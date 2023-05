Come Può Uno Scoglio: riprese in corso per il nuovo film di Pio e Amedeo

Pio e Amedeo – Come Può Uno Scoglio (Foto di Francesca Cassar)

Dopo il grande successo di pubblico di Belli Ciao, tornano sul set Pio e Amedeo diretti di nuovo da Gennaro Nunziante, che ha scritto il film insieme ai due attori comici pugliesi, che sono alla loro quarta incursione sul grande schermo che ha incluso l’esordio Amici come noi del 2014 e la partecipazione alla commedia corale Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti.

Il film che si sta girando in questi giorni tra Roma, Napoli, la Puglia e il Veneto ha il titolo provvisorio Può Uno Scoglio (vero Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi di Lucio Battisti)

La trama ufficiale: Alla morte di suo padre, Pio eredita la gestione di svariate attività. Ora vive nell’agio di Treviso con la sua famiglia, ed è in corsa per diventare sindaco. Finché Amedeo, un ex carcerato fatto assumere dal parroco del paese come autista personale, non irrompe nella sua vita come un tornado. Ma i due hanno in comune molto più di quello che sembra. Grazie ad Amedeo, Pio riscoprirà le sue passioni e la verità sulla sua famiglia, in un viaggio di riconciliazione con sé stesso.

Nel cast, affianco a Pio D’Antini e Amedeo Grieco, Francesca Valtorta, Nicola Rignanese e Claudio Bigagli.

Il film, con soggetto e sceneggiatura di Gennaro Nunziante, Pio D’Antini e Amedeo Grieco, è una produzione Fremantle e n inVision Distributio collaborazione con Sky.

