Chi torna al Palazzo, le anticipazioni de La Promessa

I nuovi episodi de La Promessa promettono di essere molto avvincenti. Prima, però, di scoprire che cosa accadrà nelle puntate a venire, facciamo un breve recap delle ultime vicende occorse alla Tenuta.

Negli scorsi episodi, Manuel, di ritorno dalla guerra, ha scoperto che donna Pia è ancora viva e si nasconde in una grotta. L’ex governante del Palazzo, tuttavia, è in pessime condizioni e don Romulo lo ha comunicato a don Alonso, per cercare una soluzione in modo che alla donna non accade nulla di grave. Il timore di fondo, però, è sempre quello che don Gregorio possa scoprire, da un momento all’altro, dove si trova la consorte, e che le faccia del male. Manuel e Jana, però, hanno deciso di trasferirla in un capanno.

Nel frattempo, Martina ha avuto un nuovo confronto con il conte de Ayala, sempre più deciso a sposare sua madre, Margarita. La giovane, dopo che il conte l’ha mandata in manicomio, non vuole più opporsi in modo così ostinato alle nozze dei due, ma continua, in cuor suo, a sperare che la madre cambi idea, in qualche modo.

La Promessa anticipazioni: la duchessa de Carril torna a Palazzo e vuole che Vera torni a casa

Nella puntata del 25 aprile 2025, la duchessa de Carril farà ritorno a Palazzo, per cercare di convincere sua figlia Vera a tornare a casa con lei.

La donna si introdurrà nella tenuta appositamente per avere un nuovo confronto con sua figlia. Nonostante le insistenze della madre, però, Vera non vorrà sentire ragioni. Non intenderà tornare a vivere con i suoi genitori, anche se la madre le garantirà protezione e le assicurerà che suo padre non è più lo stesso uomo del passato.

Non riuscendo a persuadere sua figlia, la duchessa tornerà a casa, ma questo incontro colpirà profondamente Vera, che non potrà evitare di lasciarsi andare, piangendo. La giovane, infatti, non riesce a dimenticare il male che il padre, il duca, le ha fatto, ed è questa la ragione per cui è fermamente convinta a restare a La Promessa e a non mettere mai più piede nella sua dimora.

Intanto, Catalina tornerà a Palazzo con il conte Pelayo, e questo farà infuriare Cruz e Alonso. Alla fine, però, il marchese cederà alle insistenze della figlia e vorrà fidarsi della sua scelta. Questo non farà che aumentare la frattura che già da tempo c’è tra il marchese e sua moglie Cruz. Un altro ritorno a La Promessa sarà quello di Teresa, con il marito Marcelo. Romulo la riprenderà a lavorare a Palazzo, ma non darà un lavoro anche al marito della donna.