Annunciati i vincitori per il cinema dei SAG Awards 2024: premi a Oppenheimer, Killers of the Flowers Moon e The Holdovers.

Si è tenuta allo Shrine Auditorium di Los Angeles la cerimonia di premiazione della 30ª edizione dei Screen Actors Guild (SAG) Awards. Domina per il cinema Oppenheimer vincendo il premio per il miglior cast, oltre a premi individuali per Cillian Murphy, miglior attore protagonista e Robert Downey Jr. miglior attore non protagonista.

La star di Killers of the Flower Moon Lily Gladstone è stata eletta migliore attrice per la sua interpretazione di Mollie Kyle, una donna Osage che viene tradita dal marito e presa di mira per la sua fortuna come parte di un’elaborata cospirazione. Gladstone ha fatto la storia, diventando la prima attrice indigena a vincere il premio. “Portiamo empatia in un mondo che ne ha bisogno”, ha detto ai suoi colleghi artisti, esortando gli attori nel pubblico a “continuare a dire la vostra verità”.

Da’Vine Joy Randolph, che fino a questo momento ha collezionato quasi tutti i premi più importanti in questa stagione inclusi un Golden Globe, un BAFTA e un Critic’s Choice Awards, ha aggiunto alla sua collezione il SAG Award come migliore attrice non protagonista per il ruolo della direttrice di una mensa in lutto in The Holdovers – Lezioni di vita.

Per ogni attore là fuori che sta ancora aspettando dietro le quinte la sua occasione, lascia che ti dica che la tua vita può cambiare in un giorno. Continua così.

Il premio alla carriera di quest’anno è andato alla leggendaria cantante, attrice, produttrice e regista Barbra Streisand, che è salita sul palco mentre suonava il tema di “The Way We Were” dall’omonimo album del 1974. Streisand nel suo discorso ha ricordato di quando era ragazzina e viveva con la sua famiglia in un modesto appartamento di Brooklyn, sognava Hollywood mentre mangiava un gelato al caffè e leggeva riviste di cinema. “Non mi piaceva la realtà”, ha detto. “Volevo essere nel cinema.” Molte delle bellezze dello schermo idolatrate da Streisand non le somigliavano: sua madre le disse che avrebbe dovuto imparare a scrivere a macchina invece di puntare a diventare una protagonista. “Ma non ho ascoltato”, ha dichiarato Streisand.

SAG Awards 2024 – Vincitori Cinema

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA

Cillian Murphy – Oppenheimer – VINCITORE

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers – Lezioni di vita

Jeffrey Wright – American Fiction

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon – VINCITORE

Annette Bening – Nyad – Oltre l’oceano

Carey Mulligan – Maestro

Margot Robbie – Barbie

Emma Stone – Povere creature!

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Robert Downey Jr. – Oppenheimer – VINCITORE

Sterling K. Brown – American Fiction

Willem Dafoe – Povere creature!

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

Ryan Gosling – Barbie

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers – Lezioni di vita – VINCITORE

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – Il colore viola

Penelope Cruz – Ferrari

Jodie Foster – Nyad – Oltre l’oceano

MIGLIOR CAST CINEMATOGRAFICO

Oppenheimer – VINCITORE

American Fiction

Barbie

Il colore viola

Killers of the Flower Moon

MIGLIORI CONTROFIGURE CINEMATOGRAFICHE

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno – VINCITORE

Barbie

Guardiani della Galassia Vol. 3

Indiana Jones e il quadrante del destino

John Wick 4

