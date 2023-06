Dal 12 luglio 2023 nei cinema italiani con Eagle Pictures Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, settimo film del franchise “M:I”. Tom Cruise ritorna nei panni di Ethan Hunt, ex membro dell’IMF ancora alla guida del suo team per una nuova corsa contro il tempo per salvare il mondo.

La trama di Mission Impossible 7

La trama ufficiale: In Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra dell’IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’ intera umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.

Il cast

Il cast della prima parte di “Mission: Impossible – Dead Reckoning” comprende:

Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Esai Morales, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss Mark Gatiss, Rob Delaney, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Frederick Schmidt, Yennis Cheung, Doroteya Toleva e Nico Toffoli.

Mission Impossible 7 – trailer e video

Primo teaser trailer ufficiale italiano pubblicato il 23 maggio 2022

Nuovi video ufficiali pubblicati il 19 dicembre 2022

Nuova featurette in italiano pubblicato il 19 dicembre 2022

Nuovo trailer ufficiale italiano pubblicato il 17 maggio 2023

Nuovi spot tv in lingua originale pubblicati il 10 giugno 2023

Nuovi spot tv in italiano e featurette pubblicati il 15 giugno 2023

Curiosità sul film

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno” è ancora una volta diretto dal regista americano Christopher McQuarrie, regista di Le vie della violenza, Jack Reacher e due capitoli di Mission: Impossible, Rogue Nation (2015) e Fallout (2018).

Christopher McQuarrie dirige “Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno” da sua sceneggiatura basata sulla serie televisiva creata da Bruce Geller.

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno” è prodotto da Tom Cruise, J.J. Abrams, Christopher McQuarrie, David Ellison e Jake Myers.

Tom Cruise e Ving Rhames sono gli unici attori che sono apparsi in tutti e sette i film della serie. Simon Pegg è apparso in tutti a partire dal terzo film.

Durante le riprese in Gran Bretagna, secondo quanto riferito, Tom Cruise si è molto arrabbiato contro i membri della troupe per aver violato le linee guida COVID-19 (cioè stare a meno di due metri l’uno dall’altro), il che ha provocato l’abbandono del set di almeno cinque membri della troupe. Una delle sfuriata dell’attore colma di imprecazioni è stata pubblicata dal Sun degli Stati Uniti. Alcune celebrità, tra cui George Clooney, hanno sostenuto Tom Cruise.

L’uscita è prevista 27 anni dopo il film originale, Mission: Impossible (1996).

Durante le riprese in Italia, dodici persone sul set sono risultate positive al COVID-19. Di conseguenza, quando le riprese sono riprese nel Regno Unito, Tom Cruise ha pagato personalmente 500.000 sterline per una vecchia nave da crociera su cui il cast e la troupe hanno potuto isolarsi.

Annunciata dal Twitter ufficiale della NASA nel maggio 2020, una produzione senza titolo di Tom Cruise avrà riprese autentiche realizzati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Se il tentativo avrà successo, questo sarà il primo lungometraggio narrativo ad essere girato nello spazio. Subito dopo il tweet della NASA, Elon Musk, CEO di SpaceX, ha risposto “Dovrebbe essere molto divertente!”.

Le riprese a Venezia sono state annullate a fine febbraio 2020, a causa dell’epidemia di Coronavirus nel Nord Italia. Le riprese dovevano durare tre settimane.

Il film ha subito tre modifiche alla sua data di uscita. Inizialmente doveva essere rilasciato il 23 luglio 2021, ma è stato posticipato al 19 novembre 2021 a causa dell’interruzione delle riprese a causa della pandemia di COVID-19. Il 9 aprile 2021 la Paramount ha ritardato il film al 27 maggio 2022 e ha inserito l’altro film in uscita di Tom Cruise, Top Gun: Maverick, nel al 19 novembre 2021. Il 1° settembre 2021 a causa delle preoccupazioni per la variante Delta del COVID, la Paramount ha ritardato il film per la terza volta, al 30 settembre 2022 e ha inserito Top Gun: Maverick al 27 maggio 2022. Il 21 gennaio 2022 la Paramount lo ha rinviato nuovamente il film al 14 luglio 2023.

Le riprese della settima e dell’ottava puntata dovevano essere realizzate “back-to-back”, ma durante la produzione i piani sono cambiati.

Quella che sembra essere una locomotiva a vapore di classe Britannia conservata (curiosamente travestita da motore francese) viene distrutta precipitando da una scogliera in una cava. In realtà si trattava di replica non funzionante appositamente commissionata per la sequenza di stunt.

