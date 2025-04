Chi è la protagonista di Fuochi d’artificio: età, carriera e vita privata di Anna Losano

Alla sua prima esperienza come attrice protagonista in una fiction Rai, ecco qualche curiosità su Anna Losano, interprete di Marta in Fuochi d’Artificio.

Attrice promettente, talentuosa, piena di vita. È questa la prima impressione che si ha, guardando la giovanissima Anna Losano in azione, nella miniserie di Rai Uno Fuochi d’Artificio, di cui è protagonista.

La fiction ha esordito in prime time il 15 aprile scorso, vincendo gli ascolti della serata, con il 17% di share. Le prossime puntate andranno in onda il 22 e il 25 aprile, giorno della Liberazione.

Tornando ad Anna Losano, la giovane attrice nasce a Pinerolo, in Piemonte, nel 2009 e già da piccola mostra una certa propensione per la recitazione e per il mondo della musica. Inizia studiando violino, con il metodo Suzuki, al Musicalcentro Suzuki Talent Education di Rivoli, e al contempo si cimenta anche nel canto, prendendo parte al coro di voci bianche Musicanto.

Nel 2023, decide di studiare dizione e recitazione all’Accademia Mario Brusa di Torino. Si tratta di un percorso formativo che le fornisce gli strumenti per affrontare un set, andando ad arricchire le sue doti interpretative.

Intervistata a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo, su Rai Uno, Anna ha raccontato che Fuochi d’Artificio è il suo debutto televisivo e che è molto felice di aver «realizzato il sogno di diventare un’attrice, sogno che ho fin da quando ero piccola».

Anna Losano, che ruolo interpreta in Fuochi d’Artificio e curiosità sulla giovane attrice

Nella miniserie di Rai Uno, diretta da Susanna Nicchiarelli e tratta dal romanzo per ragazzi, Fuochi d’Artificio di Andrea Bouchard, edito da Salani editore, Anna Losano interpreta Marta, una dodicenne che vive in Piemonte, nel 1943, nel periodo della Resistenza.

Marta vive con la sua famiglia, in un paesino di montagna. Con i genitori spesso fuori casa, trascorre gran parte del suo tempo con il fratello Davide, e con i nonni. Il fratello maggiore, Matteo, è invece in guerra.

Marta, però, scoprirà che in verità, il fratello è un partigiano, che sta combattendo contro i nazisti, per liberare il Paese. Un giorno, si accorge che i soldati tedeschi non eseguono perquisizioni sui bambini, e questo la porterà, con la complicità del fratello Davide, della sua amica Sara e Marco, amico del fratello, a offrire il proprio supporto ai partigiani che si nascondono tra le montagne, costruendo una nuova identità, quella di Sandokan.

In una recente intervista, Anna ha raccontato di essere stata molto orgogliosa di aver interpretato il ruolo di Marta in Fuochi d’Artificio, in particolare per il messaggio che la miniserie lancia, ossia quello «della giustizia, della solidarietà e dell’amicizia».

Nella vita, la giovane attrice è anche una grande appassionata di sport e e coltiva la passione per nuoto, pallavolo, scherma, pattinaggio sul ghiaccio. Anna frequenta il Liceo Porporato e in diverse interviste, ha sottolineato il desiderio di voler proseguire nel mondo del cinema, e anche in quello musicale. E di certo, ha tutte le carte per farlo.