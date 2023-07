Box Office 2023: Mission: Impossible 7 raggiunge i 235 milioni di dollari d’incasso nel mondo

Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning Parte Uno di Tom Cruise prosegue la sua corsa nelle sale e incassa un totale di 235 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film ha incassato 80 milioni di dollari al botteghino nazionale, con 155 milioni di dollari provenienti dal resto del mondo.

Insieme a una stima di 80 milioni di dollari al botteghino nazionale, “Mission: Impossible 7” ha incassato 235 milioni di dollari a livello globale nei primi cinque giorni di uscita. È un numero impressionante in tutto il mondo, specialmente per la settima puntata di un franchise d’azione sulla cresta dell’onda da ben 27 anni. Gli schermi IMAX hanno contribuito con 25 milioni di dollari, incluso un nuovo record per il franchise di 14 milioni di dollari all’estero.

L’unico problema per la nuova adrenalinica e acrobatica avventura dell’agente Ethan Hunt dell’immarcescibile Tom Cruise è che “Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno” è stato un film incredibilmente costoso da realizzare. A causa della travaglita produzione e degli arresti relativi a COVID e di altre misure di sicurezza applicate all’epoca della pandemia, Paramount e Skydance il budget è lievitato fino a 291 milioni di dollari, senza contare i costi di marketing, stimati tra i 100- e 150 milioni.

La buona notizia è che i film di “Mission: Impossible” hanno un’ottimo storico a livello globale calcolate che gli ultimi tre capitoli hanno incassato nell’ordine: 694,713,380$ (Protocollo Fantasma), 682,716,636$ (Rogue Nation) e i 791,657,398$ di “Fallout” che fanno ben sperare in un ulteriore incremento per il franchise, che potrebbe superare tranquillamente gli 800 milioni di dollari.

A seguire trovate anche il debutto di “Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno” in Italia che conquistao la vetta della Top 10 con 1.689.284€ soppiantando un altro blockbuster estivo e franchise storico dalla vetta, il riuscito saluto di Harrison Ford ad uno dei suoi personaggi più iconici con il divertente Indiana Jones e il quadrante del destino.

Box office Italia / Settimana dal 10/07/2023 al 16/07/2023

1. MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PARTE UNO Tot. € 1.689.284

2. INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO (INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY) € 823.641 / Tot. € 4.888.481

3. ELEMENTAL € 569.252 / Tot. € 4.942.143

4. INSIDIOUS – LA PORTA ROSSA € 478.002 / Tot. € 1.086.797

5. RUBY GILLMAN LA RAGAZZA CON I TENTACOLI € 303.843 / Tot. € 718.020

6. IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LA COMPAGNIA DELL’ANELLO – THEATRICAL VERSION 4K – WB 100TH ANNIVERSARY Tot. € 157.768

7. HYPNOTIC € 141.376 / Tot. € 249.326

8. SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE € 69.635 / Tot. € 6.364.612

10. PONYO SULLA SCOGLIERA (RIED. 2023) € 69.160 / Tot. € 162.149

Fonte: Variety / Cinetel