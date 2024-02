Stasera in tv: “Creed 2” su Rai 2

Creed 2, su Rai 2 il secondo capitolo della nuova serie spinoff che vede protagonista Adonis, figlio di Apollo Creed interpretato da Michael B. Jordan , affiancato da Sylvester Stallone di nuovo nei panni della leggenda ora mentore Rocky Balboa. In questo sequel diretto da Steven Caple Jr. vecchie rivalità riemergono con l’Ivan Drago di Dolph Lundgren, epico antagonista di Rocky 4, che allena suo figlio Viktor interpretato dal kickboxer tedesco Florian Munteanu.

Creed 2 – Cast e doppiatori

Michael B. Jordan: Adonis Creed

Sylvester Stallone: Rocky Balboa

Tessa Thompson: Bianca Taylor

Dolph Lundgren: Ivan Drago

Florian Munteanu: Viktor Drago

Phylicia Rashād: Mary Anne Creed

Tony Bellew: “Pretty” Ricky Conlan

Wood Harris: Tony “Little Duke” Evers

Andre Ward: Danny “Stuntman” Wheeler

Brigitte Nielsen: Ludmila Vobet Drago

Milo Ventimiglia: Robert “Rocky” Balboa Jr.

Robbie Johns: Logan Balboa

Russell Hornsby: Buddy Marcelle

Patrice “Boogey” Harris: Padman

Jacob “Stitch” Duran: Stitch

Jim Lampley: se stesso

Max Kellerman: se stesso

Roy Jones Jr.: se stesso

Michael Buffer: se stesso

Scott Van Pelt: se stesso

Linda Cohn: se stessa

Doppiatori italiani

Simone Crisari: Adonis Creed

Massimo Corvo: Rocky Balboa

Maria Letizia Scifoni: Bianca Taylor

Alessandro Rossi: Ivan Drago

Gabriele Sabatini: Viktor Drago

Anna Cugini: Mary Anne Creed

Francesco Venditti: “Pretty” Ricky Conlan

Dario Oppido: Tony “Little Duke” Evers

Francesco Pezzulli: Robert Balboa, Jr.

Alessio Aimone: Logan Balboa

Simone Mori: Buddy Marcelle

Andrea Fusco: Jim Lampley

Marco Lollobrigida: Max Kellerman

Alessandro Antinelli: Roy Jones Jr.

Michele Kalamera: Michael Buffer

Massimo Rossi: Scott Van Pelt

Michela Alborghetti: Linda Cohn

Creed 2 – Trama e trailer

La vita di Adonis Creed è diventata un equilibrio tra gli impegni personali e l’allenamento per il suo prossimo grande combattimento: la sfida della sua vita. Affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia, non fa altro che rendere più intenso il suo imminente incontro sul ring. Rocky Balboa è sempre al suo fianco e, insieme, Rocky e Adonis si preparano ad affrontare un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere per poi scoprire che nulla è più importante della famiglia. “Creed 2” è un ritorno alle origini, alla scoperta di ciò che un tempo ti ha reso un campione, senza dimenticare che, ovunque andrai, non puoi sfuggire al tuo passato.

L’originale “Creed” e questo sequel sono entrambi un tributo all’iconica saga dello “Stallone Italiano”. Se nel primo film Sylvester Stallone diventa il “Mickey” del figlio del suo amico Apollo Creed, in questo sequel l’attore abbandona il suo ruolo di mentore, chiude alcuni conti in sospeso con il suo doloroso passato, e passa idealmente e praticamente il testimone al suo “pupillo” incarnato da un efficace Michael B. Jordan, che sta costruendo il suo personaggio di film in film. Jordan sembra comprendere appieno l’importanza di questa saga nell’immaginario collettivo e della responsabilità nel condurla verso una nuova generazione. “Creed 2” presenta quel perfetto mix di dramma e combattimenti che hanno fatto la fortuna del Rocky di Stallone, stavolta si ripesca un vecchio antagonista di Balboa, l’Ivan “Ti spiezzo in due” Drago di Dolph Lundgren, dall’amato capitolo “Rocky IV”, che allena suo figlio sullo schermo, il colosso Florian Munteanu, e saranno come di consueto botte da orbi.

