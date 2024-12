Christopher Nolan dirigerà “Odissey” per Universal Pictures

Odissey, questo è il titolo del nuovo progetto cinematografico del regista Christopher Nolan dopo l’acclamato e pluripremiato Oppenheimer che si è aggiudicato 7 premi oscar tra cui miglior film e regista.

Secondo un post condiviso su X da Universal Pictures, il nuovo film di Nolan viene descritto come “Un epopea mitica d’azione girata in tutto il mondo utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica IMAX. Il film porta per la prima volta il grande poema epico greco di Omero sugli schermi cinematografici IMAX con un’uscita nei cinema di tutto il mondo fissata al 17 luglio 2026.”

Nolan ha assemblato un elenco impressionante di attori per il film che include Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e Charlize Theron.

Nolan scriverà e produrrà “Odissey” con Emma Thomas per la loro etichetta Syncopy, e la data di inizio della produzione è fissata per la prima metà del 2025.

L’Odissea è una delle più antiche opere letterarie ancora ampiamente lette dal pubblico moderno. Come l’Iliade, altro poema attribuito a Omero, l’Odissea è divisa in 24 libri. La storia narrata segue l’eroe greco Odisseo, re di Itaca, e il suo viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia. Dopo la guerra, durata dieci anni, il suo viaggio da Troia a Itaca, attraverso l’Africa e l’Europa meridionale, durò altri dieci anni durante i quali incontrò molti pericoli e prove da affrontare come il ciclope Polifemo, l’incantatrice Circe, le sirene seducenti e l’ira del dio del mare Poseidon, e durante questo viaggio tutti i suoi compagni di equipaggio persero la vita. In sua assenza, Odisseo fu dato per morto e sua moglie Penelope e suo figlio Telemaco dovettero vedersela con un gruppo di pretendenti bramosi che si contendevano la mano di Penelope.

Tom Holland ha recentemente dichiarato di aver firmato per il progetto senza conoscere molti dettagli al riguardo.

Per essere pienamente onesto, non so davvero di cosa si tratti. Sono super emozionato, ma è stato piuttosto silenzioso riguardo al progetto. Ho incontrato [Nolan] ed è stato fantastico. Ha descritto un po’ vagamente di cosa si tratta, e sono sicuro che quando sarà pronto annuncerà di cosa si tratta.

L’Odissea di Omero al cinema

L’Odissea di Omero ha fruito di adattamenti e libere rivisitazioni a partire da due pellicole mute. La prima è il corto francese The Mysterious Island (1905) di Georges Méliès, in cui lo stesso Méliès interpreta Odisseo in due scene completamente separate tratte dall’Odissea, che combinano Ogigia, l’isola di Calipso nel Mar Ionio, con la grotta di Polifemo vicino al Monte Etna in Sicilia. L’altro è il film muto italiano L’odissea del 1911 diretto da Francesco Bertolini, Adolfo Padovan e Giuseppe De Liguoro lo stesso De Liguoro come Odisseo ed Eugenia Tettoni nei panni di Penelope, Il progetto venne realizzato nel contesto dell’Esposizione universale di Torino del 1911, in occasione del 50° anniversario dell’Unità d’Italia.

Altri adattamenti del poema di Omero includono:

Ulisse, peplum di produzione italiana diretta nel 1954 da Mario Camerini, con Mario Bava direttore della fotografia e co-regista non accreditato delle scene con il ciclope Polifemo. Nel film Silvana Mangano interpreta due ruoli, quello di Penelope, la fedele moglie di Ulisse e quello della maga Circe. La star americana Kirk Douglas interpreta l'eroe greco Ulisse, mentre Anthony Quinn interpreta Antinoo.

Ulisse contro Ercole, peplum italiano del 1962 diretto da Mario Caiano. Ercole (Michael Lane) mentre è di ritorno ad Itaca su ordine si Zeus cattura Ulisse (Georges Marchal) per consegnarlo a Polifemo.

Il leone di Tebe, peplum del 1964 diretto da Giorgio Ferroni con Yvonne Furneaux e Alberto Lupo

Il ritorno di Ringo, rivisitazione dell’Odissea in chiave spaghetti western ambientata all’indomani della guerra civile americana. Diretto da Duccio Tessari nel 1965 con musiche di Ennio Morricone, il film è interpretato da Giuliano Gemma (accreditato con pseudonimo “Montgomery Wood”) nel ruolo di Ringo, personaggio e storia che nulla hanno a che fare con i precedenti western con Ringo protagonista.

Nostos: Il ritorno (1989) dramma italiano di Franco Piavoli con Luigi Mezzanotte e Branca De Camargo. Il film è interamente basato sulla narrazione visiva e sulla rappresentazione della natura con dialoghi minimi senza sottotitoli e parlati in una lingua mediterranea immaginaria.

Lo sguardo di Ulisse, dramma di guerra del 1995 diretto dal regista greco Theo Angelopoulos e interpretato da Harvey Keitel, Maia Morgenstern ed Erland Josephson. Vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria al 48º Festival di Cannes, il film è dedicato a Gian Maria Volonté che morì per infarto durante le riprese e venne sostituito da Josephson. La trama segue il regista greco di successo A (Keitel) che torna in Grecia per la proiezione di uno dei suoi primi film e per iniziare un viaggio personale attraverso i Balcani.

Fratello, dove sei? (2000), un mix di commedia musicale, dramma e satira scritto e diretto da fratelli Coen e interpretato da George Clooney, John Turturro e Tim Blake Nelson. Il film è ambientato nel Mississippi rurale nel 1937 e segue tre galeotti evasi alla ricerca di un tesoro nascosto mentre uno sceriffo li insegue senza sosta.

Sans plomb, film francese del 2000 prima e unica regia della psicanalista, scrittrice e produttrice Muriel Téodori. Si tratta di un dramma di fantasia basato su una giornata movimentata nella vita di uno studente. Il film è descritto dai realizzatori come una "lucida seconda lettura dell'Odissea di Omero. Attraverso il gioco degli attori e la musica magica di Elvis Costello, il film riesce a creare un'atmosfera particolare, un sogno ad occhi aperti con colori sgargianti."

Ritorno a Could Mountain di Anthony Mighella con Jude Law, Nicole Kidman e Renée Zellweger, dramma del 2003 ambientato durante la Guerra di secessione americana.

Keyhole, film canadese diretto nel 2011 da Guy Maddin, un mix di gangster movie e casa infestata con Jason Patric e Isabella Rossellini.

, film canadese diretto nel 2011 da Guy Maddin, un mix di gangster movie e casa infestata con Jason Patric e Isabella Rossellini. The Return, recentissimo film di Uberto Pasolini con Ralph Fiennes e Juliette Binoche alla loro terza collaborazione dopo Cime tempestose (1992) e Il paziente inglese (1996). Liberamente tratto dagli ultimi canti dell’Odissea, il film ripercorre l’arrivo di Odisseo a Itaca dopo vent’anni di assenza, lo scontro con i proci e il ricongiungimento con Penelope. L’uscita italiana è prevista per il 30 marzo 2025.