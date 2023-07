Come pecore in mezzo ai lupi: trailer e trama del poliziesco noir con Isabella Ragonese (Al cinema dal 13 luglio)

Dal 13 luglio nei cinema d’Italia con Fandango Come pecore in mezzo ai lupi, opera prima a tinte crime della regista Lyda Patitucci con una intensa Isabella Ragonese nei panni di una tormentata poliziotta infiltrata sotto copertura in una banda internazionale di rapinatori.

La trama ufficiale: Vera (Isabella Ragonese) è un’agente sotto copertura della Polizia. Ha un carattere duro e in apparenza impenetrabile, temprato dai rischi della sua professione e segnato da un passato familiare doloroso. Viene incaricata di infiltrarsi in una banda internazionale di rapinatori, e scopre che uno di loro è suo fratello minore Bruno (Andrea Arcangeli), con cui ha rotto i rapporti da tempo. Bruno è appena uscito di prigione, non ha un soldo e vuole partecipare al colpo per ricominciare tutto insieme a sua figlia Marta. Dopo anni lontani, Vera e Bruno si ritrovano improvvisamente uno di fronte all’altra, in ruoli opposti e obbligati a mantenere il segreto che li lega: vecchie ferite riemergono, e i due saranno costretti a fare delle scelte che metteranno a dura prova il raggiungimento dei reciproci obiettivi.

Il cast include anche Carolina Michelangeli, Gennaro Di Colandrea, Aleksandar Gavranić, Alan Katić, Miloš Timotijević, Clara Ponsot, Gabriele Portoghese, Imma Villa e Tommaso Ragno.

L’esordiente Lyda Patitucci dirige “Come pecore in mezzo ai lupi” da una sceneggiatura di Filippo Gravino (Perez, Veloce come il vento, Alaska, Alì ha gli occhi azzurri.

Fotografia di Giuseppe Maio / Montaggio di Giuseppe Trepiccione / Scenografia DI Sonia Peng / costumi DI Sara Fanelli / Musica DI Ginevra Nervi. Il film è una produzione Groenlandia con Rai Cinema, prodotto dal regista Matteo Rovere (Veloce come il vento, Il primo re).

Isabella Ragonese – Note biografiche

Attrice e autrice teatrale. Nel 2000 consegue il diploma di recitazione presso la Scuola Teatès (direttore Michele Perriera). Ha scritto, diretto e interpretato diverse sue opere, come Che male vi fo e Bestino, risultando vincitrice di concorsi per artisti emergenti; tra gli altri, nel

1998 il primo premio del concorso nazionale INDA (Istituto Nazionale Dramma Antico).

Al cinema ha debuttato con Nuovomondo di Emanuele Crialese. È poi la protagonista del film di Paolo Virzì Tutta la vita davanti, che le vale la candidatura al Nastro d’Argento come migliore attrice protagonista. Nel 2008 al Festival “Teatro e colline” porta in scena con grande successo un’opera da lei scritta e interpretata, dal titolo Mamùr. Recita poi in Viola di mare di Donatella Maiorca, Due vite per caso di Alessandro Aronadio, Oggi sposi di Luca Lucini, Dieci inverni di Valerio Mieli e Un altro mondo di Silvio Muccino.

Nel 2010, con il film La nostra vita di Daniele Luchetti vince il Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista. Nello stesso anno recita per la prima volta in una produzione televisiva, lavorando in uno dei film de Il commissario Montalbano, ed è inoltre madrina della 67. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove viene presentato il film Il primo incarico, regia di Giorgia Cecere, di cui è protagonista.

Nel 2011 è in teatro con il monologo Lady Grey di Will Eno. È ancora la protagonista del film di Fabio Volo Il giorno in più e nel 2012 è stata insignita al Festival di Berlino del premio “Shooting Star” come miglior talento europeo dell’anno. Sempre nel 2012, da gennaio a maggio, recita a teatro ne La commedia di Orlando per la regia di Emanuela Giordano, liberamente tratto dal romanzo “Orlando” di Virginia Woolf.

Nel maggio 2013 è in teatro al Piccolo Eliseo con lo spettacolo Taking care of baby di Dennis Kelly, per la regia di Fabrizio Arcuri. Sempre nel 2013 gira La sedia della felicità diretto da Carlo Mazzacurati, Una storia sbagliata di Gianluca Tavarelli e Il giovane favoloso di Mario Martone presentato in concorso alla 71. Mostra del cinema di Venezia.

Il 2014 la vede protagonista dello spettacolo teatrale African Requiem di Stefano Massini dedicato alla giornalista Ilaria Alpi ed è in tournée anche con lo spettacolo Italia Numbers, reading concerto con Cristina Donà, cantautrice sperimentale. Negli ultimi mesi del 2014 è impegnata sul set della fiction Rai Un mondo nuovo diretta da Alberto Negrin e del film di Giorgia Cecere Un posto bellissimo.

Nel 2015 gira il film Dobbiamo parlare regia di Sergio Rubini che diventerà poi anche uno spettacolo teatrale dal titolo Provando….dobbiamo parlare in tournée anche nel 2016, mentre gira i film di Daniele Vicari Sole cuore amore e di Fabio Mollo Il padre d’Italia. Nello stesso anno è impegnata anche sul set della fiction Rai Rocco Schiavone per la regia di Michele Soavi e nel film per il cinema di Edoardo Falcone Questione di Karma.

Nel 2019 recita con Alessandro Gassmann in Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani, tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol e nel 2021 appare in tre pellicole: è diretta con Stefania Sandrelli e Renato Pozzetto da Pupi Avati in Lei mi parla ancora, recita per Daniele Vicari in Il giorno e la notte, dramma diretto da Vicari in modalità da remoto durante il lockdown della pandemia di COVID-19, ed è il pubblico ministero Letizia Ruggeri nel dramma Yara di Marco Tullio Giordana basato sul caso di cronaca nera dell’omicidio di Yara Gambirasio.

