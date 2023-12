Stasera in tv: “Chi ha incastrato Babbo Natale?” con Alessadro Siani su Canale 5

Chi ha incastrato Babbo Natale?, Christian De Sica, Alessandro Siani e Diletta Leotta protagonisti della commedia di Natale diretta da Siani, alla sua quinta regia per il grande schermo.

Chi ha incastrato Babbo Natale? – Cast e personaggi

Alessandro Siani: Genny Catalano

Christian De Sica: Babbo Natale

Diletta Leotta: Sasha, nipote di Babbo Natale

Leigh Gill: Romeo

Martin Francisco Montero Baez: Checco

Angela Finocchiaro: Befana

Leonie Renée Klein: moglie turista tedesco

Sara Ciocca: Rebecca

Chi ha incastrato Babbo Natale? – Trama e trailer

La Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo, domina il mercato per tutto l’anno tranne a Natale. Per far fallire Babbo Natale (Christian De Sica), assoldano il capo dei suoi elfi, convincendolo ad infiltrare nella sua fabbrica un nuovo manager: Genny Catalano (Alessandro Siani), conosciuto come il “re dei pacchi”. In realtà i pacchi in questione non sono i doni natalizi quanto piuttosto i famigerati “pacchi”. Genny, infatti, è un volgare truffatore che vive di espedienti coadiuvato da Checco, un piccolo scugnizzo di 8 anni. L’arrivo della coppia al Polo Nord darà vita ad una serie di guai ma alla fine, complice l’improbabile contaminazione reciproca che nasce tra Genny e Babbo Natale e l’inaspettato aiuto della Befana (Angela Finocchiaro), la magia natalizia riuscirà a trionfare.

Curiosità sul film

Quinta regia dell’attore e comico napoletano Alessandro Siani dopo l’esordio Il principe abusivo e i successivi Mister Felicità, Si accettano miracoli e Il giorno più bello del mondo.

Alessandro Siani dirige da una sua sceneggiatura scritta in collaborazione con Gianluca Ansanelli (Troppo napoletano, Si accettano miracoli, Il giorno più bello del mondo) e Tito Buffulini (Troppo napoletano, Poli opposti, Si accettano miracoli).

Il team che ha supportato Alessandro Siani dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Giovanni Canevari (Moschettieri del Re), la montatrice Valentina Mariani (il principe abusivo), la scenografa Chiara Balducci (Il giorno più bello del mondo).

Gli effetti speciali del film sono stati supervisionati da Pasquale Catalano che ha lavorato anche al recente I o sono Babbo Natale con Gigi Proietti e Marco Giallini e agli effetti speciali delle riprese italiane dell’ultimo film di James Bond, No Time to Die .

Alessandro Siani ha già diretto Christian De Sica in "Il principe abusivo".

Alessandro Siani e Christian De Sica hanno recitato insieme anche in Natale a New York, Natale in crociera e nel citato “Il principe abusivo” esordio alla regia di Siani.

Oltre a Christian De Sica altri due attori e comici hanno recentemente vestito i panni di Babbo Natale al cinema: Diego Abatantuono in 10 giorni con Babbo Natale (2020) e Gigi Proietti in “Io sono Babbo Natale” (2021).

“Chi ha incastrato Babbo Natale?” è prodotto da Marco Cohen per Vision Distribution, Fabrizio Donvito & Benedetto Habib per Indiana Production e Massimo Di Rocco per Bartleby Film, in collaborazione con Buonaluna.

Chi ha incastrato Babbo Natale? – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Umberto Scipione (Benvenuti al sud, Sotto una buona stella, Un boss in salotto). “Chi ha incastrato Babbo Natale?” segna la quinta collaborazione di Scipione e Alessandro Siani dopo “il principe abusivo”, “Mister Felicità”, “Si accettano miracoli” e “Il giorno più bello del mondo”.

Un ulteriore momento di crescita tecnica, professionale ed emozionale. La trama del film mi ha suggerito una scrittura musicale che ha stimolato nuove energie ed una rinnovata creatività. In azione ci sono personaggi divertenti e scaltri, furbi e romantici, immersi in una calda atmosfera natalizia, vissuta con un umorismo che sa di leggerezza mai superficiale, e con l’incanto che sempre accompagna le favole di Natale. Sono andato, quindi, alla ricerca di originali sonorità in grado di sostenere e dare ancora più forza e vitalità ai diversi sentimenti espressi dalle scene. Mi sono immerso nella composizione di brani, volti a caricare emotivamente e umoristicamente i vari momenti del film, studiando e sperimentando nuove proposte compositive, conservando però sempre quell’impronta romantica che mi caratterizza ed è espressione della mia anima musicale. Un’anima che aspira a tradurre in poesia i moti del cuore. – Umberto Scipione

1. Chi ha incastrato Babbo Natale? 2:12

2. Yes, It’s Christmas (Umberto Scipione & Alessia Scipione) 2:17

3. The Night Of Dreams 1:04

4. La slitta di Babbo Natale 0:16

5. A Wonderful Love 2:39

6. La cena di Natale 0:33

7. I sogni dell’anima 1:39

8. La fuga sui tetti 0:46

9. La fabbrica dei miracoli 1:38

10. A New Look 2:20

11. My Lonely Guitar 1:14

12. Benvenuti al Polo Nord 0:20

13. Christmas Letters 1:06

14. Il mezzo pacco 0:58

15. Un risveglio da favola 2:19

16. Santa Claus Swing 1:27

17. Snow Games 1:29

18. Bobby Natale 0:23

19. Elfi e magie 1:03

20. Le scope volanti 0:54

21. Un triste inganno 0:40

22. Trailer Chi ha incastrto Babbo Natale? 0:53

23. A casa della Befana 0:33

24. Sun Glasses (Umberto Scipione & Zarvel) 0:56

25. Benvenuti in Lapponia 2:04

26. Errori di gioventù 0:20

27. Il regalo più bello 0:48

28. I piedipiatti 0:44

29. Il primo cellulare 1:11

30. Il trenino di Natale 0:46

31. Il tradimento 1:46

32. Un folletto alla porta 0:16

33. Cartoons 0:18

34. Un errore imperdonabile 0:50

35. L’esperto 0:23

36. Il segreto di Babbo Natale 1:39

37. Le lancette del tempo 0:59

38. Il Black Friday 0:30

La colonna sonora di “Chi ha incastrato Babbo Natale?” è disponibile su Amazon.