Curiosità sul film

Sylvester Stallone ha rinunciato alla regia del film.

Rocky, che ora sta addestrando il figlio di Apollo Creed, ha due anni più di Mickey quando addestrò Balboa nell’originale Rocky (1976).

Dolph Lundgren ha collaborato con il regista Steven Caple Jr. per cambiare il suo fisico e invecchiare il personaggio di Drago per tradurre visivamente la povertà e la sofferenza sopportate, colorando i suoi denti di giallo.

Proprio come Rocky IV (1985), nessuno dei personaggi russi di spicco è interpretato da attori russi. Dolph Lundgren è svedese, Florian Munteanu è tedesco-rumeno e Brigitte Nielsen è danese.

Un punto importante della trama del film sono i sentimenti di responsabilità e di colpa di Rocky per non aver fermato il combattimento quando Apollo Creed fu ucciso sul ring da Ivan Drago in Rocky IV (1985). Tuttavia, gli autori hanno scelto di omettere il fatto che l’arbitro ha tentato di fermare il combattimento, ma è stato messo da parte da Drago che ha continuato a colpire Creed e alla fine lo ha ucciso sul ring. Quindi, anche se Rocky avesse gettato la spugna, appare improbabile che Drago avrebbe smesso di combattere solo perché Rocky aveva gettato la spugna, dal momento che aveva già completamente ignorato il tentativo dell’arbitro di fermare il combattimento.

La ricerca di Viktor Drago è durata diversi mesi e si è svolta in tutto il mondo. La produzione ha incontrato attori e atleti di varie discipline come arti marziali, kickboxing, boxe e football americano. Dopo aver trascorso diversi mesi guardando centinaia di foto, video e registrazioni di audizioni, Sylvester Stallone ha portato alla luce il pugile tedesco Florian Munteanu (“Big Nasty”), del peso di 106 kg. un altezza di 1,95 mt.

Brigitte Nielsen, che riprende il ruolo di Ludmilla, l’ex moglie di Ivan Drago, da Rocky IV (1985), è nella vita reale l’ex moglie di Sylvester Stallone. Erano fidanzati durante le riprese di Rocky IV, si sono sposati dopo la première e hanno divorziato due anni dopo.

Una delle comparse durante il grande scontro tra Creed e Drago è stata anche una comparsa in Rocky IV (1985) durante lo scontro tra Apollo e Ivan. Inizialmente vincendo il ruolo di comparsa in un concorso di scatole di cereali e i seguito affrontando un’audizione online per questo film.

Quando Adonis guarda i “filmati d’archivio” della morte di Apollo Creed sul suo tablet, in realtà si tratta di riprese/inquadrature inutilizzate di Rocky IV (1985). Questo filmato è apparso inizialmente in uno degli spot televisivi del film, mostrato su uno schermo televisivo presso il ristorante visitato da Adoneis e Bianca dopo il combattimento per il campionato. Nello spot televisivo, il filmato non era ancora stato restaurato, con sporco/detriti ancora presenti. Tuttavia, nel film finale, il filmato è stato opportunamente restaurato e sincronizzato con i colori. Il regista Steven Caple Jr. ha persino menzionato in un video di Vanity Fair che gli è stato dato accesso a filmati grezzi di Rocky IV, anche per quanto riguarda l’utilizzo di filmati del combattimento Rocky/Drago.

In un video pubblicato il 28 novembre 2018 sui social network, ripreso da The Hollywood Reporter, l’attore americano 72enne Sylvester Stallone dichiara che probabilmente non incarnerà più il suo iconico personaggio sullo schermo. Immagini filmate durante l’ultimo giorno di riprese di Creed II, che mostrano che “Sly” si rivolge emotivamente alla sua squadra. Ad accompagnare il video, Stallone si rivolge ai fan con un messaggio in forma di addio al personaggio che ha fatto la sua gloria.

Dopo dieci settimane di riprese a Philadelphia, Steven Caple Jr., Michael B. Jordan, Sylvester Stallone e il team tecnico si sono recati a Deming, nel Nuovo Messico (dove si sono accampati nella Death Valley) per girare le scene ambientate nel deserto.

