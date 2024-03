Japan Academy Awards 2024 vincitori: “Godzilla Minus One” miglior film, premiati anche “Perfect Days” e “Il ragazzo e l’airone”

Godzilla Minus One sbanca ai Japanese Academy Awards 2024, dove ha vinto un totale di otto premi, incluso quello per il miglior film, su 12 nomination.

Godzilla Minus One di Toho si è aggiudicato ben 8 categorie: Miglior film, Miglior sceneggiatura (Takashi Yamazaki), Miglior attrice non protagonista (Sakura Ando), Miglior fotografia (Kozo Shibasaki), Miglior illuminazione (Nariyuki Ueda), Miglior direzione creativa (Anri Jojo), Miglior sonoro (Hisafumi Takeuchi) e Miglior montaggio (Ryuji Miyajima).

Ricordiamo che “Godzilla Minus One” ha ottenuto una nomination ai prossimi Oscar 2024 per lo strepitoso lavoro sugli effetti visivi creati per il film.

Tra i premiato da segnalare anche Perfect Days di Wim Wenders che si aggiudica due categorie, miglior regista e miglior attore (Koji Yakusho), Mission Impossible 7 di Tom Cruise è il miglior film straniero, mentre come da copione il capolavoro Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki vince a mani basse nella categoria Miglior film d’animazione.

A seguire trovate la lista completa dei candidati e premiati ai “Japan Academy Awards 2024”.

Japan Academy Awards 2024 – I vincitori

MIGLIOR FILM

Godzilla Minus One – VINCITORE

Monster

Mom, Is That You?!

September 1923

Perfect Days

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Il ragazzo e l’airone – VINCITORE

The Birth of Kitaro: The Mystery of GeGeGe

Totto-Chan: The Little Girl at the Window

Detective Conan: Black Iron Submarine

Blue Giant

MIGLIOR REGISTA

Wim Wenders – Perfect Days – VINCITORE

Hirokazu Kore-eda – Monster

Yōichi Narita – Till We Meet Again on the Lily Hill

Tatsuya Mori – September 1923

Takashi Yamazaki – Godzilla Minus One

MIGLIORE SCENEGGIATURA

Takashi Yamazaki – Godzilla Minus One – VINCITORE

Toshimichi Saeki, Jun’ichi Inoue, and Haruhiko Arai – September 1923

Michio Tsubaki – Shylock’s Children

Hiroshi Hashimoto – Till We Meet Again on the Lily Hill

Yoji Yamada and Yūzō Asahara – Mom, Is That You?!

MIGLIOR ATTORE

Koji Yakusho – Perfect Days – VINCITORE

Sadao Abe – Shylock’s Children

Ryunosuke Kamiki – Godzilla Minus One

Ryohei Suzuki – Egoist

Koshi Mizukami – Till We Meet Again on the Lily Hill

MIGLIOR ATTRICE

Sakura Ando – Monster – VINCITORE

Haruka Ayase – Revolver Lily

Hana Sugisaki – Ichiko

Minami Hamabe – Godzilla Minus One

Sayuri Yoshinaga – Mom, Is That You?!

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Hayato Isomura – The Moon – VINCITORE

Kentarō Itō – Till We Meet Again on the Lily Hill

Yo Oizumi – Mom, Is That You?!

Ryo Kase – Kubi

Masaki Suda – Father of the Milky Way Railroad

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Sakura Ando – Godzilla Minus One – VINCITORE

Aya Ueto – Shylock’s Children

Mei Nagano – Mom, Is That You?!

Minami Hamabe – Shin Kamen Rider

Keiko Matsuzaka – Till We Meet Again on the Lily Hill

MIGLIORE COLONNA SONORA

Hiromi Uehara – Blue Giant – VINCITORE

Takeshi Kobayashi – Kyrie

Ryuichi Sakamoto – Monster

Naoki Satō – Godzilla Minus One

Akira Senju – Mom, Is That You?!

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Kōzō Shibasaki – Godzilla Minus One – VINCITORE

Ryūto Kondō – Monster

Akira Sakō – Kingdom 3: The Flame of Destiny

Shinji Chikamori – Mom, Is That You?!

Takeshi Hamada – Kubi

MIGLIORE ILLUMINAZIONE (LIGHTING DIRECTION)

Nariyuki Ueda – Godzilla Minus One – VINCITORE

Eiji Oshita – Monster

Hiroyuki Kase – Kingdom 3: The Flame of Destiny

Masato Tsuchiyama – Mom, Is That You?!

Hitoshi Takaya – Kubi

MIGLIORE DIREZIONE CREATIVA (ART DIRECTION)

Anri Jōjō – Godzilla Minus One – VINCITORE

Yukiharu Seshimo – Kubi

Takashi Nishimura – Mom, Is That You?!

Hajime Hashimoto – The Legend and Butterfly

Keiko Mitsumatsu and Hyeon Seon-seo – Monster

MIGLIOR SONORO

Hisafumi Takeuchi – Godzilla Minus One – VINCITORE

Kentarō Suzuki – Till We Meet Again on the Lily Hill

Yasuo Takano – Kubi

Kazuhiko Tomita – Monster

Shōta Nagamura – Mom, Is That You?!

MIGLIOR MONTAGGIO

Ryūji Miyajima – Godzilla Minus One – VINCITORE

Norihiro Iwama – Till We Meet Again on the Lily Hill

Takeshi Kitano and Yoshinori Ōta – Kubi

Hirokazu Kore-eda – Monster

Hiroshi Sugimoto – Mom, Is That You?!

MIGLIOR FILM STRANIERO

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno – VINCITORE

Killers of the Flower Moon

Barbie

Driving Madeleine

Tár

ESORDIENTE DELL’ANNO

Aina the End – Kyrie – VINCITORE

Hiyori Sakurada – Our Secret Diary

Nanoka Hara – Don’t Call It Mystery

Haruka Fukuhara – Till We Meet Again on the Lily Hill

Ichikawa Somegorō VIII – The Legend and Butterfly

Sōya Kurokawa – Monster

Fumiya Takahashi – Our Secret Diary

Hinata Hiiragi – Monster

