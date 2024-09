Stasera in tv: “Tramite amicizia” con Alessandro Siani su Rai 1

Tramite amicizia, su Rai Uno la commedia di Alessandro Siani, scritta da Siani con Gianluca Ansanelli e interpretata dallo stesso Siani con Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase, Yari Gugliucci e Cecilia Dazzi.

Tramite amicizia – Cast e personaggi

Alessandro Siani: Lorenzo Monaco

Max Tortora: Alberto Dessè

Matilde Gioli: Maya

Maria Di Biase: Filomena

Yari Gugliucci: Ernesto

Cecilia Dazzi: Fiorenza

Germano Lanzoni: commissario

Gianni Fantoni: psicoterapeuta

Taiyo Yamanouchi: capo giapponese

Teresa Del Vecchio: zia di Lorenzo

Pippo Santonastaso: Luigi

Miloud Mourad Benamara: Kiran

Bruno Gouery: rapinatore

Debora Villa: Marisa Calasole

Roberta Bedogni: Anita

Enzo Paci: vigile 1

Amedeo Gagliardi: vigile 2

Emanuele Vezzoli: avvocato di Alberto

Tramite amicizia – Trama e trailer

Lorenzo (Alessandro Siani) è il proprietario di un’agenzia, “Tramite amicizia”, che offre amici a noleggio. Se hai bisogno di conforto, di compagnia o semplicemente di un consiglio per fare shopping, Lorenzo è il finto amico che fa per te! Affabile, premuroso, gentile. Insomma, l’amico perfetto… Questa volta però, a rivolgersi all’agenzia non sono degli sconosciuti, ma i familiari di Lorenzo, dipendenti di una fabbrica di dolciumi che il proprietario, Alberto Dessè (Max Tortora), in un momento di profondo scoramento, sentendosi estremamente solo, vuole vendere. A rischio centinaia di posti lavoro. Non c’è dubbio, il re dei dolciumi ha bisogno di un amico e Lorenzo è l’uomo che fa per lui! Tra gag e colpi di scena, la complicità della cugina Filomena (Maria Di Biase) e di un’amica molto speciale Maya (Matilde Gioli), riuscirà Lorenzo a convincere Alberto a salvare l’azienda e i suoi dipendenti?

Se il Fred di Giampaolo Morelli nel remake L’agenzia dei bugiardi forniva finti alibi per nascondere i tradimenti dei suoi clienti, con una storia che confermava il detto “le bugie hanno le gambe corte”, in “Tramite amicizia” il Lorenzo di Alessandro Siani fornisce invece “amicizia a noleggio” finendo anche lui per ingannare, anche se per uno scopo più nobile, un ricco imprenditore interpretato da Max Tortora. L’imprenditore in questione soffre di solitudine e sta per vendere la sua azienda di dolciumi ad un società straniera, trattativa che lascerà i suoi operai senza un lavoro, tra cui Ernesto (Yari Gugliucci), marito di Filomena (Maria Di Biase), la cugina di Lorenzo.

Siani con “Tramite amicizia” prova a bilanciare tematiche attuali come la precarietà del lavoro con una divertita parabola sulla società odierna e il significato di amicizia, che con l’avvento dei social media ha finito col perdere di significato. Amicizia e amore sono sentimenti che vanno a braccetto, in entrambi si diventa vulnerabili, ci si mette in gioco e in entrambi si rischia di finire traditi e/o abbandonati. Su questo fil rouge dell’amicizia come un grande punto interrogativo, Siani costruisce una narrazione meno fabulistica rispetto ai suoi film passati, e prova a rendere la storia meno siani-centrica circondandosi di bravi attori di supporto sulle cui spalle l’attore/regista poggia l’intero film.

Sul cast di bravi attori di cui Siani si è circondato spiccano: Max Tortora, attore molto portato a lavorare in coppia, che instaura su schermo una percettibile sintonia con Siani e Matilde Gioli che nonostante un personaggio un po’ sopra le righe mostra una disarmante spontaneità. Inoltre avremmo voluto vedere una Maria Di Biase meno “ingabbiata” in un personaggio un po’ sacrificato rispetto alla sua piacevolmente debordante vis comica (forse qualcosa di voluto rispetto ai diversi tempi comici di Siani).

