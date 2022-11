Magic Mike – The Last Dance: trailer italiano e anticipazioni di Magic Mike 3

Dal 9 febbraio 2023 arriva nei cinema italiani con Warner Bros. la commedia musicale Magic Mike – The Last Dance, terzo capitolo del franchise ‘Magic Mike’. Dopo lo straordinario successo di critica e pubblico, Magic Mike 3 riunisce nuovamente il team creativo del primo film: Channing Tatum riprende il ruolo di Mike Lane, mentre Steven Soderbergh torna alla regia del film,

Magic Mike 3 – Trama e cast

La trama ufficiale: Dopo una lunga pausa e in seguito ad un affare fallito che lo ha lasciato al verde, costringendolo a lavorare come bar tender nei locali della Florida, per “Magic” Mike Lane (Channing Tatum) è giunta l’ora di tornare sul palco. Con la speranza di partecipare a quello che considera l’ultimo show della sua carriera, Mike si dirige a Londra con una donna ricca e altolocata (Salma Hayek Pinault) che lo attira con un’offerta che non può rifiutare… e un’agenda già pianificata. La posta in gioco è altissima quando Mike scopre cosa ha veramente in mente la donna: riuscirà, insieme ad un nuovo gruppo di ballerini da rimettere in carreggiata, ad essere in grado di farcela?

Protagonista al fianco di Tatum e Hayek Pinault (“House of Gucci”, “Come ti ammazzo il bodyguard 2: La moglie del sicario”), Ayub Khan Din (“Ackley Bridge”); la new entry Jemelia George; Juliette Motamed (“We Are Lady Parts”) e Vicki Pepperdine (“Johnny English colpisce ancora”).

Magic Mike 3 – Trailer e video

Curiosità sul film

Steven Soderbergh dirige “Magic Mike – The Last Dance” da una sceneggiatura di Reid Carolin, già autore dei primi due capitoli della saga.

Thandiwe Newton era stata originariamente scelta e ha persino iniziato le riprese poiché alcune immagini del set che la ritraevano sono trapelate su Internet, ma in seguito si è ritirata adducendo motivi personali. Salma Hayek è intervenuta per sostituirla.

Originariamente il film era stato concepito come un’esclusiva di streaming per la piattaforma HBO Max.

Gli unici due membri del cast di ritorno dei primi due film sono Channing Tatum e Caitlin Gerard.

I produttori del film sono Nick Wechsler, Gregory Jacobs, Tatum, Carolin e Piter Kiernan; mentre Julie M. Anderson è la produttrice esecutiva.

Dichiarazioni e interviste

Parlando del film con Variety, Channing Tatum e Reid Carolin hanno rivelato che il ruolo della protagonista femminile sarebbe stato cruciale. Carolin ha detto: “Si tratta davvero di una donna bloccata in un orribile spettacolo di strip in stile Chippendales per poi realizzare, ‘Cosa diavolo ci faccio qui?’ E poi Magic Mike scende dal soffitto. Riesce a scendere nella tana del coniglio e chiede: cosa voglio veramente?”. Tatum ha aggiunto che il personaggio è “davvero forte, quasi più forte di Mike…non abbiamo mai puntato su una storia d’amore tradizionale, e questa non è una storia d’amore tradizionale”.

Channing Tatum parlando con Indiewire ha descritto il terzo film come una “storia alla Pretty Woman, ma al contrario che finisce con un sacco di balli.

Il regista Steven Soderbergh ha indicato “All That Jazz” e la coreografia di Tatum nel tour “Magic Mike Live” come fonti d’ispirazione per il film. Come ha detto lo stesso Tatum, “Ci stiamo mettendo in gioco al 100% – non ci sarà mai bisogno di un altro film sugli spogliarellisti dopo questo.”

Immagini e video dai social media

Get ready for the final tease. #MagicMikesLastDance. Trailer tomorrow. pic.twitter.com/nMCNpgakSm — Magic Mike (@magicmikemovie) November 14, 2022

It’s a competition that bares it all, but trust us it’s harder than it looks. Finding Magic Mike premieres Dec 16, only on @HBOMax. pic.twitter.com/FzSBCpi3lm — Finding Magic Mike (@MagicMikeonMax) December 3, 2021

Well world, looks like Mike Lane’s tapping back in. @hbomax pic.twitter.com/V9Ce62n710 — Channing Tatum (@channingtatum) November 29, 2021

Magic Mike – Il franchise

L’originale Magic Mike è uscito nel 2012 diretto da Steven Soderbergh e interpretato da Channing Tatum, Alex Pettyfer, Matt Bomer, Joe Manganiello e Matthew McConaughey La trama ruota attorno ad Adam, un diciannovenne che entra nel mondo dello spogliarello maschile, guidato da Mike Lane, che lavora nel settore da sei anni. Il film è vagamente basato sulle esperienze di Tatum, che era uno spogliarellista diciottenne anni a Tampa, in Florida. Il film è stato un successo di critica e commerciale con un incasso di 167 milioni di dollari da un budget di 7 milioni.

Magic Mike XXL è uscito nel 2015 diretto da Gregory Jacobs, scritto da Reid Carolin e interpretato da Channing Tatum, Matt Bomer, Kevin Nash e Joe Manganiello. Il film ha ricevuto recensioni generalmente positive dalla critica e ha incassato 122 milioni di dollari da un budget di 14. la trama segue Mike che si è lasciato alle spalle la vita da spogliarellista ormai da tre anni. Anche gli altri “Re di Tampa” sono pronti a gettare la spugna. Ma vogliono farlo a modo loro: dando vita ad un ultimo, incandescente spettacolo a Myrtle Beach assieme al leggendario Magic Mike. Durante il viaggio, che passando per Jacksonville e Savannah li porterà sul palco della loro più attesa esibizione, consolideranno vecchie amicizie e ne faranno di nuove, impareranno nuove mosse e si scrolleranno di dosso il passato in modo sorprendente.

Magic Mike 3 – Foto e poster