Chi è il nuovo amore di Valeria Golino: la storia dopo Scamarcio

Reduce dai riconoscimenti ottenuti alla premiazione dei David di Donatello, Valeria Golino si è detta soddisfatta e entusiasta del lavoro fatto: L’Arte della Gioia ha conquistato il pubblico, nonostante non fosse un film facile da realizzare. Prima ha debuttato come serie Netflix e poi nelle sale e questo è stata un ulteriore fiducia che i produttori hanno manifestato verso il suo progetto. Il film ha ricevuto il premio per la migliore sceneggiatura non originale che l’attrice ha realizzato insieme a Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo. Premiata anche Tecla Insolia, come miglior attrice e Valeria Bruni Tedeschi come miglior attrice non protagonista.

Tutti riconoscimenti meritati che hanno avuto l’applauso dei presenti, ma soprattutto quelli del pubblico. Seduta nelle prime file Valeria Golino si è emozionata nel vedere le sue attrici premiate, ma soprattutto non ha trattenuto le lacrime quando l’hanno ringraziata pubblicamente. Grazie a L’Arte della Gioia la Golino ha confermato la sua professionalità, ma soprattutto la passione per il suo lavoro che svolge ormai da diversi anni e l’ha portata ad affermarsi anche oltre oceano dove ha lavorato con grandi star di Hollywood. In diverse interviste l’attrice ha rivelato di avere al fianco un uomo che la sostiene in toto.

Valeria per diversi anni è stata legata a Riccardo Scamarcio, i due hanno avuto un rapporto intenso e basato su un sentimento sincero. Nonostante la differenza di età sono stati insieme più di 10 anni, poi hanno annunciato la separazione e hanno preso strade sentimentali diverse. Oggi mantengono rapporti civili, anche se si vedono solo occasionalmente. Tuttavia dopo la separazione hanno lavorato di nuovo insieme, mostrandosi due persone civili. Valeria Golino ha amato molto Scamarcio, ma lo ha anche definito la delusione più grande della sua vita: ““La delusione sentimentale è stata fortissima, la più grande della mia vita. D’altra parte più c’è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe circostanze”.

Valeria Golino, chi è il fidanzato Fabio Palombi

Dal 2018 Valeria Golino è fidanzata con Fabio Palombi, avvocato più giovane di lei di 24 anni. Il rapporto fra i due è solido e a quanto pare le diversità presenti nel loro rapporto sono un punto di forza. Valeria si è detta molto innamorata: “Da sei anni sto con Fabio Palombi, che non fa cinema ed è più giovane di me. Per gli altri non penso sia un problema. Per me nemmeno, non ancora”. Palombi è una persona composta e poco incline ai riflettori, non a caso mantiene un basso profilo, scelta che l’attrice condivide appieno.

E’ specializzato in diritto d’autore e ed è impegnato in alcune attività sociali legate al mondo giovanile: è vicepresidente dell’associazione culturale “Giovani per Roma”, che ha l’obiettivo di integrare i giovani nel tessuto sociale della capitale. La coppia non ama apparire e spesso non presenzia ad eventi pubblici, preferisce non condividere dettagli privati e raramente è stata protagonista del gossip. Del giovane avvocato non si conoscono altri dettagli.

Valeria Golino: “Sono molto innamorata”

Ospite del salotto di Domenica in Valeria Golino ha parlato anche del suo rapporto speciale con il fidanzato Fabio Palumbo. Dopo la rottura con Scamarcio non pensava di innamorarsi di nuovo ma l’incontro con l’avvocato è stato inaspettato: “Ho un compagno da quattro anni. Sono innamorata, ma negli anni sono cambiata anche in amore. Non è che crescendo si migliora e basta, ci si inaridisce anche un po’”.

Tra gli ex di Valeria Golino oltre che Scamarcio ci sono anche il regista Peter Del Monte, Benicio de Toro, e Fabrizio Bentivoglio. Tutte relazioni che ha vissuto con passione e che le hanno lasciato qualcosa di speciale anche se non hanno avuto il lieto fine che sperava.