Comic-Con 2024, Avengers Doomsday e Secret Wars: Robert Downey Jr. nuovo Doctor Doom

I Marvel Studios hanno annunciato al San Diego Comic-Con 2024 che Joe e Anthony Russo torneranno a dirigere i prossimi due film degli Avengers che sono già provvisti di titoli ufficiali: Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Inoltre l’MCU includerà un nuova versione di Doctor Doom che avrà le fattezze di Robert Downey Jr.. Si avete capito bene, l’iconico villain sarà interpretato dall’ex Tony Star / Iron Man morto eroicamente in “Avengers: Endgame, magia del Multiverso!

Joe Russo dal palco della convention si è rivolto al pubblico in sala (“Ci siete mancati ragazzi”), mentre il fratello Anthony Russo ha detto che pensava che Endgame sarebbe stato davvero il loro ultimo film: “Quella serie di quattro film è stata incredibile e ci ha lasciato con emotivamente esausti”. Ha poi aggiunto: “Siamo venuti per vedere una strada da percorrere con tutti voi”.

I Russo hanno battuto illustri colleghi, vedi Shawn Levy (Deadpool & Wolverine), Sam Raimi (Spider-Man), Justin Benson & Aaron Moorhead (Moon Knight), e a quanto pare sono da sempre grandi fan delle trame del fumetto Secret Wars (“Secret Wars, era la nostra serie preferita quando eravamo piccoli”).

Parlando in precedenza di “Secret Wars”, Joe Russo ha detto:

Sai, l’ho letto quando avevo 10 o 11 anni, ed era la portata di mettere insieme tutti gli eroi. È stato uno dei primi grandi fumetti a farlo, per me è stata davvero una narrazione di eventi al suo meglio. E cosa succede quando metti insieme tutte quelle personalità. Mi piace anche l’idea che i cattivi debbano fare squadra con gli eroi. A me e Anth piacciono le relazioni complicate tra eroi e cattivi, ci piacciono i cattivi che credono di essere eroi nelle loro storie, quindi è tutto in qualche modo integrato in questa nozione di Secret Wars. Eseguire qualcosa sulla scala di Infinity War era direttamente correlato al sogno di Secret Wars, che è ancora più grande in scala.