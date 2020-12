La fine dell’anno si avvicina ed ecco un altro suggestivo video mashup che raccoglie immagini da trailer dei film usciti nel corso del 2020. Stavolta il video di montaggio che sfiora i 4 minuti è stato assemblato dal sito Dino Kos (noto anche come @WolvieCBM).

Il video titolato Cinema 2020 – A Year in Film include moltissime clip tratte da film usciti nelle sale prima del lockdown, di altri arrivati direttamente in streaming e di altri ancora che arriveranno nelle sale italiane nel 2021. Nella clip sono incluse immagini di Wendy, Love & Monsters, Capone, Vivarium, Tesla, Il processo ai Chicago 7, First Cow, Soul, Mank, Wonder Woman 1984, Palm Springs, Da 5 Bloods – Come fratelli, Bill & Ted Face the Music, Tenet, Possessor, Minari, Sound of Metal, The Invisible Man, Birds of Prey, Bad Boys for Life, Gretel & Hansel, Scooby!, Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria, The Front Runner – Il vizio del potere e Sto pensando di finirla qui.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

Nota dell’autore del video: il 2020 in generale è stato un duro colpo per tutti e tutti troviamo conforto nelle cose che ci piacciono di più, quindi per me i film usciti quest’anno sono stati piuttosto interessanti per tenere la mente occupata e attiva mentre ne guardavo il più possibile. Di solito si tratta di un montaggio di film che ho visto, quindi ce ne sono alcuni che non sono stati inclusi in questo video. Anche se molti film sono stati ritardati, ce n’era una buona varietà in streaming e PVOD che hanno avuto il loro momento di luce. È stato un anno abbastanza solido, tutto sommato, con alcune grandi performance e storie che mi hanno impressionato e mantenendo viva la conversazione nel mondo del cinema. Mentre attendiamo il ritorno sul grande schermo, ci sono ancora molti buoni film che sono usciti quest’anno che meritano di essere visti.