Durante le riprese della scena del combattimento finale, Michael Buffer ha presentato Adonis Creed come Apollo Creed, poi si è reso conto del suo errore.

Originariamente, il regista di Creed – Nato per combattere (2015), Ryan Coogler, aveva immaginato di realizzare una trilogia di Creed. Tuttavia, essendo impegnato con la regia di Black Panther, non si sa quali fossero i suoi piani originali per i sequel.

Il commento che Rocky dice ad Adonis riguardo "È solo un uomo… Sii più uomo di lui" è simile a quello che Apollo disse a Rocky durante la sua rivincita in Rocky III (1982).

Brigitte Nielsen era incinta di 7 mesi quando ha girato le sue scene, rendendo necessario ricorrere ad inquadrature strategiche. Ha dato alla luce la sua quinta figlia, Frida, esattamente due settimane dopo la conclusione del film.

Lo scontro tra Anthony Joshua e Joseph Parker è stato filmato in Galles il 31 marzo 2018.

Il sequel di Creed – Nato per combattere (2015) è stato confermato nel gennaio 2016, anche se a causa del coinvolgimento sia di Ryan Coogler che di Michael B. Jordan in Black Panther (2018), il film è stato ritardato, con Coogler che alla fine è stato sostituito da Steven Caple Jr. Sylvester Stallone ha completato la sceneggiatura nel luglio 2017 e ha annunciato che Dolph Lundgren avrebbe ripreso il ruolo di Drago, e le riprese sono iniziate a Philadelphia nel marzo 2018 e sono durate fino a luglio.

Il 21 dicembre 2018, è stato annunciato che il film sarebbe uscito in Cina il 4 gennaio 2019, il primo film di Rocky a ricevere un’uscita nelle sale nel paese.

Sylvester Stallone e Dolph Lundgren si sono allenati come dei matti per le riprese di Creed 2. Hanno pubblicato sui loro social network video in cui si preparano fisicamente come se avessero ancora 30 anni. Il meno che si possa dire è che incute rispetto perché il primo ha 72 anni e il secondo 61 anni. In un video pubblicato su Instagram, si vede Stallone fare trazione con 45 kg di peso extra legati attorno al bacino. Da parte sua, Lundgren ha pubblicato un video di sei minuti che lo mostra in allenamento.

Proprio come Apollo si lesiona le costole contro Rocky, Adonis si lesiona le costole contro Viktor Drago.

Il regista Steven Caple Jr. ha voluto rallentare l’azione in alcuni momenti dei match per sottolineare i colpi fisici ed emotivi di questo “balletto violento”. L’operatore capo Morgenthau ha poi utilizzato la telecamera Arriflex Arri Alexa, dotata di obiettivi Panavision, ma anche la Phantom ad alta velocità per riprese a 1000 fotogrammi al secondo. Molte scene sono state girate anche a 120 fotogrammi al secondo. Le scene di boxe sono state preparate con cura in anticipo: le diverse fasi che le compongono hanno ciascuna un proprio stile, ma si fondono armoniosamente nella tavolozza dei colori associata a questa o quell’atmosfera.

[01:55:05] Durante il combattimento finale… dopo che la madre di Drago lascia l’arena, il futuro presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy, può essere visto in piedi nella fila dietro i posti vuoti.

Adonis sconfigge Stuntman Wheeler a Las Vegas nella nuova incarnazione dell’MGM Grand, inaugurato a Las Vegas nel 1993. È interessante notare che il fatidico combattimento di Apollo Creed, dove morì contro Ivan Drago, ebbe luogo presso il vecchio MGM Grand di Las Vegas (ora Bally’s).

Prima del combattimento di Adonis contro Danny “The Stuntman” Wheeler, il team di Adonis sta aspettando in una stanza chiamata “Ars Gratia” che significa “Per amore dell’arte”. Questo è il motto della Metro Goldwyn Mayer, uno degli studi che ha prodotto e distribuito il film.

Il lottatore UFC Sage Northcutt ha condotto una pesante campagna attraverso i social media per ottenere il ruolo del figlio di Ivan Drago, Viktor.

C’è un richiamo alla famigerata frase di Ivan Drago, “Ti spiezzo in due”, quando Ivan e Rocky parlano del prossimo incontro proposto tra Viktor e Adonis. Ivan dice: “Mio figlio spezzerà il tuo ragazzo”.