“Tramite amicizia” punta su un’atmosfera genuinamente ottimista, anche se di dipana all’interno di una trama un po’ slegata con battute non sempre centrate, e gag che funzionano a corrente alternata. Siani in cerca di realismo prova comunque a mantenere la sua tipica poetica, vedi il prologo/monologo rivolto direttamente allo spettatore. Purtroppo nel tentativo di creare una diversa modalità di narrazione, il racconto finisce per perdere un po’ di coesione, anche se gli estimatori del comico napoletano troveranno diversi spunti divertenti, tipici dei suoi spettacoli teatrali, che Siani ha inserito qua è là per vivacizzare alcune scene.

Curiosità

Alessandro Siani dirige il film da una sua sceneggiatura scritta con Gianluca Ansanelli (Chi ha incastrato Babbo Natale?) in collaborazione con Fabrizio Testini (Il Primo Natale).

Siani parla del cameo del pugile professionista Daniele Scardina: “Nel film ha recitato in un piccolo ruolo il campione di pugilato Daniele Scardina: era la sua prima volta su un set ed era chiaro che avevamo a che fare con un pugile che se nella finzione ti dà davvero un cazzotto poi il secondo ciak per ripetere quella scena non lo puoi fare più perché chi ha ricevuto il cazzotto non si è più rialzato!!! Volevo qualcuno che desse credibilità ad una sequenza ambientata in una palestra di boxe dove un cliente di Lorenzo si dedicava al pugilato soltanto per scaricare la sua forte aggressività: uno sportivo come Scardina ci serviva a far vedere che la boxe non serve solo per quello ma è una disciplina nobile”.

Il team che ha supportato Alessandro Siani dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Tani Canevari (Chi ha incastrato Babbo Natale?), la montatrice Valentina Mariani (Mister Felicità), la scenografa Cristina Bartoletti (La California) e la costumista Eleonora Rella (Il giorno più bello del mondo).

Le riprese si sono svolte principalmente a Ferrara per concludersi a Parigi in Francia.

Il film è una produzione IIF – Lucisano Media Group, Rai Cinema, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna ed Emilia-Romagna Film Commission.

Note di regia

Quanti amici hai? A quanti di loro diresti tutti i tuoi segreti? E sei sicuro che nessuno di loro ti tradirebbe mai? Da queste enigmatiche domande nasce la mia idea di sviluppare un film sull’amicizia. Non una storia favolistica come lo erano i miei film precedenti ma un racconto semplice e onesto su un sentimento che sta perdendo sempre di più valore nell’epoca dei social. I “mi piaci” sono diventati LIKE, i follower sono la nuova comitiva virtuale… Ma se davvero hai bisogno di un amico, sei sicuro di poter contare su qualcuno dei tuoi amici che scrivono sotto i tuoi post? E se questo qualcuno non esiste, tanto vale fittarne uno: non resti deluso e sei consapevole che il tempo che ti dedica è di assoluta qualità. L’amicizia non ha prezzo…forse!! O meglio, chi trova un amico trova un tesoro… in questo caso, chi cerca un amico… spende un tesoro!!! “Tramite amicizia” non è solo un grido di dolore, nel nostro Paese se cerchi un lavoro, oppure un posto per ricoverarti in ospedale, lo puoi trovare solo tramite amicizia… Ma è soprattutto una riflessione su un sentimento che insieme all’amore e alla felicità resta la più grande condizione di affetto di cui non possiamo fare a meno mai. [Alessandro Siani]

Intervista con Alessandro Siani

Come è nata l’idea di questa storia?

Avevo letto diversi fa un articolo che parlava di un’agenzia che procurava amici in affitto a Tokyo: questa notizia mi aveva sempre lasciato un forte desiderio di indagare più a fondo e così dopo il lockdown ho deciso di scrivere un copione sull’argomento in collaborazione con Gianluca Ansanelli e Fabrizio Testini. Avevo già affrontato in alcuni miei film precedenti certi temi come la felicità (“Mister Felicità”), i miracoli (“Si accettano miracoli”) e l’amore (“Il principe abusivo”) e questa volta ho tenuto presente l’esigenza di parlare di amicizia cercando di dare spazio ai momenti brillanti ma anche lasciando grandi margini ai sentimenti. In questa occasione mi sono trovato ancora una volta nella duplice veste di regista e interprete ma essendo un attore che doveva fare recitare altri colleghi ho cercato sempre di dare il meglio di me e di far venire fuori il meglio da tutti gli altri, soprattutto quando ero in scena insieme a loro.

