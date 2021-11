Clifford – Il Grande Cane Rosso: nuova featurette “Vi presentiamo Clifford” e anticipazioni sul film live-action

Il 2 dicembre Eagle Pictures porta nei cinema italiani Clifford – Il Grande Cane Rosso, l’adattamento cinematografico realizzato in un mix di live-action e CGI basato sia sulla serie animata che sulla serie originale di libri per bambini di Norman Bridwell.

Trama e cast

La trama ufficiale: La piccola Emily Elizabeth (Darby Camp) riceve come regalo da uno stravagante e magico signore (John Cleese), un piccolo cucciolo di cane rosso, che immediatamente conquista il suo cuore. Ma Emily non avrebbe mai pensato che il cucciolo Clifford, al suo risveglio, si potesse trasformare in un gigantesco cane da caccia di oltre tre metri, capace di mettere a soqquadro il suo piccolo appartamento di New York. Mentre sua mamma (Sienna Guillory) è fuori citta per lavoro, Emily e il suo divertente ma impulsivo zio Casey (Jack Whitehall) si troveranno ad affrontare una gigantesca avventura in giro per la Grande Mela. Basato su uno dei racconti più amati di sempre, Clifford insegnerà al mondo come amare SENZA MEZZE MISURE!

Il cast è completato da Izaac Wang (Good Boys – Quei cattivi ragazzi), David Alan Grier (TCoffee & Kareem), Rosie Perez (Birds of Prey), Horatio Sanz (The Mandalorian), Kenan Thompson (Hubie Halloween), Russell Wong (Escape Plan 3 – L’ultima sfida) e Jessica Keenan Wyn (Mamma Mia! Ci risiamo).

Clifford Il Grande Cane Rosso – trailer e video

Primo trailer ufficiale italiano pubblicato il 29 giugno 2021

Secondo trailer ufficiale italiano pubblicato il 4 novembre 2021

Prima featurette in italiano pubblicata il 10 novembre 2021

Curiosità

“Clifford – Il Grande Cane Rosso” è diretto dal californiano Walt Becker regista di Daddy Sitter, Svalvolati on the road e Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare. Becker dirige da una sceneggiatura scritta da David Ronn (Il signore dello zoo), Jay Scherick (Norbit), Blaise Hemingway (Vampires vs. the Bronx) e Justin Malen (La festa prima delle feste).

Mr Bridwell prende il nome dal creatore della serie di libri “Clifford – Il Grande Cane Rosso” Norman Bridwell.

“Clifford – Il Grande Cane Rosso” è il secondo lungometraggio cinematografico basato sui libri Norman Bridwell dopo il film d’animazione Clifford’s Really Big Movie del 2004.

Questo è il secondo film prodotto da Paramount Animation ma distribuito con il titolo Paramount Studios dopo Sonic – Il film (2020) uscito anch’esso nel 2020 e anch’esso un film ibrido live action/CGI.

Quando il film era in sviluppo presso la Universal Pictures, David Bowers (diario di una schiappa) era in trattative per la regia.

Il film originariamente doveva essere realizzato dalla Illumination Entertainment, con Christopher Meledandri e Deborah Forte come produttori e Matt Lopez come sceneggiatore, ma lo studio ha scartato il progetto.

La Paramount Pictures possiede i diritti per realizzare un film ibrido live-action/CGI di “Clifford – Il Grande Cane Rosso” dal 2016.

Breanna Yde (I fantasmi di casa Hathaway, School of Rock) è stata considerata per il ruolo di Emily Elizabeth.

A differenza di quanto visto nelle serie animate Clifford The Big Red Dog (1988), Clifford (2000), Clifford’s Puppy Days (2003) e The Big Red Dog (2019) e del film d’animazione Clifford’s Really Big Movie (2004), il cane protagonista nel live-action “Clifford – Il Grande Cane Rosso” non parla, molto probabilmente perché non ha mai parlato nei libri originali.

Il 17 settembre, che era la data di uscita originale del film, è lo stesso giorno in cui è nato John Ritter che ha doppiato Clifford nella serie animata in onda dal 2000 al 2003 e nel film d’animazione Clifford’s Really Big Movie (2004), film che ha segnato l’ultimo ruolo dell’attore prima della sua morte l’11 settembre 2003.

Questa è la seconda volta che John Cleese (Mr. Birdwell) e Paul Rodriguez (Sanchez) recitano insieme, la prima volta è stata in Rat Race.

La razza di Clifford è un po’ controversa e indicata come un mix di Vizsla (Bracco ungherese), Bloodhound (Cane molecolare) e Labrador Retriever.

Il libro originale e le serie tv

“Clifford – Il Grande Cane Rosso” è basato sia sull’omonima serie animata che sulla serie originale di libri per bambini di Norman Bridwell. Prima del successo Bridwell mise insieme un portfolio e tentò di ottenere un lavoro come illustratore di libri per bambini, ma fu rifiutato da circa quindici case editrici. Mentre era alla Harper & Row, un editore gli suggerì disinvoltamente di trasformare uno dei suoi disegni in una storia. Il disegno ritraeva una giovane ragazza e un segugio delle dimensioni di un cavallo, e la storia divenne “Clifford – Il Grande Cane Rosso”. Quel primo libro ha generato oltre 40 bestseller di Clifford, tre serie televisive animate, merchandise a profusione e un musical live-action. Gli altri libri di successo di Bridwell includono The Witch Next Door e A Tiny Family. Ci sono oltre 126 milioni di copie dei suoi libri stampati in 13 lingue.

Clifford debutta negli anni ’50 come protagonista di una serie a fumetti (1950-1955) e di una prima serie televisiva animata (1955-1961). Tra la fine degli anni 80 e primi anni 90 la serie animata approda nell’home video con la serie animata Clifford’s Fun With… dai produttori dei corti animati dei Peanuts. “Clifford’s Fun with…” è una serie di videocassette con una sigla composta da Phillip Namanworth e Benjamin Goldstein. Il musicista Brent Titcomb presta la voce a Clifford e l’attrice Alyson Court doppia Emily Elizabeth.

Scholastic Media ha prodotto un adattamento animato di 65 episodi in onda su PBS Kids da settembre 2000 a febbraio 2003. Nella serie Clifford è doppiato dall’attore John Ritter della serie tv Tre cuori in affitto e i film della serie Piccola peste, mentre Emily Elizabeth ha la voce di Gray DeLisle. In quel periodo viene prodotta anche una serie prequel di 39 episodi (Clifford’s Puppy Days) che si è svolge durante l’infanzia di Clifford in onda dal settembre 2003 al febbraio 2006, con Lara Jill Miller come voce del giovane Clifford. Durante quel periodo è stato prodotto anche un lungometraggio cinematografico (Clifford’s Really Big Movie) che è servito come finale della serie tv. Dopo l’uscita del film a febbraio 2004 e a seguito della morte di John ritter avvenuta un anno prima non ci sono stati altri episodi della serie tv fino a dicembre del 2019, quando Amazon Prime Video e PBS Kids ripropongono la serie tv con le nuove voci di Adam Sanders e Hannah Levinson, rispettivamente nei panni di Clifford ed Emily Elizabeth.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Clifford – Il Grande Cane Rosso” sono del compositore John Debney (Hocus Pocus, Inspector Gadget, Paulie – Il pappagallo che parlava troppo, Spy Kids, Elf).

(Hocus Pocus, Inspector Gadget, Paulie – Il pappagallo che parlava troppo, Spy Kids, Elf). Il primo trailer ufficiale del film è accompagnato dalla hit “Dynamite” della boy band sudcoreana dei BTS (Bangtan Boys).

Foto e poster