Conclave, dove rivedere il film in streaming

Papa Francesco è morto solo qualche giorno fa, e dopo le esequie, che avranno luogo il prossimo 26 aprile 2025 ore 10, in Piazza San Pietro, a Roma, arriverà un periodo di lutto. A questo, seguirà il momento della elezione di un nuovo pontefice, che avverrà attraverso la riunione, nella Cappella Sistina, di un collegio di cardinali.

Si tratta di una riunione che può durare diversi giorni, finché non ci sarà una nuova elezione. Questo processo, che si svolge rigorosamente a porte chiuse, è detto Conclave. Al termine di ogni riunione, se il Papa non verrà eletto, dal camino uscirà una fumata nera. Se invece il pontefice sarà scelto, si avrà una fumata bianca.

Sarà un momento molto atteso, a cui si assisterà nei prossimi giorni, e con molta probabilità, potrebbe essere già ai primi di maggio. Nel tempo, sono stati realizzati diversi film che parlano di pontefici, ma a colpire è l’ultima pellicola uscita nel 2024, intitolata Conclave.

Si tratta di un film che non potrebbe essere più attuale, viste le ultime circostanze. È, in realtà, un thriller, e negli ultimi giorni, in molti ne stanno parlando. Ecco di che cosa tratta e dove vederlo in streaming.

Conclave, trama e piattaforme per vedere il film in streaming

Il film Conclave, diretto da Edward Berger, uscito nelle sale italiane il 19 dicembre scorso, è un thriller con protagonista Ralph Fiennes, che ha conquistato una statuetta agli Oscar, come miglior sceneggiatura non originale.

La pellicola pone il focus su un evento importante che segue la morte di un pontefice, ossia l’elezione di un nuovo Papa. Questo evento, come detto, è chiamato Conclave, e si svolge a porte chiuse. Nel thriller in questione, si pone l’accento su intrighi, tradimenti e pressioni che il protagonista, il cardinale Lawrence (Ralph Fiennes), designato a coordinare il Conclave, si ritrova ad affrontare, sentendosi in grande difficoltà. Nei giorni dell’elezione del nuovo pontefice, un terribile segreto emerge, rischiando di causare un grave scandalo all’interno della Chiesa.

Il film ha riscosso grande successo a livello internazionale, ed ecco dove è possibile vederlo, attualmente, in streaming. A pagamento, è possibile vedere Conclave su Youtube e Google Play al costo di 3,99 euro, mentre sulle piattaforme Prime Video, Tim Vision e Rakuten Tv, al prezzo di 4,99 euro.

Se si è abbinati a Sky Cinema, il film sarà trasmesso in tv il 5 maggio 2025. In streaming, invece, sarà possibile vederlo su NOW, nella stessa data.