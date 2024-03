Oscar 2024, Chi vincerà?: i pronostici di Cineblog per la notte degli Academy Awards

La Notte degli Oscar 2024 è alle porte e come ogni anno, anche epr questa 96a edizione degli Academy Awards ci siamo divertiti a stilare la nostra lista di potenziali premiati dividendola in due parti: la prima include chi pensiamo vincerà l’ambita statuetta secondo la giuria, mentre la seconda parte è stilata con i nostri preferiti tra tutti i candidati, insomma chi vorremmo vincesse gli Oscar categoria per categoria.

Quest’anno il favorito è l’Oppenheimer di Christopher Nolan che con 13 candidature siamo quasi certi si porterà a casa le statuette per il miglior film, regista ed entrambe le interpretazioni maschili (Cillian Murphy e Robert Downey Jr.). L’unica pellicola che potrebbe insidiare il biopic di Nolan è La zona d’interesse, ma è qualcosa che riteniamo improbabile come una eventuale vittoria di Povere creature! e The Holdovers – Lezioni di vita, quest’ultimo uno dei nostri film preferiti di questa edizione.

L’acclamato Barbie con le sue 8 nomination si giocherà contro “Povere creature!” alcune categorie squisitamente tecniche (costumi, scenografia, trucco) e dovrebbe incassare una vittoria quasi scontata per la Miglior canzone originale, dove è in lizza con due brani. Sempre in ambito tecnico il film fantascientifico The Creator di Gareth Edwards dovrebbe prevalere anche se noi tifiamo l’outsider Godzilla Minus One. Ricordiamo che quest’anno c’è anche l’Italia in lizza per il Miglior film internazionale, Mario Martone e il suo Io Capitano se la dovrà vedere con il favorito “La zona d’interesse” (anche candidato al Miglior film) e l’acclamato Perfect Days di Wim Wenders.

Da segnalare la vittoria nella categoria miglior film d’animazione del favorito Hayao Miyazaki con il suo ultimo capolavoro anime Il ragazzo e l’airone, anche se Spider-Man: Across the Spider-Verse e Nimona sono due gioielli che si presentano come degni avversari.

Un ultimo commento sull’outsider di quest’anno, la commedia American Fiction di Cord Jefferson con protagonista uno strepitoso Jeffrey Wright. Una ficcante satira lucida e feroce sulla cultura “black”, la “cancel culture” e il “senso di colpa” di Hollywood verso gli afromaericani. Cinque candidature meritatissime tra cui miglior film, attore protagonista e sceneggiatura non originale, in quest’ultima categoria secondo noi “American Fiction” meriterebbe la statuetta. Detto ciò il film merita la visione a prescindere dalle nomination ricevute, vi segnaliamo che il titolo è disponibile per gli abbonati di Amazon Prime Video

Vi lasciamo alle nostre previsioni segnalandovi che la cerimonia di premiazione degli “Oscar 2024” si terrà questa notte a Los Angeles presso il Dolby Theatre, e verrà presentata per la quarta volta da Jimmy Kimmel.

Oscar 2024 – I vincitori secondo Cineblog

Miglior film

American Fiction, regia di Cord Jefferson

Anatomia di una caduta, regia di Justine Triet

Barbie, regia di Greta Gerwig

The Holdovers – Lezioni di vita, regia di Alexander Payne

Killers of the Flower Moon, regia di Martin Scorsese

Maestro, regia di Bradley Cooper

Oppenheimer, regia di Christopher Nolan – VINCITORE

Past Lives, regia di Celine Song

Povere creature!, regia di Yorgos Lanthimos

La zona d’interesse, regia di Jonathan Glazer

Miglior regista

Jonathan Glazer – La zona d’interesse

Yorgos Lanthimos – Povere creature!

Justine Triet – Anatomia di una caduta

Martin Scorsese – Killers of the Flower Moon

Christopher Nolan – Oppenheimer – VINCITORE

Miglior attore protagonista

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers – Lezioni di vita

Cillian Murphy – Oppenheimer – VINCITORE

Jeffrey Wright – American Fiction

Miglior attrice protagonista

Annette Bening – Nyad – Oltre l’oceano

Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller – Anatomia di una caduta

Carey Mulligan – Maestro

Emma Stone – Povere creature! – VINCITORE

Miglior attore non protagonista

Sterling K. Brown – American Fiction

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. – Oppenheimer – VINCITORE

Ryan Gosling – Barbie

Mark Ruffalo – Povere creature!

Miglior attrice non protagonista

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – Il colore viola

America Ferrera – Barbie

Jodie Foster – Nyad – Oltre l’oceano

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers – Lezioni di vita – VINCITORE

Migliore sceneggiatura non originale

Cord Jefferson – American Fiction – VINCITORE

Greta Gerwig e Noah Baumbach – Barbie

Christopher Nolan – Oppenheimer

Tony McNamara – Povere creature!

