Channing Tatum dopo ruoli in The Lost City con Sandra Bullock e in Bullett Train con Brad Pitt, il prossimo 9 febbraio sarà nei cinema italiani con Magic Mike 3 che lo vedrà affiancato dalla sensuale Salma Hayek. L’attore ha recentemente rivelato di aver acquisito i diritti per realizzare un rifacimento del classico Ghost – Fantasma che nel 1990 ha visto protagonisti Demi Moore, Whoopy Goldberg e il compianto Patrick Swayze.

Il film originale seguiva Sam Wheat (Patrick Swayze), impiegato di banca a New York che viene ucciso da un balordo davanti alla fidanzata Molly Jensen (Demi Moore), in quello che sembra un tentativo di rapina. Lo spirito di Sam però non varcherà la soglia per l’aldilà e deciderà di chiarire cosa si cela dietro al suo assassinio, e quando Molly si troverà in pericolo, Sam cercherà l’aiuto di una medium (Whoopi Goldberg) per proteggerla e metterla in guardia. Il film è stato candidato a 5 premi Oscar (Miglior film, attrice non protagonista, sceneggiatura originale, montaggio e colonna sonora) vincendo due statuette, una per la sceneggiatura e una per la miglior attrice non protagonista assegnata a Whoopi Goldberg, che quell’anno vinse anche un Golden Globe e un BAFTA.

In una recente intervista con Vanity Fair, Channing Tatum ha rivelato che sta cercando di sviluppare quella che l’attore definisce una rivisitazione: “In realtà abbiamo i diritti. Sì, abbiamo i diritti su Ghost. Ma faremo qualcosa di diverso. Penso che debba cambiare un po’”.

Vedremo Channing Tatum oltre che in “Magic Mike 3” anche in Project Artemis, commedia sentimentale di Greg Berlanti attualmente in fase di riprese in cui l’attore recita al fianco di Scarlett Johansson e Woody Harrelson; nel thriller Pussy Island, esordio alla regia di Zoë Kravitz attualmente in fase di post-produzione e l’attore è anche collegato alla commedia musicale Wingmen in cui recita con Joseph Gordon-Levitt, i due interpretano una coppia di piloti che si schiantano a Las Vegas.

Il film Rainbow Six di Michael B. Jordan ha trovato un regista, Paramount ha reclutato Chad Stahelski, regista dei film di John Wick attualmente impegnato con la post-produzione di John Wick 4 . Ad aprile 2021 è uscito su Prime Video un adattamento del romanzo Senza rimorso di Tom Clancy con Jordan protagonista. “Senza rimorso” segue la storia di John Clark, agente della CIA deciso a vendicare l’omicidio di sua moglie. Nel corso della sua missione, John si renderà conto di trovarsi al centro di una cospirazione molto più grande di lui, che minaccia di travolgere gli Stati Uniti e il mondo intero. Scritto dal compianto Tom Clancy,il romanzo originale è stato pubblicato nel 1993 e ha riscosso un successo immediato, debuttando al primo posto nella lista dei bestseller del New York Times. I diritti cinematografici sono stati venduti poco dopo e nel corso degli anni una serie di attori, tra cui Keanu Reeves, Kevin Costner e Tom Hardy sono stati collegati al ruolo di John Clark.

“Senza Rimorso” funge come una storia di origine dell’agente della CIA John Clark entrato a far parte dei romanzi di Clancy e del cosiddetto “Ryanverse” già nel 1987 nel romanzo “Il cardinale del Cremlino”, terzo romanzo della serie con protagonista Jack Ryan, ma non è stato fino al 1993 che John Clark ha avuto un suo romanzo da protagonista. La storia è ambientata durante la guerra del Vietnam, in un momento in cui Clark era allora noto come John Kelly. Oltre raccontare come e perché Clark è passato dall’essere parte dell’Underwater Demolition Team dei Navy Seals ad essere reclutato come agente della CIA con un nome diverso, “Senza rimorso” ha impostato gli eventi di “Rainbow Six” a cui ora msnca solo una data di inizio riprese.

Anche se “Senza Rimorso” è uscito direttamente in streaming su Prime Video, la fonte rileva che Paramount prevede di far uscire “Rainbow Six” esclusivamente nelle sale. Nessuna data di uscita è fissata in questo momento e non ci sono dettagli sulla trama.

