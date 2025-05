Chi arriva (a sorpresa) nel cast di Bridgerton 4

La quarta stagione di Bridgerton è prossima al debutto, l’attesa sta per finire e i fans della serie non vedono l’ora di farsi travolgere dai nuovi gossip di Lady Whistledown. Basata sui sui romanzi di Julia Quinn, Bridgerton è una serie di successo prodotta da Shonda Rhimes e ideata da Chris Van Dusen che ha ottenuto, sin dalla prima stagione, un immediato eco mediatico. Secondo alcune anticipazioni Bridgerton 4 sarà caratterizzato da diverse novità, che riguardano soprattutto l’ingresso nel cast di nuovi personaggi.

In particolare uno di questi porterà una ventata di spensieratezza alla trama e renderà la visione più fluida, leggera, ma soprattutto più originale rispetto alle precedenti. Sta facendo discutere i media l’arrivo nel cast di una giovane attrice talentuosa, ma affetta da un’anomalia congenita. Una novità che non è passata inosservata e che denota una certa apertura del mondo dello spettacolo nei confronti di artisti che sono affetti da disabilità.

Il neo personaggio è Hazel, una giovane domestica che ha avuto un passato difficile, ma non per questo ha perso l’entusiasmo per la vita. In Bridgerton 4 si darà infatti più spazio alla quotidianità della servitù, che in parte diverrà protagonista della neo stagione. Il ruolo di Hazel è interpretato da Gracie McGonigal, giovane attrice statunitense affetta da un’anomalia congenita al braccio sinistro: l’arto si ferma al gomito. Sin da piccola ha sognato di fare l’attrice e di lavorare nei musical: ora è riuscita a realizzarsi e ha ottenuto, dopo diverse esperienze sul set e in teatro, la parte in una delle serie più famose di Netflix.

Bridgerton 4, Gracie McGonigal nuovo volto della serie

Gracie McGonigal ha 23 anni e ha conquistato la popolarità quando aveva soli 18 anni. La sua storia personale ebbe un clamore mediatico tale perché nel 2020 gli venne donato un braccio bionico. Per lei fu un momento speciale perché la protesi le permetteva di avviare la sua carriera di attrice. Recitare è sempre stato uno dei suoi obiettivi, ma era consapevole che la sua disabilità potesse essere in limite. Invece è riuscita a farsi notare e a dimostrare di avere talento.

In una recente intervista rilasciata a Metro ha dichiarato: “Avere questa anomalia congenita non è doloroso per me, ma è stata una grossa parte della mia vita. Giusto o sbagliato che sia, è la prima cosa che le persone notano di me. Come attrice è un problema, perché vorrei che le persone mi notassero per il mio lavoro.” Il ruolo di Hazen in Bridgerton le è piaciuto particolarmente soprattutto perché non è tra quelli che solitamente vengono assegnati a chi ha delle disabilità.

Gracie ha ammesso che le parti per gli attori disabili non sono tante, anche se negli ultimi anni le cose sono cambiate molto: “Le cose adesso stanno andando meglio e gli attori con disabilità vengono scelti per lavorare in serie TV e cose simili, ma spesso i loro ruoli hanno a che fare con la loro disabilità. Dobbiamo andare oltre questo”.

Bridgerton 4, trama e nuovi personaggi

La nuova stagione di Bridgerton debutterà nel 2026, ma sono state già condivise diverse informazioni. Oltre all’arrivo sul set di Gracie McGonigal, è prevista la presenza di altri personaggi non famigliari al cast. Protagonisti del nuovo capitolo Sophie Beckett, interpretata dall’attrice Yerin Ha, che si innamorerà di Benedict. La trama è ispirata alla storia di Cenerentola: Sophie, figlia illegittima di un conte viene sfruttata dalla matrigna come cameriera, ma avrà il suo riscatto.

Katie Leung interpreta il ruolo della cattivissima Lady Araminta, madre putativa di Sophie, mentre Michelle Mao e Isabella Wei, sono le sorellastre. Non mancheranno i colpi di scena, ma anche i momenti di passione a cui Bridgerton ha abituato il suo pubblico: il conto alla rovescia è appena iniziato.