Come Prima: trailer, trama e cast del film di Tommy Weber basato sul fumetto di Alfred

Il 16 giugno nei cinema italiani con Cinecittà Luce Come prima, un film del regista Tommy Weber basato sull’omonima graphic-novel dell’artista francese Alfred che segue due fratelli, separati dal tempo e dal loro carattere, e il loro viaggio di ritorno in Italia, verso casa, nell’estate del 1956.

Trama e cast

La trama ufficiale: Dieppe. Estate 1957. Dopo essere stato sconfitto in un incontro di boxe amatoriale, Fabio (Francesco Di Leva) si trova di fronte ad André (Antonio Folletto), suo fratello minore. Non si vedono da 17 anni, da quando Fabio ha lasciato la casa della sua famiglia a Procida in Italia, per combattere al fianco delle camicie nere di Mussolini. Il padre è appena morto. E, da sua ultima volontà, André è venuto a cercare suo fratello affinché ne assista ai funerali, che si terranno nell’isola natale. Dopo aver rifiutato in un primo momento, le circostanze spingono Fabio ad accompagnare André. Il viaggio sarà lungo. I due fratelli hanno difficoltà a comunicare, il malessere degli anni ed i segreti non affrontati portano al silenzio. André non ha detto tutta la verità a Fabio, e Fabio è misterioso sugli anni in cui è stato vagabondo. Si interrogano a vicenda sul significato del ritorno. I paesaggi scorrono sullo sfondo dei loro litigi, dei loro incontri inaspettati e delle difficoltà che continuano ad accumularsi. La Francia, la frontiera italiana, Napoli e poi la traversata fino a Procida saranno le tappe della loro riconciliazione. Questo viaggio attraverso due paesi traumatizzati dalla guerra, e la stessa guerra che ha separato Fabio e André, offrirà ai due fratelli l’occasione di riavvicinarsi. Le loro vicende riporteranno alla luce profonde ferite che cercheranno di guarire. André perdonerà suo fratello per averlo abbandonato? E Fabio, riuscirà ad accettare il suo passato? Nonostante le rivelazioni, i conflitti ed i rancori, i due fratelli riusciranno a riconciliarsi, ritrovarsi e superare il dolore del passato.

Il cast di “Come prima” è completato da Swann Arlaud, Miriam Candurro, Massimiliano Rossi, Hugo Dillon, Paola Casella, Carmen Pommella, Nicolas Sacrez e Robin Summa.

Come prima – trailer e video

Curiosità

Il regista Tommy Weber (BabY) dirige “Come prima” da una sua sceneggiatura, adattata dall’omonima graphic-novel di Alfred, in collaborazione con Filippo Bologna (Una famiglia mostruosa) e Luca Renucci (Giorni di Pasqua).

Il film è stato girato nel Lazio, tra la provincia di Frosinone e di Rieti (Fumone, Civitavecchia di Arpino, Casalvieri), a Castel Volturno (Napoli), sull’isola di Procida e in Francia, in Normandia.

Il film, tratto dall’omonima graphic novel del fumettista francese Alfred e già vincitrice del Fauve d’or al Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême.

“Come Prima” è prodotto da Luciano Stella e Maria Carolina Terzi per Mad Entertainment, da Rosebud Entertainment Pictures e Alcatraz Films con Rai Cinema.

“Come Prima” è realizzato con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Cinema e con il sostegno della Regione Lazio / Avviso pubblico attrazione produzioni cinematografiche (POR FESR LAZIO 2014-2020). Progetto Cofinanziato dall’Unione Europea.

Note di regia

Ho avuto la fortuna di scoprire ‘Come Prima’. Questo fumetto mi si è imposto come un’opera universale il cui centro narrativo è la riconciliazione, non solo di due fratelli di diversi pensieri e idee politiche, ma di tutti i Paesi d’Europa fuoriusciti dal conflitto mondiale che li aveva straziati, uccisi, dilaniati nel corpo e nella mente. Nel 1956 la guerra è finita da undici anni. Il nostro vecchio mondo ferito si sta reinventando a pieno ritmo, eppure molti sono ancora intrappolati dal trauma della guerra. Come l’Italia e la Francia, queste sorelle latine che hanno combattuto, si sono alleate, si sono battute, anche André e Fabio sono, nonostante tutto, irrimediabilmente legati. Il dopoguerra è il periodo più simbolico e potente per parlare di ricostruzione. E per i nostri eroi si tratta proprio della ricostruzione, della loro fratellanza. [Tommy Webber]

Il fumetto originale

Nato nel 1976, Alfred pseudonimo di Lionel Papagalli, è autore completo di fumetti, illustrazioni, libri per l’infanzia. Nel 2007 ha ottenuto il premio del pubblico e il premio Essentiel al Festival di Angoulême, che nel 2014 ha insignito Come prima (in Italia pubblicato da Bao Publishing) del suo massimo premio, il Fauve d’Or. Nel 2006 realizza i disegni di Perché ho ucciso Pierre, volume la cui sceneggiatura è stata curata da Olivier Ka e che è stato pubblicato inizialmente in Francia dalla Casa editrice Delcourt. Il volume si è aggiudicato il “Prix du public” e il “Prix essentiel al Festival International de la Bande Dessinée” 2007 al Festival Internazionale del fumetto di Angoulême. In Italia è stato inizialmente pubblicato dalla Casa editrice Tunué e successivamente riproposto dalla Casa editrice BAO Publishing.

La sinossi ufficiale del fumetto: Due fratelli. Una Cinquecento che ha visto giorni migliori. Un lungo viaggio in macchina. E quasi vent’anni di silenzi che diventano insopportabili, lasciando spazio a confidenze troppo a lungo negate, ad ammissioni che sono l’inizio di una necessaria guarigione, della possibilità di perdonare e di perdonarsi.

La graphic-novel “Come prima” di Alfred è disponibile in edizione italiana su Amazon.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Antonio Fresa (L’arte della felicità, La parrucchiera, Gatta Cenerentola, Fellini degli spiriti).

TRACK LISTINGS:

1. Alle Corde 1:27

2. Fabio e Andrea 2:04

3. Fratelli si diventa 2:16

4. La Frontiera 2:44

5. Tammorriata dei fratelli 3:10

6. Funeral Car 1:11

7. Come da ragazzi 1:24

8. La fuga 0:29

9. Ritorno a Procida 2:50

10. Fratelli si diventa (Piano Version) 2:30

11. Corricella 1:42

La colonna sonora di “Come prima” è disponibile su Amazon.

