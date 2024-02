Godzilla Minus One: nuovo video backstage esteso ci porta dietro le quinte del film Toho candidato agli Oscar 2024

Godzilla Minus One ha fatto parlare di sé per la qualità del film, gli incassi a livello internazionale, ma soprattutto per gli effetti speciali del film che hanno permesso al regista Takashi Yamazaki di guadagnarsi un posto nella cinquina degli Oscar 2024 che premieranno i migliori effetti speciali (primo film di Godzilla a ricevere una nomination all’Oscar e primo film giapponese ad essere nominato nella categoria). “Minus One” se la dovrà vedere con The Creator, Guardiani della Galassia Vol. 3, Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno e Napoleon, tutti avversari degni di nota.

Leggi anche: Godzilla Minus One è il terzo maggior incasso internazionale di sempre al box office USA

Sempre nell’ambito degli effetti speciale andiano a proporvi un video che ci porta dietro le quinte dell’epico Kaiju Movie prodotto da Toho. Uno sguardo su ciò che è stato messo in campo per creare questo “outsider” costato appena 10 milioni di dollari. Nel momento in cui stiliamo questo articolo il film ha superato i 100 milioni di dollari a livello globale, diventando uno dei film giapponesi con il maggiori incasso di tutti i tempi e superando Shin Godzilla come il film di Godzilla giapponese di maggior successo. Inoltre il film ha recentemente scalzato un film dei Pokemon per conquistare il terzo posto tra i film in lingua straniera con il maggior incasso nella storia degli Stati Uniti.

Godzilla Minus One – Il video backstage ufficiale

Il video è in giapponese, ma potete attivare la traduzione automatica in italiano, o inglese se preferite, per godervi meglio i contenuti. Il video include un’intervista l regista Takashi Yamazaki che dirige il film ed ha supervisionato il team degli effetti speciali.

Godzilla Minus One – Gli effetti speciali del film

Tutte le 610 riprese con effetti visivi del film sono state gestite da una troupe di 35 artisti presso lo studio Chōfu di Shirogumi. sotto la supervisione del regista Takashi Yamazaki e la direzione di Kiyoko Shibuya. Il team ha iniziato a creare gli effetti intorno all’aprile 2022 con software di animazione che denominati “3D Houdini” e “Maya” per il design e “Nuke” per il compositing. La post-produzione si è conclusa alla fine di maggio 2023, una volta terminati gli effetti visivi.

Il team si è impegnato a creare le sequenze oceaniche per il film, in particolare la scena della distruzione di Godzilla. Yamazaki ha raccontato che quella scena “Ha messo a dura prova tutti i nostri motori di rendering, quindi abbiamo creato così tanti dati nel processo che quando li abbiamo sommati tutti superavamo facilmente un petabyte”, l’equivalente di 1 biliardo di byte.

Yamazaki parlando con Shinji Higuchi, co-regista e direttore degli effetti di Shin Godzilla, gli ha rivelato che sequenze di distruzione del film e le morti sullo schermo sono state ispirate dalla sequenza di Shibuya in Gamera 3: Revenge of Iris (Gamera 3 – Iris kakusei), film i cui effetti erano stati diretti proprio da Higuchi. Alcuni dei personaggi presenti sullo schermo durante la furia di Godzilla sono stati creati utilizzando Houdini; circa 60 comparse sono stati scansionate in 3D per essere sostituite da un duplicato digitale.

Il nuovo poster per la versione in bianco e nero