecchia fiamma: la bella Gretchen, che lo conduce al palazzo della Contessa Margarethe von Steinberg, per la quale lavora come cameriera. Qui giunto, Casanova incontra la gran dama e viene da lei sfidato in una singolare scommessa: se riuscirà a sedurre la giovane Francesca Erizzo, figlia di uno dei maggiorenti della città, lei – Margarethe – sarà sua per una notte. Forte del suo impareggiabile fascino, Casanova accetta, convinto di poterle avere entrambe, senza sospettare che il vero scopo della Contessa sia metterlo nei guai. Iniziano così le rocambolesche avventure di Giacomo Casanova, che dovrà destreggiarsi fra intrighi politici, tradimenti e inganni per fare trionfare il suo amore per Venezia e per la donna che ha conquistato il suo cuore.

Giacomo Casanova è interpretato da Gian Marco Schiaretti, uno dei talenti più puri cresciuti in Italia e di successo all’estero (già protagonista di Evita nel West End, Tarzan della Disney in Germania, Moulin Rouge a Colonia, Don Juan e Notre-Dame nei tour internazionali in Asia e America). Accanto a lui, nella parte dell’incantevole e volitiva Francesca Erizzo, destinata a conquistarne il cuore, la giovane Angelica Cinquantini, volto familiare della fiction televisiva. Il ruolo dei malvagi, pronti ad approfittare di un momento di fragilità della Serenissima e del Doge che la governa, è affidato a Gipeto, che interpreta il potente e corrotto Inquisitore Pietro Garzoni, pronto a spazzare via senza il minimo scrupolo tutto ciò che gli è di ostacolo per ottenere il potere del porporato, e a Manuela Zanier, ovvero la perfida Contessa von Steinberg, nobile austriaca non insensibile al fascino di Casanova, ma pronta a tessere trame mortali per inseguire il proprio interesse ed esercitare senza scrupoli il proprio fascino. Fra gli interpreti anche Paolo Barillari, Jacopo Sarno, Roberto Colombo, Rosita Denti, Gianluca Cavagna, Chiara Famiglietti, Francesca Innocenti.

Casanova Opera Pop Il Film – Il trailer italiano

Curiosità sul film

“Casanova Opera Pop – Il Film” è ispirato al best-seller di Matteo Strukul “Giacomo Casanova – La sonata dei cuori infranti”.

Ripreso durante le repliche al Teatro Rossetti di Trieste e al Gran Teatro Geox di Padova tra febbraio e marzo 2023, con la produzione esecutiva di Eventi Digitali e la regia di Riccardo Guernieri, Casanova Opera Pop – Il Film è realizzato con tecnica cinematografica e audio surround 5.1, per restituire l’effetto immersivo del live.

La regia originale dell’opera teatrale è di Emanuele Gamba, con Chiara Canzian come Assistant Director e con la regia associata di Carolien Canters e la direzione creativa di Anthony van Laast per Nick Grace Management, guru delle produzioni di maggior successo nel mondo e artefice di successi come Mamma Mia!, Sister Act, Cats e tanti altri. La produzione esecutiva dello spettacolo teatrale è di Retropalco, il corpo di ballo, coreografato da Roberto Carrozzino e Martina Nadalini, è composto da Mirko Aiello, Cassandra Bianco, Alberto Chianello, Eleonora Dominici, Federica Esaminato, Mattia Fazioli, Filomena Fusco, Raffaele Guarino, Vittoria Markov e Olaf Olguin.

Nel team creativo figurano molti professionisti che rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo: in primis Matteo Strukul, autore del best seller che ha ispirato l’opera, ovvero “Giacomo Casanova – La sonata dei cuori infranti”, ma anche dei romanzi storici dai quali è stata tratta la serie I Medici. Poi l’Atelier Stefano Nicolao, dal 1980 attivo sulla scena internazionale in grandi produzioni cinematografiche (candidato all’Oscar per i costumi di Eyes Wide Shut di Stanley Kubrik), che ha realizzato i 120 costumi, sui bozzetti della stilista Desirèe Costanzo. Le calzature sono opera del Politecnico Calzaturiero del Brenta, centro di ricerca e produzione tecnologica e qualitativa all’avanguardia. A loro si affianca Gian Pietro Muraro, già stilista di riferimento per alcuni dei marchi di moda italiani di maggior prestigio in ambito internazionale, specializzato nella creazione di costumi in maglia. Le scenografie sono di Massimo Checchetto, direttore degli allestimenti scenici al Teatro La Fenice e le luci di Fabrizio “Fabi” Crico. Per le scene di duello la produzione ha potuto contare su un Maestro d’Armi d’eccezione, ovvero il campione Olimpionico di scherma Stefano Pantano, che ha preparato gli attori in maniera impeccabile.

Il film è prodotto da Red Canzian e Beatrix Niederwieser per Blu Notte, in collaborazione con Stefano Scaroni e con il supporto della Regione del Veneto.