Questo, insieme al suo sequel “Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Due” (2024), sarà il primo film di Mission: Impossible girato interamente in digitale, a differenza dei primi sei film che sono stati girati tutti su pellicola 35mm.

Pom Klementieff e Hayley Atwell hanno entrambi recitato nell’Universo Cinematografico Marvel (UCM) rispettivamente come Mantis e Peggy Carter.

Tom Cruise avrà 61 anni quando il film uscirà il 14 luglio 2023.

È stato rilasciato un filmato della prossima grande scena di stunt di Tom Cruise per questo film, che prevedeva la guida di una motocicletta e un lancio con paracadute.

Esai Morales ha sostituito Nicholas Hoult, originariamente scelto per il ruolo del cattivo. Hoult è stato costretto a ritirarsi a causa di un conflitto di programmazione con le riprese della seconda stagione di “The Great” di Hulu, causato dalla pandemia di coronavirus in corso e dal conseguente ritardo nella produzione.

La controversie sul set

Da segnalare che durante le riprese la produzione del film è andata incontro a diverse polemiche nei vari paesi in cui ha fatto tappa; ad esempio in Norvegia i sindacati locali hanno protestato contro la produzione per aver noleggiato navi da crociera da una compagnia con equipaggi sottopagati, mentre in una piccola città in Polonia ci sono state controversie su un locale ponte storico che avrebbe rischiato di saltare in aria; riguardo alla questione del ponte, Christopher McQuarrie ha successivamente chiarito la questione in un’intervista a Empire Magazine in cui il regista ha detto che all’inizio della pre-produzione il team di “Mission: Impossible” ha concepito una sequenza d’azione “che coinvolge un ponte su uno specchio d’acqua, idealmente uno che potrebbe essere parzialmente distrutto”. Secondo il regista è stata la Polonia a manifestare interesse per la produzione proponendo di utilizzare il ponte non funzionante per questa sequenza. McQuarrie scrive che la Polonia stava cercando di ripulire l’area per promuovere il turismo e aveva bisogno di ammodernare il ponte, il che significa che una parte di esso doveva essere distrutta per far posto agli ammodernamenti.

La scorsa settimana, è esplosa una notizia sulla stampa secondo cui i produttori di ‘Mission: Impossible’ avevano chiesto il permesso di demolire un ponte di 111 anni in Polonia e che, così facendo, stavamo distruggendo un pezzo della meravigliosa eredità di quel paese in nome dell’intrattenimento. Ho letto molte storie imprecise in cui sono nominato e normalmente le ignoro, ma in questo caso ho ritenuto importante chiarire personalmente alcune interpretazioni errate delle nostre intenzioni, a partire da questo: non c’è mai stato un piano che prevedesse di far saltare in aria un monumento protetto di 111 anni…La produzione di “Mission: Impossible” si è limitata a distruggere le parti già pericolanti del ponte che dovevano essere ricostruite, e non i pilastri in pietra originali.

Secondo McQuarrie La controversia attorno al ponte sarebbe stata alimentata da un individuo che “ha affermato che gli era dovuto un lavoro per la produzione per il quale ritenevamo non fosse adeguatamente qualificato”. Questa persona avrebbe molestato i membri dell’equipaggio sui social media e poi “travisato le nostre intenzioni” riguardo al ponte e “nascosto le sue ragioni personali per volerci penalizzare. In breve, questo individuo ha manipolato la risposta emotiva delle persone in una mossa che ora ha compromesso le nostre ambizioni di portare la nostra produzione in Polonia. Non ci sogneremmo mai, in nessuna circostanza, di causare intenzionalmente danni ai punti di riferimento culturali o storici che visitiamo e ci adopereremo per proteggere quei punti di riferimento che rappresentiamo. Rispettare e celebrare i luoghi che giriamo è la nostra prima direttiva. Nessuno coinvolto nella produzione ha mai chiesto il permesso di distruggere un punto di riferimento storicamente significativo in Polonia”.

Dichiarazioni e interviste

Nuove interviste e dichiarazioni pubblicate il 10 giugno 2023

Il regista Christopher McQuarrie ha discusso con Empire delle scena di stunt nel film tra cui una che vede Tom Cruise combattere su un treno in corsa con il villain del film interpretato da Esai Morales. McQuarrie parla della scena del treno e della scelta di girare scene di stunt alla vecchia maniera.

