Stasera in tv: “Senza rimorso” con Michael B. Jordan su Italia 1

Senza rimorso (Without Remorse), su Italia 1 il thriller d’azione diretto da Stefano Sollima (Soldado), interpretato da Michael B. Jordan, Jamie Bell, Guy Pearce, Cam Gigandet e basato sul romanzo “Senza Rimorso” di Tom Clancy con protagonista Michael B. Jordan.

Senza rimorso – Cast e doppiatori

Michael B. Jordan: John Kelly

Lauren London: Pam Kelly

Jodie Turner-Smith: Karen Greer

Jamie Bell: Robert Ritter

Guy Pearce: Clay

Todd Lasance: Dallas

Jack Kesy: Thunder

Cam Gigandet: Keith Webb

Luke Mitchell: Rowdy King

Brett Gelman: Viktor Rykov

Merab Ninidze: Andre Vaseliev

Colman Domingo: pastore West

Doppiatori italiani

Simone Crisari: John Kelly

Mattea Serpelloni: Pam Kelly

Perla Liberatori: Karen Greer

Emanuele Ruzza: Robert Ritter

Stefano Thermes: Clay

Andrea Mete: Dallas

Jacopo Venturiero: Thunder

Gabriele Sabatini: Viktor Rykov

Senza rimorso – Trama e trailer

L’élite Navy SEAL scopre una cospirazione internazionale mentre cerca giustizia per l’omicidio della moglie incinta in “Tom Clancy’s Without Remorse”, l’esplosiva storia delle origini dell’eroe d’azione John Clark, uno dei personaggi più popolari nell’universo di Jack Ryan dell’autore Tom Clancy. Quando una squadra di soldati russi uccide la sua famiglia per rappresaglia per il suo ruolo in un’operazione top secret, Sr. Chief John Kelly (Michael B. Jordan) insegue gli assassini a tutti i costi. Unendo le forze con un collega SEAL (Jodie Turner-Smith) e un oscuro agente della CIA (Jamie Bell), la missione di Kelly espone involontariamente un complotto segreto che minaccia di travolgere gli Stati Uniti e la Russia in una guerra totale. Diviso tra l’onore personale e la lealtà al suo paese, Kelly deve combattere i suoi nemici senza rimorsi se spera di evitare il disastro e rivelare le potenti figure dietro la cospirazione.

Curiosità sul film

“Senza rimorso” è diretto da Stefano Sollima (Soldado, Suburra) e scritto da Taylor Sheridan (I segreti di Wind River, Hell or High Water, Sicario, Tulsa King, Quelli che mi vogliono morto) in collaborazione con Will Staples che ha scritto diversi videogiochi (Call of Duty: Modern Warfare 3, Need for Speed: Rivals), il documentario The Tiger Mafia e la serie tv Shooter. Sheridan e il regista Stefano Solliam sono alla loro seconda collaborazione dopo Soldado.

Un adattamento cinematografico del romanzo di Tom Clancy datato 1993 era in sviluppo dagli anni ’90. Nel 1994, a Keanu Reeves furono offerti 7 milioni di dollari per il ruolo di John Clark, ma rifiutò. Nel 1995, mancavano due settimane alle riprese del film, che doveva essere scritto e diretto da John Milius e interpretato da Laurence Fishburne e Gary Sinise, prima che venisse chiuso a causa del collasso finanziario della Savoy Pictures. Nel 2012, Christopher McQuarrie ha firmato con la Paramount Pictures per dirigere il film, con Tom Hardy in trattative per interpretare John Clark e Kevin Costner in trattative per interpretare il suo mentore, William Harper. Nel settembre 2018, è stato annunciato che Michael B. Jordan avrebbe interpretato John Clark in una serie di film in due parti, che sarà composta da “Senza rimorso” e “Rainbow Six”. Il regista Stefano Sollima è stato annunciato nel dicembre 2018 e le riprese sono iniziate a Berlino nell’ottobre 2019.

Michael B. Jordan è noto per i ruoli di Oscar Grant in Prossima fermata Fruitvale Station, Adonis Creed in Creed e Creed II ed Erik Killmonger in Black Panther.

A parte i nomi di alcuni personaggi, questo film non utilizza nient’altro del romanzo. Il film presenta una storia e una trama completamente diverse dal libro.

John Kelly/Clark è stato interpretato in altri film di Tom Clancy da Willem Dafoe in Sotto il segno del pericolo (1994) e Liev Schreiber in Al vertice della tensione (2002). Questa è la storia di come venne reclutato dalla CIA.

Si scopre che il personaggio di Karen Greer è la nipote di James Greer delle storie di Jack Ryan, che è l’amico intimo e mentore di Jack Ryan.

Jodie Turner-Smith era incinta e al secondo trimestre durante le riprese.

Tom Clancy ha venduto i diritti del suo romanzo “Senza rimorso” alla Savoy Pictures nel 1993 per 2,5 milioni di dollari, subito dopo la pubblicazione del romanzo.

Michael B. Jordan e Jamie Bell tornano a recitare dopo il reboot Fantastic 4 – I fantastici quattro (2015).

Il secondo film in cui Michael B. Jordan interpreta un Navy Seal, il primo è Black Panther (2018).