Michael B. Jordan si era sottoposto ad un allenamento fisico molto intenso per risultare credibile sullo schermo. Si allenava due o tre volte al giorno e seguiva una dieta rigorosa.

Esiste una sceneggiatura dei fan per un film spin-off di Drago. Le voci secondo cui sarebbe stato rielaborato in “Creed II” erano imprecise.

Sylvester Stallone ha sofferto per interpretare Rocky, finendo addirittura in ospedale dopo essere stato messo al tappeto da Dolph Lundgren sul set di Rocky IV (1985). Per Creed 2, anche Michael B. Jordan ha dato del suo meglio, sfiorando il KO più volte nonostante il suo allenamento intensivo e il guadagno muscolare. Da notare che il giovane attore era stato messo al tappeto sul set del primo Creed – Nato per combattere (2015) dopo un devastante pugno del suo avversario. Per Stallone, prendersi un KO sul set di un film della saga di Rocky è quasi un rito.

Alcuni spettatori riconosceranno due palazzetti dello sport. A partire dalla Palestra di Little Duke, dove Apollo Creed si allenava e dove Adonis, nel primo match, incontra Danny “Stuntman” Wheeler e deve rinunciare alla sua amata Mustang dopo una scommessa impulsiva per poi riconquistare il titolo di campione dei pesi massimi al inizio del Creed 2. La Front Street Gym è vista anche nel quartiere di Kensington a North Philly, dove Rocky allena Adonis. Questo è un altro sito iconico per chiunque cerchi autenticità e prestigio. Vecchi barattoli di vernice sono sospesi al soffitto per tappare le perdite d’acqua, enormi sacchi da boxe che oscillano lungo catene arrugginite, a loro volta attaccate ad assi che attraversano il soffitto. E la stanza non è cambiata molto nonostante il tempo. La produzione è stata felice di trovare molti set diversi nell’area di Philadelphia, consentendo di girare scene in Russia, Ucraina, Las Vegas e Los Angeles.

Michael B. Jordan ha voluto che l’allenatore Patrice “Boogie” Harris lo facesse lavorare come un vero pugile e lo sorprendesse con tattiche inaspettate che potesse utilizzare per sviluppare la sua velocità e coordinazione.

Similmente al primo film di Rocky, quando Rocky combatteva contro Spider Rico, un Rocky stanco aumentava il suo ritmo e vinceva dopo aver preso una testata sorprendentemente feroce. La stessa cosa è accaduta a Viktor Drago nel primo combattimento di Creed 2.

Il campione olandese di kickboxing Rico Verhoeven ha fatto un’audizione per il ruolo di Viktor Drago.

Florian Munteanu (“Big Nasty”), un pugile tedesco-rumeno dalla corporatura impressionante (1 metro e 95 per 106 chili) è stato scelto per interpretare Viktor, il figlio di Ivan Drago.

Le riprese principali sono iniziate a marzo 2018. Le riprese sono avvenute a Philadelphia, Pennsylvania, nel quartiere di Port Richmond, e sono state completate il 7 giugno 2018. Alcune scene sono state girate al Grey Towers Castle presso l’Arcadia University di Glenside, Pennsylvania.

Quando Creed guarda la conferenza stampa di Viktor Drago su ESPN, i due punteggi visualizzati sul “ticker” scorrevole in basso mostrano i Cleveland Cavaliers in testa ai Los Angeles Lakers e i Cleveland Browns in testa sugli Oakland Raiders. Il regista Steven Caple Jr. è di Cleveland ed è un fan sia dei Cavaliers che dei Browns.

