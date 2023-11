Creed 4 ufficialmente in sviluppo con Michael B. Jordan di nuovo alla regia

Creed 4 è ufficialmente in sviluppo presso MGM Amazon Studios con Michael B. Jordan che tornerà nel ruolo di protagonista e dietro la macchina da presa per la sua seconda regia.

Michael e il team creativo hanno avuto fin dall’inizio la bellissima visione di creare un’esperienza completamente nuova e diversa per questo film. Doveva essere saldamente ancorato a ciò per cui tutti noi [conosciamo] i film Creed e Rocky… doveva avere grande azione, boxe, ma abbiamo anche esaminato davvero che tipo di film stavamo realizzando. E in gran parte, quei primi giorni con Michael sono stati spesi per creare il modo in cui guardavamo il personaggio di Damian, motivo per cui penso che tutti abbiano reagito alla profondità, non solo sulla pagina, ma anche sullo schermo. Trascorri metà del film provando profonda simpatia per lui e comprendendo la sua vulnerabilità.