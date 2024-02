Oscar 2024, La Zona d’interesse: nuovo trailer italiano e “dietro le quinte” del film di Jonathan Glazer (Al cinema dal 22 febbraio)

La Zona d’interesse (The Zone of Interest) conquista tre Bafta: miglior film britannico, miglior film in lingua non inglese e miglior sonoro alla 77° edizione dei British Academy of Film and Television Arts awards. L’attesissimo film di Jonathan Glazer uscirà nelle sale italiane il 22 febbraio distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Martin Amis, “La Zona d’interesse” è la storia di una famiglia tedesca apparentemente normale che vive – in una bucolica casetta con piscina – una quotidianità fatta di gite in barca, il lavoro d’ufficio del padre, i tè della moglie con le amiche, le domeniche passate a pescare al fiume. Peccato che l’uomo in questione sia Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la deliziosa villetta con giardino in cui vive con la sua famiglia in una surreale serenità è situata proprio al confine con il campo di concentramento, a due passi dall’orrore, così vicino e così lontano.

Definito il film del secolo dal Premio Oscar Alfonso Cuarón, e ormai considerato il caso cinematografico dell’anno, La Zona d’interesse ha iniziato il suo percorso con il Gran Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes, collezionando in seguito numerosissimi altri premi, oltre a 5 nomination agli Oscar nelle categorie più prestigiose, tra cui miglior film, miglior regia e miglior film internazionale. Recentissimi inoltre i riconoscimenti per miglior film, miglior regia e miglior realizzazione tecnica ai London Critics’ Circle Award, e la designazione a Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani.

Dopo aver completato la scuola d’arte e una laurea in Scenografia teatrale, Jonathan Glazer ha trovato lavoro nella realizzazione di trailer cinematografici. Da qui è passato ai video musicali, agli spot televisivi e ai progetti artistici. Il debutto di Glazer alla regia è stato Sexy Beast – L’ultimo colpo della bestia nel 2000. È stato poi coautore e regista di Birth nel 2004 e Under the Skin nel 2014.

Łukasz Żal è un direttore della fotografia polacco. Recentemente ha girato l’acclamato Sto pensando di finirla qui di Charlie Kaufman e Cold War di Pawel Pawlikowski, che gli è valso una nomination all’Oscar per la migliore fotografia ed è stato candidato come miglior film straniero nel 2019. In precedenza, ha ricevuto una nomination all’Oscar nel 2016 per Ida di Pawlikowski ed è stato uno dei due direttori della fotografia del film d’animazione Loving Vincent (regia di DK Welchman, Hugo Welchman), candidato all’Oscar nel 2017.

Martin Amis è autore di quattordici romanzi, due raccolte di racconti e otto opere di saggistica. Il suo romanzo La freccia del tempo è stato selezionato per il Booker Prize, per il quale è stato inserito anche il successivo Cane giallo, mentre una delle sue memorie, Esperienza ha vinto il James Tait Black Memorial Prize. Nel 2008, il Times lo ha nominato uno dei 50 più grandi scrittori dal 1945. Martin Amis è morto il 19 maggio 2023, lo stesso giorno in cui il film è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes.

Al Kat Zet, la zona d’interesse, la vita scorre placidamente: madri che passeggiano con le figliolette, ricchi pasti serviti alla mensa ufficiali, tediosa burocrazia negli uffici, caldi incontri nelle alcove. Tutto intorno un’altra vita, se questa è vita, freme e spira, a centinaia, a migliaia, giù per le fosse, su per i camini. Ma qui, lungo il viale alberato della zona d’interesse, comprendente terreni, officine e centro residenziale delle SS, due amici d’infanzia, Golo Thomsen, ufficiale di collegamento fra l’industria bellica e il Reich, e Boris Eltz, capitano valoroso e senza scrupoli, possono fantasticare sulle morbide forme della procace Hannah Doli, moglie dello spietato Kommandant del campo, come in un qualunque caffè del centro. Il grottesco per parlare dell’orrore. Amis affida quella dimensione a Paul Doli, che con i suoi tic, le sue ansie e le sue lascivie, incarna tutto l’assurdo del regime. Della tragedia è invece interprete Szmul, capo dei Sonderkommando, “gli uomini più tristi del Lager”. Szmul il corvo del crematorio, Szmul che traffica in cadaveri. E resta spazio, nel catalogo delle esperienze umane travolte dall’orrore, per l’investigazione dell’amore in tempo di strage, attraverso il racconto dei turbamenti passional-sentimentali dell’arianissimo Golo, terza voce narrante del romanzo. Ma può nascere qualcosa di buono sullo sfondo dei camini?