Jonathan Glazer – La zona d’interesse

Migliore sceneggiatura originale

Justine Triet e Arthur Harari – Anatomia di una caduta – VINCITORE

David Hemingson – The Holdovers – Lezioni di vita

Bradley Cooper e Josh Singer – Maestro

Samy Burch e Alex Mechanik – May December

Celine Song – Past Lives

Miglior film internazionale

Io capitano, regia di Matteo Garrone (Italia)

Perfect Days, regia di Wim Wenders (Giappone)

La società della neve, regia di Juan Antonio Bayona (Spagna)

La sala professori, regia di İlker Çatak (Germania)

La zona d’interesse, regia di Jonathan Glazer (Regno Unito) – VINCITORE

Miglior film d’animazione

Spider-Man: Across the Spider-Verse, regia di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson

Il ragazzo e l’airone regia di Hayao Miyazaki – VINCITORE

Elemental, regia di Peter Sohn

Nimona, regia di Nick Bruno e Troy Quane

Il mio amico robot, regia di Pablo Berger

Miglior fotografia

Edward Lachman – El Conde

Rodrigo Prieto – Killers of the Flower Moon

Matthew Libatique – Maestro

Hoyte van Hoytema – Oppenheimer – VINCITORE

Robbie Ryan – Povere creature!

Miglior scenografia

Sarah Greenwood e Katie Spencer – Barbie – VINCITORE

Jack Fisk e Adam Willis – Killers of the Flower Moon

Arthur Max e Elli Griff – Napoleon

Ruth de Jong e Claire Kaufmann – Oppenheimer

James Price, Shona Heath e Zsuzsa Mihalek – Povere creature!

Migliori costumi

Jacqueline Durran – Barbie

Jacqueline West – Killers of the Flower Moon

Janty Yates e Dave Crossman – Napoleon

Ellen Mirojnick – Oppenheimer

Holly Waddington – Povere creature! – VINCITORE

Miglior trucco e acconciatura

Karen Hartley Thomas, Suzi Battersby e Ashra Kelly-Blue – Golda

Kazu Hiro, Kay Georgiou e Lori McCoy-Bell – Maestro

Luisa Abel – Oppenheimer

Nadia Stacey, Mark Coulier e Josh Weston – Povere creature! – VINCITORE

Ana López-Puigcerver, David Martí e Montse Ribé – La società della neve

Migliori effetti speciali

Jay Cooper, Ian Comley, Andrew Roberts e Neil Corbould – The Creator – VINCITORE

Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi e Tatsuji Nojima – Godzilla: Minus One

Stephane Ceretti, Alexis Wajsbrot, Guy Williams e Theo Bialek – Guardiani della Galassia Vol. 3

Alex Wuttke, Simone Coco, Jeff Sutherland e Neil Corbould – Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno

Charley Henley, Luc Ewen, Martin Fenouillet, Simone Coco e Neil Corbould – Napoleon

Miglior montaggio

Laurent Sénéchal – Anatomia di una caduta

Kevin Tent – The Holdovers – Lezioni di vita

Thelma Schoonmaker – Killers of the Flower Moon – VINCITORE

Jennifer Lame – Oppenheimer

Yorgos Mavropsaridis – Povere creature!

Miglior sonoro

Ian Voigt, Erik Aadahl, Ethan Van Der Ryn, Tom Ozanich e Dean Zupancic – The Creator

Steven A. Morrow, Richard King, Jason Ruder, Tom Ozanich e Dean Zupancic – Maestro

Chris Munro, James H. Mather, Chris Burdon e Mark Taylor – Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno

Willie Burton, Richard King, Gary A. Rizzo e Kevin O’Connell – Oppenheimer – VINCITORE

Tarn Willers e Johnnie Burn – La zona d’interesse

Migliore colonna sonora originale

Laura Karpman – American Fiction

John Williams – Indiana Jones e il quadrante del destino

Robbie Robertson – Killers of the Flower Moon

Ludwig Göransson – Oppenheimer – VINCITORE

Jerskin Fendrix – Povere creature!

Oscar 2024 – I preferiti di Cineblog

Miglior film

American Fiction, regia di Cord Jefferson

Anatomia di una caduta, regia di Justine Triet

Barbie, regia di Greta Gerwig

The Holdovers – Lezioni di vita, regia di Alexander Payne

Killers of the Flower Moon, regia di Martin Scorsese

Maestro, regia di Bradley Cooper

Oppenheimer, regia di Christopher Nolan – VINCITORE

Past Lives, regia di Celine Song

Povere creature!, regia di Yorgos Lanthimos

La zona d’interesse, regia di Jonathan Glazer

Miglior regista

Jonathan Glazer – La zona d’interesse

Yorgos Lanthimos – Povere creature!

Justine Triet – Anatomia di una caduta

Martin Scorsese – Killers of the Flower Moon

Christopher Nolan – Oppenheimer – VINCITORE

Miglior attore protagonista

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers – Lezioni di vita – VINCITORE

Cillian Murphy – Oppenheimer

Jeffrey Wright – American Fiction

Miglior attrice protagonista

Annette Bening – Nyad – Oltre l’oceano

Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon – VINCITORE

Sandra Hüller – Anatomia di una caduta

Carey Mulligan – Maestro

Emma Stone – Povere creature!

