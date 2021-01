Crisis: trailer e poster del thriller con Gary Oldman e Evangeline Lilly

Quiver Distribution ha reso disponibili trailer e poster del thriller indipendente Crisis, incentrato sulla crisi degli oppioidi. “Crisis” presenta tre storie intrecciate che mettono in luce l’avidità, la violenza e la tragedia che si cela dietro la guerra alla droga. Un trafficante di droga organizza un’operazione di contrabbando multi-cartello, un architetto con una dipendenza scopre la verità dietro la scomparsa di suo figlio e un professore universitario che lavora per un gigante farmaceutico scopre verità sconcertanti su un nuovo antidolorofico pronto al lancio sul mercato.

La trama ufficiale:

Un trafficante di droga organizza un’operazione di contrabbando di Fentanyl che coinvolge più cartelli. Un architetto che si sta riprendendo da una dipendenza da ossicodone rintraccia la verità dietro la scomparsa di suo figlio. Un professore universitario combatte contro rivelazioni inaspettate sul suo datore di lavoro, un’azienda farmaceutica che introduce sul mercato un nuovo antidolorifico “che non crea dipendenza”. Sullo sfondo dell’epidemia di oppioidi, le loro storie si scontrano in questo drammatico thriller.

Il cast è davvero impressionante e comprende Gary Oldman, Armie Hammer, Evangeline Lilly, Greg Kinnear, Michelle Rodriguez, Luke Evans, Lily-Rose Depp, Scott” Kid Cudi “Mescudi, Duke Nicholson, Veronica Ferres, e Martin Donovan.



Storie intrecciate, la guerra alla droga fil rouge al centro della trama e un cast impressionante, l’approccio ricorda il pluripremiato Traffic di Steven Soderbergh, a dir poco improbabile raggiungere quei livelli, ma il trailer promette davvero bene.

“Crisis” è scritto e diretto dal regista americano Nicholas Jarecki, già regista del film La frode con Richard Gere e Susan Sarandon e del documentario The Ousider in cui Jarecki segue il regista James Toback nei 12 giorni di riprese del suo thriller, When Will I Be Loved, un film realizzato senza una sceneggiatura o un accordo di distribuzione. Prodotto da Nicholas Jarecki e Cassian Elwes, Crisis debutterà in alcune sale americane a partire dal 26 febbraio e successivamente in VOD a partire dal 5 marzo.