Stiamo realizzando un film che prevede una sequenza che praticamente non girano più e non lo fanno da molto, molto tempo. La sequenza che stiamo girando in questo momento non fa eccezione. E come la maggior parte delle cose in Mission: Impossible, se avessimo saputo quali erano le sfide quando abbiamo iniziato, non l’avremmo mai fatto…C’è un’intera classe di film d’azione incentrati sullo stupore. Per me lo stupore è un condimento, non una portata. Ho un attore che guiderà una moto da un dirupo. Ora la parte difficile è che devo fare in modo che il pubblico se ne preoccupi.

Durante un’intervista con Empire, McQuarrie ha accennato al passato di Hunt e al suo collegamento con il villain Gabriel interpretato da Esai Morales.

Il casting di Esai [Morales] ci ha permesso di esplorare alcuni dei personaggi incluso il passato di Ethan. Ethan ha un passato che precede la Impossible Mission Force [FMI], e questo ci ha permesso di esplorarlo con un personaggio che conosceva Ethan prima che Ethan diventasse Ethan. Fa parte di ciò che è Gabriel. Ogni dettaglio della storia è considerato con molta attenzione. Le persone che vogliono fare i compiti possono ricavarne ciò che vogliono.

In una recente intervista con Empire Magazine il regista Christopher McQuarrie ha parlato del personaggio Grace interpretato da Hayley Atwell, l’attrice ha descritto Grace come “incoerente” e “un agente del caos”.

Il personaggio di Hayley non ha avuto un nome per molto, molto tempo. Ha il suo obiettivo e più o meno rimane intrappolata in questo film. Quello che hai qui è un personaggio che non appartiene assolutamente ad un film di Mission: Impossible, e sta facendo tutto il possibile per uscirne. Il ruolo di Grace ha comportato mesi di estenuante addestramento per Atwell incluso un caotico inseguimento in auto in giro per Roma. Il lavoro è stato reso ancora più difficile da “questa fottuta Fiat che abbiamo soprannominato Tricksy perché aveva una mente tutta sua”, ha spiegato McQuarrie.

Immagini e video dai social media

Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y — zach (@ZachMacieI) September 7, 2020

Oh ciao a tutti, non vi avevo visto. Ecco la Norvegia in tutto il suo splendore. #setlife #missionimpossible sì, sono in piedi in cima a un treno. #appropriato

WHEN IN ROME: @TomCruise waves to fans in between shooting @MissionFilm scenes for the seventh "Mission: Impossible" movie with Hayley Atwell in Rome. pic.twitter.com/BW30XUrr76 — AP Entertainment (@APEntertainment) October 12, 2020

Oh no! The trailer for Mission Impossible 7: Dead Reckoning Part One has leaked! The first official trailer of #MissionImpossible7 : #DeadReckoning will be attached with #TopGunMaverick in the theatres pic.twitter.com/7nYpNCPU1Y — Sundharesan Srs (@SundharesanSrs) May 19, 2022

.@TomCruise speaks to @EmpireMagazine about pulling off the most dangerous stunts of his career for #MissionImpossible. Read more and see exclusive behind-the-scenes images here. #MI7MI8 https://t.co/ayETquqccU pic.twitter.com/c9JWj7bnpO — Mission: Impossible (@MissionFilm) May 18, 2021

@pom.klementieff ed io sul set di #missioniimpossible aspettando pazientemente @officialrebeccaferguson e @vanessa__kirby così da poter formare una girl band nei nostri tempi morti. Non intendo vantarmi, ma sono un assoluto knock-out nel triangolo. Facciamolo.

Big Movie. Big Screen. Loved it. pic.twitter.com/DrAY5tRg5P — Tom Cruise (@TomCruise) August 25, 2020

Tom Cruise gives Empire the lowdown on getting the set of Mission: Impossible 7 back up and running during the pandemic: https://t.co/mHE9GKzOwG pic.twitter.com/GGCb2rwJvE — Empire Magazine (@empiremagazine) May 8, 2021

Nuove immagini ufficiali pubblicate il 10 giugno 2023

.@TomCruise and Hayley Atwell join forces in #MissionImpossible – Dead Reckoning Part One. Only in theatres July 12. pic.twitter.com/842lei7wrI — Mission: Impossible (@MissionFilm) May 25, 2023

Going full throttle on this one. #MissionImpossible – Dead Reckoning Part One arrives only in theaters July 12. pic.twitter.com/oIbJaBF8pm — Mission: Impossible (@MissionFilm) May 8, 2023

#DeadReckoningPart1 Premiere dates so far: World Premiere in Rome June 19.

UK June 22.

Abu Dhabi June 26.

Korea June 29.