Venezia, 1755. Giacomo Casanova è tornato in città, e il precario equilibrio su cui si regge la Repubblica, ormai prossima alla decadenza, rischia di frantumarsi e degenerare nel caos. Lo scenario politico internazionale è in una fase transitoria di delicate alleanze e il disastroso esito della Seconda guerra di Morea ha svuotato le casse della Serenissima. Il doge Francesco Loredan versa in pessime condizioni di salute, e l’inquisitore Pietro Garzoni trama alle sue spalle per ottenere il consenso all’interno del Consiglio dei Dieci e influenzare così la successione al dogado. Il suo sogno proibito è arrestare il seduttore spadaccino, e per far questo gli mette alle calcagna il suo laido servitore Zago. Rubacuori galante e agile funambolo, Casanova entra in scena prendendo parte a una rissa alla Cantina do Mori, la più antica osteria della laguna, per difendere una bellissima fanciulla, Gretchen Fassnauer, apparsa a consegnargli un messaggio: la contessa Margarethe von Steinberg vorrebbe incontrarlo. La nobile austriaca intende sfidarlo a una singolare contesa: se riuscirà a sedurre la bella Francesca Erizzo, figlia di uno dei maggiorenti della città, allora lei sarà sua. Casanova accetta, forte del suo impareggiabile fascino. È l’inizio di una serie di rocambolesche avventure che lo porteranno ad affrontare in duello Alvise, il focoso spasimante di lei…

Il romanzo “Giacomo Casanova. La sonata dei cuori infranti” è disponibile su Amazon.

Note di Red Canzian

Red Canzian dice: “Ho pensato a Casanova Operapop con lo sviluppo dell’opera all’Italiana, nella quale la storia e i personaggi prendono forma attraverso la musica e le parole delle canzoni, scritte da Miki Porru, e dove i dialoghi punteggiano il racconto in pochi momenti, seppur importantissimi. Per rendere lo spirito epico delle composizioni, arrangiate da Phil Mer, abbiamo registrato l’Orchestra Sinfonica di Padova e del Veneto, diretta dal Maestro Carmelo Patti, fusa con i suoni moderni”

“Realizzare il film – dichiara Red Canzian – a un certo punto è diventata un’esigenza. Gli spettacoli in teatro tutti sold out e l’impossibilità di accontentare non solo gli spettatori, ma i teatri stessi che ci chiedevano di estendere la programmazione per l’enorme richiesta, insieme alla consapevolezza di avere realizzato qualcosa di ‘grande’, un progetto importante, indiscutibilmente di qualità, al 100% italiano, su un personaggio, Casanova – e una città – Venezia, conosciuti e ammirati in tutto il mondo: tutto questo mi ha convinto ad affrontare un’ulteriore impresa, quella di realizzare un lungometraggio capace di restituire il sapore dello spettacolo dal vivo a chi non è riuscito ancora a vederlo, ma anche di dare una nuova prospettiva a chi lo ha vissuto in teatro, perché il cinema è il luogo migliore per esaltare il dettaglio e apprezzare tutto quello che con grande amore, dedizione, impegno e cura abbiamo scelto di portare in scena, a partire dal cast straordinario fino ai costumi cinematografici, realizzati dall’Atelier Stefano Nicolao”.

Casanova Opera Pop Il Film – La colonna sonora

1. Primo prologo

2. Venezia overture – Casanova Operapop Choir & Red Canzian

3. Tema la locanda – Casanova Operapop Choir, Rosita Denti & Red Canzian

4. Tema di Casanova – Gian Marco Schiaretti

5. Tema di Gretchen – Alice Grasso & Gian Marco Schiaretti

6. Tema dell’ Inquisitore – Gipeto

7. Reprise tema Inquisitore – Gipeto

8. Tema della Contessa – Manuela Zanier & Gian Marco Schiaretti

9. Tema Palazzo Contarini – Orchestra OPV

10. Tema primo incontro – Gian Marco Schiaretti & Angelica Cinquantini

11. Tema fuga sui tetti – Orchestra OPV

12. Tema di Francesca – Angelica Cinquantini

13. Tema al pozzo – Gian Marco Schiaretti & Angelica Cinquantini

14. Tema della sfida – Jacopo Sarno & Gian Marco Schiaretti

15. Tema del duello – Orchestra OPV

16. Tema straziante – Gian Marco Schiaretti

17. Tema incubo notturno – Gian Marco Schiaretti, Gipeto & Roberto Colombo

18. Tema Ponte delle Tette – Gian Marco Schiaretti, Silvia Scartozzoni & Casanova Operapop Choir

19. Secondo prologo – Gipeto

20. Gran Ballo di Carnevale – Antonio Orler & Silvia Scartozzoni

21. Tema Francesca e Giacomo – Gian Marco Schiaretti & Angelica Cinquantini

22. Tema confessione – Alice Grasso & Gipeto

23. Tema Santa Maria Formosa – Gian Marco Schiaretti & Angelica Cinquantini

24. Tema dell’ arresto – Orchestra OPV

25. Carnevale a San Marco – Casanova Operapop Choir

26. Tema ai Piombi – Gian Marco Schiaretti

27. Fuga dai Piombi – Gian Marco Schiaretti & Paolo Barillari

28. Tema alle Campane – Gipeto & Roberto Colombo

29. Bosco dei tigli – Gian Marco Schiaretti & Roberto Colombo

30. Viaggio verso Bolzano – Orchestra OPV

31 Tema Castello di Bolzano – Manuela Zanier & Gian Marco Schiaretti

32. Tema del ritorno – Orchestra OPV

33. Tema degli amici – Gian Marco Schiaretti & Paolo Barillari

34. Tema della festa finale – Antonio Orler & Casanova Operapop Choir

35. Tema di nuovo insieme – Gian Marco Schiaretti & Angelica Cinquantini

36. Gran Finale in Piazza – Gian Marco Schiaretti, Angelica Cinquantini & Casanova Operapop Choir

La colonna sonora di “Casanova Opera Pop” è disponibile su Amazon.

Casanova Opera Pop Il Film – Foto e poster

Casanova Opera Pop – Il Film: foto e poster dell’evento al cinema di Red Canzian (27, 28 e 29 novembre) Guarda le altre 23 fotografie →