Come finisce Il Paradiso delle Signore e qual è la data dell’ultima puntata

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Enrico sarà in pericolo e Matteo soffrirà per amore di Odile. Cosa succederà nel finale di stagione

Il Paradiso delle Signore, stagione 9, sta per chiudere i battenti, per la pausa estiva, per poi tornare con la stagione n° 10, il prossimo settembre 2025. E mentre il pubblico si gode gli ultimi episodi, che hanno subìto, in particolare questa settimana, diverse variazioni nella messa in onda, per via della morte di Papa Francesco, ci si chiede quando sarà trasmessa l’ultima puntata della soap.

Negli scorsi episodi, diverse dinamiche si sono dipanate e stanno per trovare, per la gran parte, soluzione nelle puntate a venire. C’è, in primis, da risolvere il mistero di chi ha rubato il bozzetto di Gianlorenzo Botteri, cosa che ha causato un pesante colpo alle finanze del grande magazzino milanese.

E ancora, c’è da capire come si evolverà la storyline di Enrico e Marta, con lui inseguito da pericolosi criminali che vogliono impedirgli a tutti i costi di testimoniare in un importante processo. Nei prossimi episodi, peraltro, le vite di Enrico Brancaccio e Mimmo Burgio, si incroceranno proprio per via di questo inseguimento da parte di malintenzionati.

Il Paradiso delle Signore, cosa accadrà nei prossimi episodi e quando va in onda l’ultimo episodio della stagione

Nelle puntate finali de Il Paradiso delle Signore, Enrico sa che dovrà recarsi al processo per testimoniare, ma non sa chi sono coloro che lo stanno inseguendo.

Enrico sarà inseguito da una banda di delinquenti, tra cui Nicola Di Giorgi, che cercherà di mettere in atto un piano per impedire che l’uomo faccia la sua testimonianza. La vita di Brancaccio sarà a rischio, ma sarà Mimmo a salvarlo. Il giovane poliziotto, infatti, riconoscerà Di Giorgi, perché da qualche tempo aveva notato che si avvicinava al grande magazzino, e interverrà, salvando il compagno di Marta.

Sempre nel corso delle ultime puntate, ci saranno ulteriori colpi di scena. Occhi puntati sulla coppia Matteo-Odile, che vivrà un momento piuttosto difficile. Matteo soffrirà molto per il rapporto stretto tra la figlia della contessa Di Sant’Erasmo e il produttore cinematografico Guido Castelli.

Già per questa ragione, nelle puntate precedenti, l’uomo non aveva voluto dichiarare alla ragazza, i propri sentimenti nei suoi confronti. Nei prossimi episodi, Guido rivelerà a Matteo di aver confessato a Odile ciò che sente per lei. Sarà un duro colpo per Portelli, che tenterà di non mostrare a Guido la sua sofferenza a questa notizia. Vedremo, in questo finale di stagione, che cosa succederà tra Matteo, Guido e Odile. La soap dovrebbe concludersi lunedì 5 maggio 2025, date alcune variazioni subite nel corso della settimana corrente, per via del decesso del pontefice Jorge Maria Bergoglio.