Australia July 3. #TomCruise #MissionImpossible pic.twitter.com/2wPFP6oNll — Tom Cruise News (@TCNews62) June 8, 2023

#DeadReckoningPart1 is having it's UK premiere on June 22 at the Odeon Leicester Square, London. #TomCruise #MissionImpossible pic.twitter.com/1taAYaVTL7 — Tom Cruise News (@TCNews62) June 9, 2023

A new image of Hayley Atwell and Tom Cruise in 'MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PART ONE' has been released by @empiremagazine.#MissionImpossible pic.twitter.com/2vrFwR0mhL — Agents of Fandom (@AgentsFandom) June 6, 2023

Foto e video della premiere mondiale a Roma pubblicati il 19 giugno 2023

Tom Cruise points to the Fiat 500 that he and Hayley Atwell drive like crazy through the streets of Rome. Cruise said that director Chris McQuarrie persuaded him to drive one-handed #MissionImpossibleDeadReckoning pic.twitter.com/mX8IXRuI9P — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 19, 2023

Tom Cruise on his passion for making movies and traveling the world #MI7 pic.twitter.com/HG1G5XX4SL — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 19, 2023

Tom Cruise jokes that the next #MissionImpossible movie will be a musical pic.twitter.com/WNzbIOg4ll — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 19, 2023

Tom Cruise having a moment in the sun on the Spanish Steps in Rome for world premiere of #MI7 ‘Dead Reckoning Part One’ pic.twitter.com/C2eQbre676 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 19, 2023

Tom Cruise applauds his #MI7 cast mates on the Spanish Steps in Rome pic.twitter.com/k6sVu4WYyH — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 19, 2023

Tom cruise and Chris McQuarrie standing on the Spanish Steps for world premiere of #MI7 pic.twitter.com/2JEDsCy8lh — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 19, 2023

#MI7 star Tom Cruise on the future of film (and more): “I make movies for the big screen…” pic.twitter.com/a8pPs5JA2S — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 19, 2023

Hayley Atwell on how the casting process for #MI7 began 10 years ago when Chris McQuarrie spotted her performing in a play in London pic.twitter.com/cU62alhlNI — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 19, 2023

Hayley and Tom Cruise posing at the little yellow Fiat at the Spanish Steps for the World premiere of Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One#HayleyAtwell #TomCruise #MissionImpossible pic.twitter.com/KK896yd4Ut — Love Hayley Atwell (@HayleyAtwell_CN) June 19, 2023

Hello from the #MissionImpossibleDeadReckoning world premiere in #rome. Tom Cruise should be here in 30 minutes to walk the red carpet along with the rest of the cast. pic.twitter.com/Am1eDnHsvC — Steven Weintraub (@colliderfrosty) June 19, 2023

Tom Cruise Hits ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’ Red Carpet At Rome World Premiere #MI7 | https://t.co/3G9JtZNABT pic.twitter.com/hpXE7Weqkv — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 19, 2023

Rebecca Ferguson and Tom Cruise on the red carpet for Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One in Rome l June 19, 2023 pic.twitter.com/gsUW35zdww — Rebecca Ferguson web (@rfergusonweb) June 19, 2023

Tom Cruise arrives on the ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’ red carpet in Rome! #MissionImpossible pic.twitter.com/Z5hzopl2Hr — Entertainment Tonight (@etnow) June 19, 2023

Cary Elwes,Henry Czerny, Esai Morales,Greg Tarzan Davis, Simon Pegg, Frederick Schmidt, Shea Whigham Mariela Garriga, Rebecca Ferguson,Hayley Atwell, Christopher McQuarrie, Tom Cruise, Pom Klementieff, Vanessa Kirby – premiere of "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part” pic.twitter.com/7Ogfs9LUXP — Rebecca Ferguson web (@rfergusonweb) June 19, 2023

#MI7 director Christopher McQuarrie on how they got away with filming a car chase on the Spanish Steps in Rome pic.twitter.com/x8hVQADuri — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 19, 2023

“Tom is jumping off cliffs…it’s genuinely dangerous stuff…there’s always a sense that one day…we might lose Tom…” Simon Pegg tells us during the #MI7 premiere in Rome about Cruise’s stunt work pic.twitter.com/lfRSHPNzhv — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 19, 2023

Henry Czerny on returning to the #MissionImpossible films after a 25-year gap pic.twitter.com/ATptR6BjFm — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 19, 2023

Mission Impossible 7 -La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Lorne Balfe (6 Underground, Bad Boys for Life, Ghost in the Shell, Black Widow, La guerra di domani, Ambulance). Balfe e Tom Cruise hanno già collaborato per Mission: Impossible – Fallout, Top Gun: Maverick e naturalmente Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Due.

Mission Impossible 7 – Foto e poster