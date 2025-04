Come è finito Tradimento: l’ultima puntata andata in onda su Mediaset

Venerdì 18 aprile si è conclusa la prima stagione di Tradimento, in onda con il solito doppio appuntamento pomeridiano e serale. La seconda stagione è iniziata già il giorno successivo (sabato 19 aprile) e Mediaset non fa mistero di sperare che il prodotto confermi l’ottimo riscontro di pubblico ottenuto fino ad ora dalla dizi che ha preso il posto di Endless Love nel cuore degli spettatori di Canale 5.

A certificare il successo della dizi con Vahide Perçin – volto già noto al pubblico di Terra amara – nelle vesti della giudice Guzide provvedono i dati degli ascolti. Le puntate di martedì 15 e 16 aprile hanno fatto registrare rispettivamente 2.433.000 e 2.671.000 spettatori (con il 20,7% e 22.2% di share). Il gradimento per le fitte trame della soap è dunque elevato. Ma come è finita la prima stagione della soap che in originale fa Aldatmak?

Tradimento, come è finita l’ultima puntata della dizi di Canale 5

Nell’ultima puntata della prima stagione di Tradimento, l’albergo di Behram ospita le nozze di Tolga e Selin. Serra, la sorella della sposa, mostra in diretta sul suo profilo sociali i preparativi per il matrimonio col giovane Kaşifoğlu. A seguire con estrema attenzione quanto accade c’è Oylum. Fin troppa attenzione. A Behram, che ha l’occhio lungo, non sfugge l’insofferenza della moglie.

Durante una cena a casa di Guzide, Behram, pazzo di gelosia, si infuria con Oylum. Ma non solo: finisce per alzare la voce con la suocera prima di andarsene infuriato. Nel frattempo Yesim origlia per caso una conversazione telefonica tra Korkmaz e Tarik. Decide così di seguirli di nascosto e assiste a una scena raccapricciante. Yenersoy rifiuta di prestare aiuto a Korkmaz, che reagisce male.

L’uomo inizia a minacciare l’avvocato, promettendo di trascinarlo a fondo insieme a lui. A quel punto Tarik gli spara davanti agli occhi di Yesim, eliminandolo una volta per tutte. Non sa che la donna ha spiato tutto e anche ripreso l’omicidio. Mualla, invadente come sempre, non smette di pensare che Oylum debba dedicarsi al figlio che porta in grembo, non alla sua carriera.

Così trova buoni argomenti per convincere il figlio a boicottare il tentativo della nuora di sostenere l’esame di abilitazione. Alla fine Behram si vede costretto a fare una mossa molto azzardata: provocare un incidente d’auto per fermare Oylum. La cosa però gli sfugge decisamente di mano perché la moglie finisce d’urgenza al pronto soccorso. Il medico dell’ospedale dà una ferale notizia a Behram: soltanto uno tra Oylum e il figlio potrà salvarsi.

La notizia sconvolge Behram che esce dall’ospedale con la mani tra i capelli. L’uomo è in lacrime, incredulo per l’atroce notizia appena ricevuta (per la quale non può dare colpa ad altri se non a se stesso). Ma un’altra tragedia è letteralmente dietro l’angolo. Il marito di Oylum fa giusto in tempo a scambiare lo sguardo con Guzide, affranta quanto lui, quando un proiettile lo centra in pieno petto facendolo crollare a terra.

Si intravede la mano del sicario pronto alla fuga dopo aver colpito il bersaglio designato. È la vendetta di Oltan per aver scoperto che l’agguato a Tolga è stato orchestrato da Behram? La puntata si chiude con Mualla disperata che tiene il figlio agonizzante tra le braccia.