Il primo film di Rocky dai tempi di Rocky Balboa (2006) (che è stato co-distribuito con la Columbia Pictures) e il primo della saga di Creed ad essere distribuito nelle sale negli Stati Uniti dalla MGM dopo aver formato una joint venture con Annapurna Pictures di Megan Ellison per la distribuzione nelle sale di alcuni dei loro film in America. (La Warner Bros., che aveva cofinanziato e distribuito il precedente Creed – Nato per combattere (2015), era ancora impegnata nella coproduzione del secondo film; alla fine, però, ha interrotto il co-finanziamento in cambio dei diritti di distribuzione cinematografica internazionale per l’home entertainment su base mondiale). Al botteghino nazionale, Creed II ha avuto la più grande apertura del Ringraziamento per un film live action nel 2018, superando addirittura il primo Creed, ed è diventato il primo successo cinematografico di successo della MGM dai tempi di Operazione Valchiria (2008). L’enorme successo al botteghino di Creed II è culminato nella resurrezione nel 2019 di United Artists da parte di MGM e Annapurna (che aveva distribuito i primi cinque film di Rocky), mentre espandevano la loro joint venture e ribattezzavano il braccio di distribuzione cinematografica di Annapurna sotto United Artists.

Il direttore della fotografia Peter Flinckenberg era legato al film quando Sylvester Stallone ne doveva essere il regista.

Il film costato 50 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 214.

ATTENZIONE!!! A SEGUIRE TROVATE CURIOSITA’ CHE INCLUDONO SPOILER SUL FILM

Le ultime parole che Rocky dice ad Adonis: “È il tuo momento adesso”. Il 28 novembre 2018, Sylvester Stallone ha annunciato tramite Instagram che questo sarebbe stato il suo ultimo film in cui interpreta Rocky.

In una scena cancellata Rocky partecipa al funerale di “Spider” Rico, la prima persona che Rocky ha visto combattere nel primo Rocky (1976). Rico tornerà in Rocky Balboa (2006), dove si riunisce con Balboa e gli è permesso di mangiare gratis al ristorante Adrian. In cambio Rico si offre volontario come lavapiatti.

Una breve scena di combattimento tra Rocky Balboa e Ivan Drago è stata girata, ma omessa dall’uscita nelle sale. La scena si sarebbe svolta nell’ospedale, vicino al banco della sicurezza. Entrambi si sarebbero scambiati alcuni pugni prima di essere immediatamente separati dalla sicurezza e dal team di Drago.

Milo Ventimiglia riprende il ruolo di Robert Balboa Jr., 12 anni dopo Rocky Balboa (2006).

Anche se spesso menzionato, questo è il primo film di Rocky/Creed in cui un incontro finisce con qualcuno che getta la spugna.

Nel film, Bianca soffre di una “progressiva perdita dell’udito” (che non si è notata da bambina), mentre sua figlia Amara è nata quasi totalmente sorda. È estremamente raro che una persona con perdita uditiva progressiva generi un bambino totalmente sordo con un partner che non presenta anomalie uditive congenite (Adonis Creed).

Primo film della serie in cui un personaggio (Adonis) vince un combattimento per squalifica.

Durante il combattimento finale tra Creed e Drago puoi vedere la scritta “Super Kombat” sugli angoli del ring. Florian Munteanu che interpreta Viktor Drago è un ambasciatore dell’organizzazione di lottatori “Super Kombat”.

Adonis si allena in modo simile a Rocky in Rocky IV (1985) per la sua rivincita, che prevede luoghi ben isolati in cui allenarsi e tipologie di allenamento.

Il team di commentatori della HBO Boxing Jim Lampley, Max Kellerman e Roy Jones fanno tutti la loro comparsa in vari combattimenti nel corso del film. Tuttavia, Roy Jones è notevolmente assente nella squadra nell’incontro finale a Mosca, in Russia. Ironicamente, Roy è anche l’unico membro della squadra ad avere la cittadinanza russa.

La rivincita tra Adonis Creed e Viktor Drago ha somiglianze con il match tra Rocky Balboa e Ivan Drago in Rocky IV (1985). Ciò include il fermo immagine dei pugni in faccia e il pugile più grande che solleva e lancia a terra il pugile più piccolo.

Milo Ventimiglia è l’unico attore a interpretare il personaggio di Robert Balboa (Rocky Jr.) in più di un film: Rocky Balboa (2006) e Creed 2 (2018).

Primo nella serie Rocky in cui non ci sono tragedie personali significative per Rocky dai tempi di Rocky II (1979): Rocky III (1982) (la morte di mickey); Rocky IV (1985) (la morte di Apollo); Rocky V (1990) (la bancarotta e il ritorno nel ghetto); Rocky Balboa (2006) (la morte di Adriana); e Creed – Nato per combattere (2015) (La morte di Paulie).

