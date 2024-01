Godzilla Minus One: nuova action figure “Superseven7” dal nuovo film Toho campione d’incassi

Godzilla Minus One di Toho dopo aver sbancato in Giappone si sta facendo valere anche in terra straniera, registrando 50,9 milioni di dollari nella sua settima settimana nelle sale degli Stati Uniti per un totale globale di 96,4 milioni di dollari.

“Godzilla Minus One” è diventato così il film in lingua giapponese con i maggiori incassi in Giappone sia in live-action che in animazione; quinto film non in inglese con i maggiori incassi al box office statunitense, e visto l’andamento degli incassi, i 100 milioni di dollari globali sono dietro l’angolo.

Anche se il film è stato un successo, alla Toho no hanno fretta di realizzare un sequel- Il produttore Minami Ichikawa parlando del futuro di Godzilla e ha dichiarato:

Non sento il bisogno di affrettare il prossimo film live-action. I buoni film sono tutti una questione di qualità. Vogliamo grandi idee, una sceneggiatura eccellente, un regista di talento, e il cast giusto per lavorarci attentamente.

Dal canto suo al regista Takashi Yamazaki piacerebbe bissare con un sequel:

Se devo essere sincero, mi piacerebbe vedere una continuazione della storia di quei personaggi. Se potessi realizzarlo [Il sequel di Godzilla Minus One], mi piacerebbe fare un film che coinvolga ciò che accade a loro in futuro.

Parlando di Godzilla come creatura, Yamazaki fa un interessante parallelo con l’infestazione da Tatari-gami (un mix di demoni e dei) che vediamo nel classico Principessa Mononoke dello Studio Ghibli.

Godzilla è sia un mostro che un dio. Godzilla è il Tatari-gami che appare in Principessa Mononoke. Dopotutto, se ci pensi davvero, non è strano che la cosa risvegliata dai test nucleari americani stia per attaccare il Giappone? Tuttavia, se lo pensi come il Tatari-gami, ha senso. E’ la storia di tutti coloro che lavorano insieme per reprimere un attacco del Tatari-gami. Godzilla è nato a seguito di un test nucleare americano eppure è stato creato in Giappone. Non è incredibilmente assurdo che ciò accada? Credo che i giapponesi sentano di doverlo accettare e lo considerino una maledizione. Anche il Tatari-gami della Principessa Mononoke arriva in un villaggio con cui non ha alcun legame, fa un pasticcio e lascia dietro di sé una maledizione. È così che mi sono sentito dopo aver realizzato questo film. Sentivo che realizzare un film su Godzilla era un rituale divino. Il rituale [raccoglie] le ansie del mondo in quel momento e le evoca come una divinità maledetta che deve essere placata.

Godzilla Minus One – La nuova action figure di Superseven7

Per i fan del film e di Godzilla e kaiju più in generale Super7 ha lanciato una nuova action figure basata sul Godzilla di “Minus One” che è a dir poco strepitosa a livello di dettagli.

Godzilla è emerso dal mare per devastare un ignaro Giappone del dopoguerra e non è mai stato così terrificante! Basato sugli stessi modelli 3D utilizzati per il film Godzilla Minus One del 2023 e approvato dal regista Takashi Yamazaki per l’autenticità, questo Toho ULTIMATES altamente articolato! La figure di Godzilla Minus One misura oltre 20 cm di altezza e 35 pollici di lunghezza, presenta sculture intricate e dettagli di verniciatura di alta qualità e viene fornito con una testa ruggente intercambiabile, che gli conferisce un senso viscerale di potere e pericolo! Se riesci a superare l’innegabile bisogno di fuggire per sicurezza, aggiungi questo Toho ULTIMATES Godzilla Minus One alla tua collezione di kaiju!

L’action figure di Godzilla nel film “Minus One” è reperibile su Amazon.



Fonte: Superseven7