Ricorda qualche momento particolare della lavorazione più di altri?

Sul set ho ritrovato la stessa magia di un film a cui sono molto legato come “Benvenuti al Sud” di Luca Miniero dove tutti noi attori avevamo creato subito un effetto di sana complicità creativa. La cosa più bella era che questo nuovo film parlava di amicizia e alla fine è nata tra tutti noi un’amicizia reale e solidissima, il gruppo di attori è diventato una comitiva in pianta stabile, ancora oggi a distanza di mesi ci sentiamo e ci confrontiamo quasi ogni giorno. In questa sorprendente coesione e armonia ci ha aiutato molto anche la scelta di ambientare la nostra storia a Ferrara: avevo bisogno di una città legata all’arte e alla cultura che non fosse però molto utilizzata cinematograficamente per avere una sorta di purezza nel racconto. Ferrara è importante, prestigiosa ma è piccola, trovi tutto a portata di mano, la puoi vivere a misura d’uomo con le biciclette e i piccoli ristoranti ma è anche grande perché si trova in una zona strategica tra Milano, Bologna e Venezia e questo la rende una città molto viva. Abbiamo potuto contare su una forte collaborazione da parte di una città di studenti e anche di giovani che arrivano dal Sud per studiare, l’importante era creare l’atmosfera giusta per il nostro racconto e credo che ci siamo riusciti pienamente.

Come si è trovato con Max Tortora?

Avevo già lavorato con lui anni fa nel programma tv “Bulldozer” con Federica Panicucci, è stato bello ritrovarsi, è un attore che può contare sia su corde comiche che su quelle drammatiche e si è rivelato subito perfetto, è un vero animale da commedia, un interprete completo in grado di passare dai film brillanti con Carlo Verdone a quelli drammatici come quello dei fratelli D’Innocenzo o di Vincenzo Marra. Per il personaggio di Alberto era necessaria una presenza scenica importante e Max aveva il “phisique du role” perfetto.

Tramite amicizia – La colonna sonora del film

Le musiche originali del film, inclusi i brani cantati, sono di Umberto Scipione (Benvenuti al Sud, Bnevenuti al Nord, Un boss in salotto, Sotto una buona stella). Scipione e Alessandro Siani sono alla loro sesta collaborazione dopo Il principe abusivo, Si accettano miracoli, Mister Felicità, Il giorno più bello del mondo e Chi ha incastrato Babbo Natale?.

Altri brani inclusi nella colonna sonora: “Le sens de la vie” interpretata da Alessia Scipione / “My Friend” interpretata da Andrea Faustini / “Alone” interpretata da Alessandra Tumolillo / “Just One Of Those Things” interpretata da George Benson / “Friends” interpretata da Amii Stewart / “Smoke Get’s In Your Eyes” di J. Kern & O. Horbach / “Un nuovo amico” interpretata da Riccardo Cocciante.

1. Le sens de la vie 2:14

2. Tramite amicizia (Tema) 0:56

3. My Friend 2:55

4. Forever Friends 2:08

5. Thanks to Friends 1:16

6. Un gateau d’amour 1:11

7. Terapia e Tango 1:09

8. Lights for a Dream 0:57

9. Alone 2:21

10. Dans le ciel de Paris 1:13

11. Missione impossibile 1:23

12. Un dolce risveglio 0:40

13. I miei desideri 0:50

14. Tramite Tango 1:38

15. Un vero amico 0:32

16. Con-Fusion 1:47

17. A Fake Friend 2:43

18. A Rock Ride 0:58

19. Blues and Blues 1:48

20. A Crazy Race 1:17

21. A Foolish Escape 1:08

22. Mysterious Rock 1:40

23. Un amore al flambé 0:53

24. Un’opera d’arte 0:54

25. La pillola per dormire 1:13

26. Hot Dog 1:23

La colonna sonora di “Tramite amicizia” è disponibile su Amazon.