Milo Ventimiglia interpreta Robert Balboa, che ha un figlio di nome Logan. Ventimiglia ha doppiato Wolverine/Logan in numerosi cartoni Marvel.

Il film è dedicato a John G Avildsen, il regista di Rocky (1976), scomparso il 16 giugno 2017.

Creed 2 – La colonna sonora

Le musiche originali di “Creed 2” sono del compositore svedese Ludwig Göransson (Prossima fermata Fruitvale Station, Venom, Tenet, Black Panther: Wakanda Forever, Oppenheimer). Göransson ha musicato anche il “Creed” originale e vinto un Oscar per la colonna sonora del film Marvel Black Panther.

Tessa Thompson , che proviene da una famiglia di musicisti e suona in una band, interpreta tre canzoni nel film. In particolare, "I would go to war" per presentare Adonis che si dirige sul ring dello Stadio Olimpico di Mosca per affrontare Viktor Drago alla fine del film.

, che proviene da una famiglia di musicisti e suona in una band, interpreta tre canzoni nel film. In particolare, “I would go to war” per presentare Adonis che si dirige sul ring dello Stadio Olimpico di Mosca per affrontare Viktor Drago alla fine del film. La colonna sonora include i brani: Love Me Like That di Diane Warren / Top Going Down, Bottom Going Up di Nathan Bartell / I Feel a Change di Charles Bradley / Rainy Days e Ice Cold di Boogie / Icon di Jaden Smith, Omarr Rambert, Mel Lewis, Cab Calloway, Jack Palmer & Buster Harding / Time Tick e I Will Go to War di Tessa Thompson / 8 Morceaux, Op. 72, No. 5, Meditation di Pyotr Ilyich Tchaikovsky eseguita da Alexandre Kantorow / You Might Find Me di Jacob Banks & Ludwig Göransson / Fighting Stronger di Jhené Aiko / E così per non morire di Luciano Beretta & Elide Suligoj / Gonna Fly Now, Going the Distance e First Date di Bill Conti.

LE CANZONI DEL FILM

1. Amen (Pre Fight Prayer) – Lil Wayne

2. Do You Need Power? (Walk Out Music) – Bon Iver

3. We Can Hit (Round 1) – Crime Mobb & Slim Jxmmi

4. Kill ‘Em With Success – Eearz, Schoolboy Q & 2 Chainz

5. Check – Nas & Rick Ross

6. Fate – Young Thug & Swae Lee

7. Shea Butter Baby – Ari Lennox & J. Cole

8. The Mantra – Pharrell & Kendrick Lamar

9. Watching Me – Rae Sremmurd & Kodak Black

10. F.I.G.H.T. – Eearz, Gucci Mane, YG, Trouble, Quavo & Juicy J

11. Runnin – A$AP Rocky, A$AP Ferg & Nicki Minaj

12. Midnight – Tessa Thompson & Gunna

13. Bless Me (Demo) – Ama Lou

14. Ice Cold (Final Round) – Vince Staples

15. Love Me Like That (Champion Love) – Ella Mai

La compilation con le canzoni di “Creed 2” è disponibile su Amazon.

LE MUSICHE ORIGINALI DEL FILM

1. Drago (3:34)

2. Wheeler Fight (2:32)

3. Yo? Is That a Yes? (1:27)

4. The Public Challenge (4:04)

5. Time Tick – Tessa Thompson (2:58)

6. You Think I’m Going to Lose (2:58)

7. Balanced Breakfast (1:31)

8. Ice Cold – Vince Staples & Ludwig Göransson (2:10)

9. Under Water (2:01)

10. Adonis and Amara (2:27)

11. You Might Find Me – Jacob Banks & Ludwig Göransson (1:19)

12. Runnin (feat. A$AP Rocky) (5:04)

13. Drago’s Walk Out (1:59)

14. I Will Go to War – Tessa Thompson (1:37)

15. Fight in Moscow (6:14)

16. It’s Your Time (5:28)

17. Family Visit (3:26)

La colonna sonora di “Creed 2” è disponibile su Amazon.