Nella versione del libro, John Clark è classificato come sottufficiale capo (grado di retribuzione E-7) nella Marina degli Stati Uniti. In questo film, è classificato come Sottufficiale Capo Senior (grado di retribuzione E-8), che è un grado superiore al precedente.

Nel film, il tenente comandante Greer guida una pattuglia. Le pattuglie sono generalmente guidate da sottufficiali anziani (ad esempio un capo o capo senior che sono un E-7 o 8) ma mai da un O-4. Di solito sono nella “postazione” per monitorare i progressi della missione

L’azienda tedesca Pixomondo è stata l’unica azienda a lavorare sulle 542 riprese con effetti visivi di “Senza rimorso”, e lo ha fatto per più di un anno, da agosto 2019 a ottobre 2020. Il loro lavoro include ambienti CG, la sequenza dell’incidente aereo, lo schermo verde per la guida colpi e miglioramenti dell’esplosione.

Guy Pearce e Michael B. Jordan hanno entrambi interpretato cattivi nell’universo Marvel. Pearce in Iron Man 3 e Jordan nel ruolo di Killmonger in Black Panther.

Le sequenze di attacco di Charlotte NC sono chiaramente filmate all’estero (probabilmente Amburgo, Germania) in base all’architettura e alle infrastrutture.

ATTENZIONE!!! A SEGUIRE TROVATE CURIOSITA’ CON SPOILER SUL FINALE DEL FILM

John Kelly (Michael B. Jordan) non si fida di Robert Ritter (Jamie Bell) nella prima metà di questo film. Il personaggio Robert Ritter è anche nel film di Tom Clancy Sotto il segno del pericolo (1994) interpretato da Henry Czerny. In quel film si rivela essere il traditore.

L’idea di una provocazione sotto falsa bandiera che fa credere a ciascuna parte di essere attaccata dall’altra per iniziare una guerra è presa in prestito da un altro romanzo di Clancy, Uragano Rosso (Red Storm Rising) del 1983, scritto a quattro mani con Larry Bond, dal quale è stato tratto un simulatore di guerra, Harpoon (dal nome in codice del missile americano AGM-84); per il suo realismo è stato adottato come testo complementare in alcune accademie militari americane.

L’elicottero estratto da ‘Aleppo’ è un Bell modello N. Questi particolari modelli vengono utilizzati abitualmente nel SOG (Special Operations Group — dipartimento dello Special Activities Center della CIA).

Il romanzo originale

Scritto dal compianto Tom Clancy,il romanzo originale è stato pubblicato nel 1993 e ha riscosso un successo immediato, debuttando al primo posto nella lista dei bestseller del New York Times. La trama funge come una storia di origine dell’agente della CIA John Clark.

Clark è entrato a far parte dei romanzi di Clancy e del cosidetto “Ryanverse” già nel 1987 nel romanzo “Il cardinale del Cremlino”, terzo romanzo della serie con protagonista Jack Ryan, ma non è stato fino al 1993 che John Clark ha avuto un suo romanzo da protagonista. La storia è ambientata durante la guerra del Vietnam, in un momento in cui Clark era allora noto come John Kelly.

Oltre raccontare come e perché Clark è passato dall’essere parte del Underwater Demolition Team dei Navy Seals ad essere reclutato come agente della CIA con un nome diverso, “Senza rimorso” mira anche ad impostare gli eventi di Rainbow Six, altro adattamento di cui Jordan sarà protagonista.

Veterano del Vietnam ed ex-membro dei Navy Seal, John Kelly è ormai vedovo quando incontra Pam, ex tossicodipendente, di cui si innamora. Insieme riescono a ricominciare, a riprendere in mano le proprie esistenze. Ma il giorno in cui deve testimoniare contro i suoi spacciatori, la ragazza viene rapita, torturata e brutalmente uccisa e John Kelly resta in fin di vita. La morte della donna riaccende nell’ex soldato un istinto predatore e omicida, e in quel momento comincia per lui una feroce caccia all’uomo: contro il cartello della droga, per portare a termine la sua vendetta personale, e in Vietnam, dov’è stato richiamato in missione per salvare dei militari tenuti in ostaggio. John Kelly diventa una macchina da guerra che sfida ogni pericolo ed è pronto a fare tutto senza rimorsi, ed è così che lo nota un agente della CIA, l’uomo che permetterà al soldato John Kelly di morire per far nascere il leggendario e spietato agente John Clark, il lato oscuro dell’eroe e patriota americano Jack Ryan. Tra inseguimenti, operazioni segrete e combattimenti all’ultimo sangue, in “Senza rimorso” Tom Clancy ci regala un’avventura mozzafiato che racconta di cosa è capace un uomo preso a schiaffi dalla vita, che si muove su un filo sottile in bilico tra giustizia e vendetta.

Il romanzo “Senza rimorso” è disponibile su Amazon.

Senza rimorso – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Jonsi , chitarrista e cantante islandese, frontman e cofondatore dei Sigur Rós.

, chitarrista e cantante islandese, frontman e cofondatore dei Sigur Rós. La colonna sonora include i brani: My God, My Freedom, My Home di Martha Bass / I Need You More Each Day di Gary James Crockett, Dominic Glover, Jason Glover & Jonathan Allen / Funny Mouse di Yessian Music / Doraville di Barry Bailey, Buddy Buie & Robert Nix, eseguita dalla Atlanta Rhythm Section / Far Rockaway di KAMAUU.