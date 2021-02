Charlize Theron e Kerry Washington in “L’Accademia del Bene e del Male” di Netflix

Kerry Washington e Charlize Theron hanno firmato per recitare nell’adattamento di Netflix della saga fantasy L’Accademia del Bene e del Male. Il sito Deadline riporta che le due attrici interpreteranno rispettivamente il ruolo di Clarissa Colombine, preside dell’Accademia del Bene, e Lady Pocus, preside dell’Accademia del Male in questo adattamento di Paul Feig (Le amiche della sposa, Ghostbusters).

“L’Accademia del Bene e del Male” è un romanzo fantasy YA bestseller dello scrittore Soman Chainani ambientato in una scuola magica dove i bambini vengono addestrati a diventare eroi o cattivi delle fiabe. Washington e Theron si uniscono a Sofia Wylie e Sophia Anne Caruso, che sono state scelte rispettivamente come le migliori amiche Agatha e Sophie. Mentre Sophie crede che sarà scelta per l’Accademia del Bene e Agatha sembra essere la scelta perfetta per allenarsi come cattiva all’Accademia del Male, le due ragazze sono sorprese di trovarsi invece in accademie opposte.

Adattato dagli sceneggiatori David Magee e Laura Solon, il film è prodotto da Joe Roth, Jeffrey Kirschenbaum, Jane Startz e Feig e Laura Fischer di Feigco. Lo scrittore Soman Chainani sarà anche produttore esecutivo, insieme a Zack Roth e Patricia Riggen.

La sinossi ufficiale del romanzo:

Sophie e Agatha sono da sempre amiche del cuore e non vedono l’ora di scoprire cosa significhi studiare nella leggendaria Accademia del Bene e del Male, dove ragazze e ragazzi normali vengono preparati a diventare gli eroi e i cattivi delle fiabe. Con i suoi eleganti abiti rosa, le scarpette di cristallo e la passione per le buone azioni, Sophie sa che otterrà ottimi voti nella Scuola del Bene. Agatha invece, con i vestiti neri e informi e il carattere scontroso sembra una perfetta candidata per la Scuola del Male. Quando arrivano all’Accademia le due ragazze fanno una scoperta sorprendente: Sophie finisce nella Scuola del Male a seguire lezioni di Imbruttimento, Trappole mortali e Storia della Cattiveria, mentre Agatha si ritrova nella Scuola del Bene, a lezione di Etichetta principesca. Si tratta di un errore? O forse il loro autentico carattere è diverso da ciò che tutti credono? Per Sophie e Agatha comincia un viaggio in un mondo straordinario, dove l’unico modo per uscire dalla fiaba è viverne una fino alla fine. Dentro la foresta primordiale c’è un’accademia del bene e del male. Ci sono due castelli, due teste gemelle: uno benigno e l’altro maligno. Prova a fuggire: le vie son bloccate. L’unica è una storia di fate. Età di lettura: da 11 anni.

Theron torna al ruolo di cattiva di un fantasy dopo aver magistralmente interpretato la malvagia Regina Ravenna nei due film del franchise Biancaneve e il cacciatore. Washington è nota principalmente per aver interpretato il ruolo di Olivia Pope nella serie tv Scandal.