Miglior attore non protagonista

Sterling K. Brown – American Fiction

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie – VINCITORE

Mark Ruffalo – Povere creature!

Miglior attrice non protagonista

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – Il colore viola

America Ferrera – Barbie

Jodie Foster – Nyad – Oltre l’oceano

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers – Lezioni di vita – VINCITORE

Migliore sceneggiatura non originale

Cord Jefferson – American Fiction – VINCITORE

Greta Gerwig e Noah Baumbach – Barbie

Christopher Nolan – Oppenheimer

Tony McNamara – Povere creature!

Jonathan Glazer – La zona d’interesse

Migliore sceneggiatura originale

Justine Triet e Arthur Harari – Anatomia di una caduta

David Hemingson – The Holdovers – Lezioni di vita – VINCITORE

Bradley Cooper e Josh Singer – Maestro

Samy Burch e Alex Mechanik – May December

Celine Song – Past Lives

Miglior film internazionale

Io capitano, regia di Matteo Garrone (Italia) – VINCITORE

Perfect Days, regia di Wim Wenders (Giappone)

La società della neve (La sociedad de la nieve), regia di Juan Antonio Bayona (Spagna)

La sala professori (Das Lehrerzimmer), regia di İlker Çatak (Germania)

La zona d’interesse (The Zone of Interest), regia di Jonathan Glazer (Regno Unito)

Miglior film d’animazione

Spider-Man: Across the Spider-Verse, regia di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson

Il ragazzo e l’airone, regia di Hayao Miyazaki – VINCITORE

Elemental, regia di Peter Sohn

Nimona, regia di Nick Bruno e Troy Quane

Il mio amico robot, regia di Pablo Berger

Miglior fotografia

Edward Lachman – El Conde

Rodrigo Prieto – Killers of the Flower Moon

Matthew Libatique – Maestro

Hoyte van Hoytema – Oppenheimer – VINCITORE

Robbie Ryan – Povere creature!

Miglior scenografia

Sarah Greenwood e Katie Spencer – Barbie – VINCITORE

Jack Fisk e Adam Willis – Killers of the Flower Moon

Arthur Max e Elli Griff – Napoleon

Ruth de Jong e Claire Kaufmann – Oppenheimer

James Price, Shona Heath e Zsuzsa Mihalek – Povere creature!

Migliori costumi

Jacqueline Durran – Barbie – VINCITORE

Jacqueline West – Killers of the Flower Moon

Janty Yates e Dave Crossman – Napoleon

Ellen Mirojnick – Oppenheimer

Holly Waddington – Povere creature! (Poor Things)

Miglior trucco e acconciatura

Karen Hartley Thomas, Suzi Battersby e Ashra Kelly-Blue – Golda

Kazu Hiro, Kay Georgiou e Lori McCoy-Bell – Maestro – VINCITORE

Luisa Abel – Oppenheimer

Nadia Stacey, Mark Coulier e Josh Weston – Povere creature!

Ana López-Puigcerver, David Martí e Montse Ribé – La società della neve

Migliori effetti speciali

Jay Cooper, Ian Comley, Andrew Roberts e Neil Corbould – The Creator

Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi e Tatsuji Nojima – Godzilla: Minus One – VINCITORE

Stephane Ceretti, Alexis Wajsbrot, Guy Williams e Theo Bialek – Guardiani della Galassia Vol. 3

Alex Wuttke, Simone Coco, Jeff Sutherland e Neil Corbould – Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno

Charley Henley, Luc Ewen, Martin Fenouillet, Simone Coco e Neil Corbould – Napoleon

Miglior montaggio

Laurent Sénéchal – Anatomia di una caduta

Kevin Tent – The Holdovers – Lezioni di vita

Thelma Schoonmaker – Killers of the Flower Moon – VINCITORE

Jennifer Lame – Oppenheimer

Yorgos Mavropsaridis – Povere creature!

Miglior sonoro

Ian Voigt, Erik Aadahl, Ethan Van Der Ryn, Tom Ozanich e Dean Zupancic – The Creator

Steven A. Morrow, Richard King, Jason Ruder, Tom Ozanich e Dean Zupancic – Maestro

Chris Munro, James H. Mather, Chris Burdon e Mark Taylor – Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno

Willie Burton, Richard King, Gary A. Rizzo e Kevin O’Connell – Oppenheimer – VINCITORE

Tarn Willers e Johnnie Burn – La zona d’interesse

Migliore colonna sonora originale

Laura Karpman – American Fiction

John Williams – Indiana Jones e il quadrante del destino (Indiana Jones and the Dial of Destiny)

Robbie Robertson – Killers of the Flower Moon

Ludwig Göransson – Oppenheimer – VINCITORE

Jerskin Fendrix – Povere creature!