Che Dio ci Aiuti, 24 aprile: chi torna nella vita di Azzurra

Che Dio ci Aiuti 8 tornerà giovedì 24 aprile, con nuovi episodi. La fiction con Francesca Chillemi sta registrando degli ottimi ascolti, che sfiorano il 22% di share. Nelle precedenti puntate, Azzurra aveva aiutato Lorenzo a indagare su un mistero inerente sua moglie, deceduta diversi anni prima. L’uomo, infatti, aveva trovato un’agenda appartenente alla donna, con dei numeri e con diversi appuntamenti fissati con un uomo.

Si era quindi convinto che sua moglie lo avesse tradito, prima di morire. E invece, gli appuntamenti erano con un oncologo, in quanto la donna era malata, ma non lo aveva detto al marito. Sempre negli scorsi episodi, Cristina ha commesso l’errore di ospitare per una notte, il suo ex Matteo, evaso dal carcere, nella cantina della casa famiglia.

Questo ha causato dei seri problemi alla struttura, tant’è che Alessia è stata incaricata, dal Tribunale, di redarre un report su quanto occorso a La Casa del Sorriso. Cristina si è pentita del suo gesto, e inaspettatamente ha trovato comprensione in Lorenzo, che di solito è molto rigido su certe questioni.

Melody, invece, ha capito di sentire qualcosa di più nei confronti di Corrado, mentre Pietro e Cristina, si sono messi insieme. I due hanno deciso di tenere segreta la loro relazione, ma Azzurra li ha scoperti e li ha invitati a dire tutto a Lorenzo. Pietro, tuttavia, si è mostrato piuttosto restio nel confidarsi con suo padre.

Che Dio ci Aiuti 8, puntata 24 aprile: Azzurra rivede sua sorella Rosa. Il ritorno di suor Costanza

Nei prossimi episodi di Che Dio ci Aiuti 8, Azzurra rivedrà sua sorella Rosa, e ci sarà un gradito ritorno, quello di Suor Costanza.

Nel dettaglio, suor Costanza tornerà in casa famiglia, portata da un’ambulanza. La suora cercherà di spiegare il motivo di questo insolito modo di arrivare, ma le sue giustificazioni non convinceranno Azzurra, e neanche gli altri inquilini della struttura.

In particolare, Azzurra sospetterà che il suo arrivo con l’ambulanza abbia a che vedere con la storia di una giovane novizia. Intanto, ci sarà un’altra persona che piomberà dal passato, nella vita di suor Azzurra. Si tratta di sua sorella Rosa, che arriverà a La Casa del Sorriso accompagnata dal compagno e una bambina.

Non sarà, tuttavia, una visita qualunque, perché dietro c’è una ragione ben precisa. L’arrivo di Rosa e le motivazioni che la ragazza addurrà parlando con Azzurra, non basteranno a convincere quest’ultima, che è convinta che la sorella non le stia dicendo la verità.

Sarà davvero così? Che cosa starà nascondendo la sorella di Azzurra e qual è il vero motivo perché si è presentata in casa famiglia, così all’improvviso.