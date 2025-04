Emily in Paris torna in Italia per le riprese della quinta stagione, ma ci sarà una grande assente: ecco di chi si tratta

Colpo di scena in Emily in Paris 5: riprese in Italia ma con una grande assente

Emily in Paris sta per tornare in Italia, per le riprese della quinta stagione, per cui c’è grande attesa. A breve, infatti, rivedremo Lily Collins nei panni della professionista del marketing Emily Cooper, alle prese con amori, segreti, e vicende legate al suo mondo lavorativo.

La quarta stagione della serie tv aveva visto Emily alle prese con sentimenti contrastanti e indecisa tra due uomini, Gabriel e Alfie. Gabriel, tuttavia, aspettava un figlio dalla sua compagna, Camille, mentre Alfie aveva deciso di chiudere con Emily, dopo aver scoperto che provava ancora dei sentimenti per Gabriel.

Nel corso della serie, finalmente Gabriel ed Emily avevano deciso di darsi una possibilità, ma Emily si era sentita trascurata e la sua relazione con Gabriel si era conclusa. Nel frattempo, Emily aveva conosciuto Marcello, un affascinante ragazzo italiano con cui, alla fine della quarta stagione, aveva deciso di intraprendere una relazione.

Non solo, perché alla fine, la giovane aveva anche deciso di lasciare Parigi e trasferirsi a Roma per gestire l’ufficio dell’Agenzia Grateau, e iniziare nuove avventure.

Emily in Paris 5, chi sarà la grande assente nella nuova stagione

Netflix ha recentemente diffuso l’annuncio del ritorno dei protagonisti di Emily in Paris 5, sul set. Le riprese avranno luogo a maggio, a Roma, per poi riprendere a Parigi, nel periodo estivo.

La nuova stagione dovrebbe uscire a fine anno, ma al momento non è ancora certo. Di punti interrogativi da sbrogliare ce ne sono diversi, a partire da come si evolverà il rapporto di Emily con Marcello, e anche quello con Gabriel, che potrebbe non arrendersi nel vedere la sua amata restare a Roma.

Nel cast ritroveremo quindi Lucas Bravo nei panni di Gabriel, che dopo alcuni tentennamenti dovuti all’evoluzione del suo personaggio nella serie, è una presenza confermata. Tornerà anche Lucien Laviscount che interpreterà Alfie ed Eugenio Franceschini, che vestirà i panni di Marcello.

E ancora, rivedremo Philippine Leroy-Beaulieu nel ruolo di Sylvie Grateau, Ashley Park in quelli di Mindy Chen, Samuel Arnold in quelli di Julien, e Bruno Gouery che impersonerà Luc.

Tuttavia, le riprese vedranno anche l’uscita di scena di un personaggio che ha fatto parte delle prime quattro stagioni della serie, ossia Camille Razat, che interpretava Camille, compagna di Gabriel.

Razat, come riporta TVLine, ha spiegato le ragioni del suo addio al personaggio di Camille:«Dopo un viaggio incredibile, ho deciso di fare un passo indietro da Emily in Paris. È stata un’esperienza meravigliosa, piena di crescita, creatività e ricordi indimenticabili», ha detto l’attrice, che ha poi aggiunto:«Questo personaggio ha significato molto per me e sento che la sua storia è giunta naturalmente alla fine. Mi è sembrato il momento giusto per esplorare nuovi orizzonti», ha chiosato.