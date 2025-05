Che Dio Ci Aiuti, ultima puntata: le anticipazioni di stasera 8 maggio

Stasera si conclude l’ottava stagione di Che Dio ci aiuti. La fiction con Francesca Chillemi (alias Suor Azzurra) per la prima volta in veste di protagonista si è confermata una delle più seguite in prima serata, anche se va registrato un calo rispetto alla stagione precedente, quando la serie arrivò a toccare punte del 30% (con oltre 5.600.000 spettatori nella prima puntata).

Il penultimo appuntamento con Che Dio ci aiuti 8, andato in onda il 1° maggio, ha vinto la gara degli ascolti con il 19,3% di share e 3 milioni e 308 mila spettatori di media, dato però più basso della scorsa puntata (24 aprile) che aveva fatto registrare il 22% di share e 3.690.000 spettatori conquistati dalla storica serie di Rai 1. Questa sera va in onda la decima e ultima puntata stagionale.

Spazio dunque agli episodi 19 e 20, rispettivamente intitolati La seconda della lista e Nella mente e nel cuore. Il gran finale di Che Dio ci aiuti 8 promette come sempre di essere ricco di sorprese, emozioni e colpi di scena, il tutto senza rinunciare a momenti di profonda riflessione per tutti i protagonisti della serie Rai andata in onda per la prima volta il 15 dicembre 2011.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni dell’ultima puntata di stasera, giovedì 8 maggio

Il diciannovesimo episodio di Che Dio ci aiuti 8 (La seconda della lista) si apre con un colloquio tra Azzurra e il medico che ha in cura Cristina. Il dottore informa (erroneamente) la suora sulle condizioni della ragazza, che appaiono preoccupanti. Azzurra coglie l’occasione per convincere Cristina a stare a riposo. Chiede anche a Pietro di assisterla e prendersi cura di lei.

Il riavvicinamento a Pietro spinge la ragazza a riflettere sulla sua permanenza nella casa-famiglia. Andarsene è davvero la decisione giusta? Questo episodio registra il ritorno di Suor Angela. Insieme a Lorenzo e Azzurra la religiosa interpretata da Elena Sofia Ricci si occupa di un delicato caso di prostituzione minorile che vede coinvolte alcune ragazze in difficoltà.

L’indagine mette Azzurra davanti a diversi interrogativi sul suo operato: sta davvero agendo nella maniera giusta? Nel frattempo Corrado comunica e Melody una notizia che potrebbe sconvolgerla e cambiare radicalmente la sua vita. Il rapporto tra i due sarà forte a sufficienza da superare anche questa prova? Il ventesimo e ultimo episodio stagionale (Nella mente e nel cuore) esordisce con un clima pieno di frenesia e tensione alla Casa del Sorriso.

Il tribunale è sul punto di decidere se confermare l’abilitazione della casa-famiglia o chiuderla per sempre. Come se non fosse sufficiente, Suor Angela si trova in guai seri. La suora viene fermata a causa della droga trovata nella sua tonaca. La cosa non convince Lorenzo e Azzurra, fermamente convinti che qualcosa voglia incastrarla. I due si mettono d’impegno per scoprire la verità e scagionare Suor Angela.

Intanto Cristina viene ricoverata in ospedale. Il fatto la porta a riflettere a fondo sul suo futuro e a interrogarsi sui rapporti costruiti nella casa-famiglia. La giovane si trova davanti a un bivio esistenziale: fare ritorno alla vecchia vita o fidarsi della sua nuova famiglia e dell’amore che ha trovato al suo interno?