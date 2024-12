Christopher Nolan spiega perché “Il Gladiatore 2” è il suo film preferito del 2024

Christopher Nolan ha rivelato che il suo film preferito del 2024 è Il gladiatore 2 di Ridley Scott che nel momento in cui stiliamo questo articolo il film ha incassato nel mondo 403 milioni di dollari, è stato nominato uno dei primi dieci film del 2024 dal National Board of Review e ha ricevuto due nomination ai Golden Globe Awards: Miglior attore non protagonista per il Macrinus di Denzel Washington e Cinematic and Box Office Achievement, categoria che premia i film più acclamati, con i guadagni più alti e/o più visti dell’anno che hanno ottenuto un ampio sostegno del pubblico globale e raggiunto l’eccellenza cinematografica.

Il regista di “Interstellar“, “Oppenheimer” e “Tenet” ha parlato di questa sua ammirazione per il sequel di Ridley Scott con il sito Variety.

Nel primo Il Gladiatore di Ridley Scott, Massimo ci chiede: “Non vi divertite?” e ci troviamo di fronte alla verità sul perché visiteremmo il Colosseo attraverso un film. Scott sa che non siamo lì per approfondimenti sulla cultura romana; siamo lì per vedere i nostri oscuri desideri a una comoda distanza. Ma è un regista troppo esperto per farsi beccare a fare parallelismi con la nostra epoca. Lascia che il mondo del Il gladiatore 2 parli da solo, mostrandoci ancora una volta chi siamo semplicemente invitandoci a goderci la folle corsa inflazionistica. Perché ci sono squali nel Colosseo? Perché li pretendiamo e Scott ce li dà magistralmente. Mentre rivela come i giochi vengono usati per manipolare l’opinione pubblica, non possiamo fare a meno di vedere le ombre della nostra arena pubblica proiettate sulla sabbia. Come i migliori sequel attesi da tempo, Il gladiatore 2 deve essere un remake e un sequel in uno, ed è una testimonianza della genialità di Scott il fatto che riesca a bilanciare il pathos individuale dell’originale con le richieste espansionistiche del tema centrale del sequel, portando un’esperienza di una vita nel controllo del tono. Scott alza il tiro con la messa in scena della sua azione: la sua incredibile messa in scena multi-camera da iper-osservatore (così diversa dall’originale) lotta magistralmente con l’azione in una sequenza chiara e sbalorditiva dopo l’altra. L’effetto non è solo quello di intrattenere, ma di spingerci verso la consapevolezza dei temi del film. Pochi registi hanno mai lavorato in modo così invisibile su più livelli. Nei film da Blade Runner a Thelma e Louise fino a Il gladiatore 2, la densità visiva dell’arte di Scott funge da contrasto alla sua chiarezza tematica di fondo. Nonostante tutto il suo successo, il contributo di Scott all’evoluzione della narrazione cinematografica non è mai stato adeguatamente riconosciuto. Le innovazioni visive che lui e i suoi colleghi registi della pubblicità britannica degli anni ’70 hanno portato al cinema sono state spesso liquidate come superficiali, ma i critici dell’epoca non hanno colto il punto: la fotografia sontuosa e il design meticoloso hanno dato nuova profondità al linguaggio visivo dei film, una messa in scena che poteva raccontarci come potevano essere i mondi che ritraevano. Questo non è mai stato così chiaro come nella magistrale inquadratura iniziale del Gladiatore 2, dove la mano di Paul Mescal culla delicatamente il grano raccolto dal grano ondeggiante del film originale.