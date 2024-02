BAFTA 2024, vincitori: trionfo “Oppenheimer” con 7 premi inclusi Miglior film e Miglior regia

La British Academy of Film and Television Arts ha annunciato i vincitori dei BAFTA 2024 presso la Royal Festival Hall di Londra. La cerimonia è stata presentata da David Tennant noto per aver interpretato il Dottore nella serie Tv Doctor Who, il demone Crowley nella serie TV Good Omens e Kilgrave nella serie TV Jessica Jones. Al cinema il ruolo che l’ha reso celebre è quello di Barty Crouch Jr. in Harry Potter e il calice di fuoco.

Trionfo annunciato per Oppenheimer della Universal e Christopher Nolan che porta a casa 7 premi su 13 nomination: Miglior film, regista, attore (Cillian Murphy), attore non protagonista (Robert Downey Jr.), montaggio (Jennifer Lame), fotografia (Hoyte van Hoytema) e colonna sonora (Ludwig Goransson). Segue Povere creature! con 5 premi, quattro categorie “tecniche” (effetti speciali, trucco e acconciatura, scenografia, costumi) e un BAFTA alla migliore attrice protagonista (Emma Stone).

Segnaliamo inoltre il capolavoro Il ragazzo e l’airone di Miyazaki miglior film d’animazione, 20 Days in Mariupol miglior documentario, Anatomia di una caduta miglior sceneggiatura originale e La zona d’interesse si aggiudica le categorie Miglior film britannico, Miglior film in lingua straniera e Miglior sonoro.

BAFTA 2024 – Tutti i premiati

Miglior film: Oppenheimer

Miglior regia: Christopher Nolan, Oppenheimer

Miglior film britannico: La zona d’interesse

Miglior esordio Britannico: Savanah Leaf, Shirley O’Connor e Medb Riordan per Earth Mama

Miglior film in lingua straniera: La zona d’interesse di Jonathan Glazer (UK, lingua tedesca)

Miglior documentario: 20 Days in Mariupol

Miglior film d’animazione: Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki

Miglior sceneggiatura originale: Justine Triet e Arthur Harari, Anatomia di una caduta

Miglior sceneggiatura non originale: Cord Jefferson, American Fiction

Miglior attrice protagonista: Emma Stone, Povere Creature!

Miglior attore protagonista: Cillian Murphy, Oppenheimer

Miglior attrice non protagonista: Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers – Lezioni di vita

Miglior attore non protagonista: Robert Downey Jr., Oppenheimer

Miglior casting: Susan Shopmaker, The Holdovers – Lezioni di vita

Miglior fotografia: Hoyte van Hoytema, Oppenheimer

Migliori costumi: Holly Waddington, Povere Creature!

Miglior scenografia: Shona Heath, James Price e Zsuzsa Mihalek, Povere Creature!

Miglior montaggio: Jennifer Lame, Oppenheimer

Miglior trucco e acconciatura: Nadia Stacey, Mark Coulier, Josh Weston, Povere Creature!

Miglior colonna sonora: Ludwig Göransson, Oppenheimer

Miglior sonoro: Johnnie Burn e Tarn Willers, La zona d’interesse

Migliori effetti speciali e visivi: Simon Hughes, Povere Creature!

Miglior cortometraggio animato britannico: Crab Day di Ross Stringer

Miglior cortometraggio britannico: Jellyfish and Lobster di Yasmin Afifi

Miglior stella emergente: Mia McKenna-Bruce

