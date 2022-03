Critics Choice Awards 2022, vincitori: Il potere del cane miglior film, Will Smith miglior attore

Festival e rassegne Independent Spirit Awards 2022, vincitori cinema: La figlia oscura miglior film

Annunciati i premiati ai Critics Choice Awards 2022, per il cinema Il potere del cane di Netflix si aggiudica 4 premi, miglior film, miglior sceneggiatura non originale e migliore fotografia (Ari Wagner). A ritirare il premio al miglior film, sul palco c’erano la regista Jane Campion insieme agli attori Kirsten Dunst e Jesse Plemons e il produttore Roger Frappier.

“Ho ancora un po’ di disturbo da stress post-traumatico da parte dei critici all’inizio della mia carriera….alcune ferite profonde, ma sono stata anche sostenuta da loro“, ha detto la Campion nel suo discorso di accettazione.

Per le categorie dedicate alla recitazione Jessica Chastain ha vinto il premio come miglior attrice per Gli occhi di Tammy Faye, Will Smith quello per il miglior attore per Una famiglia vincente – King Richard, Troy Kutser come migliore attore non protagonista per I segni del cuore – CODA e Ariana DeBose si è aggiudicata il premio come migliore attrice non protagonista per West Side Story. Nulla da fare per E’ stata la mano di Dio, è il giapponese Drive My Car ad aggiudicarsi il premio per il miglior film straniero.

Belfast di Kenneth Branagh ha vinto per il miglior cast, migliore sceneggiatura originale con l’aggiunta di un terzo premio al Miglior giovane interprete assegnato a piccolo Jude Hill. Nell’accettare il premio del cast, l’attore Jamie Dornan ha dichiarato: “Come persona di Belfast, non posso sottolineare abbastanza l’importanza di raccontare una storia su un luogo in cui le persone non hanno una grande idea al riguardo…senza un obiettivo politicizzato o militare, vedendolo attraverso gli occhi della famiglia – qualcosa a cui tutti possiamo relazionarci in Ucraina, le famiglie che stanno attraversando queste difficoltà”.

A seguire trovate la lista dei premiati ai “Critics Choice Awards 2022” per la categoria cinema.

CINEMA

MIGLIOR FILM

Il potere del cane (Netflix)

MIGLIOR REGISTA

Jane Campion – Il potere del cane (Netflix)

MIGLIOR ATTORE

Will Smith – Una famiglia vincente – King Richard (Warner Bros)

MIGLIORE ATTRICE

Jessica Chastain – Gli occhi di Tammy Faye (Searchlight)

MIGLIOR CAST

Belfast (Focus Features)

MIGLIOR COMMEDIA

Licorice Pizza (MGM/UAR)

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

I Mitchell contro le macchine (MGM/UAR)

MIGLIOR FILM STRANIERO

Drive My Car (Sideshow/Janus Films)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Ariana DeBose – West Side Story (Warner Bros)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Troy Kotsur – I segni del cuore (CODA) (Apple Original Films)

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Kenneth Branagh – Belfast (Focus Features)

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Jane Campion – The Power of the Dog (Netflix)

MIGLIOR GIOVANE INTERPRETE

Jude Hill – Belfast (Focus Features)

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

Dune (Warner Bros)

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Ari Wegner – The Power of the Dog (Netflix)

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos – Dune (Warner Bros)

MIGLIORI COSTUMI

Jenny Beavan – Crudelia (Disney)

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA

The Eyes of Tammy Faye (Searchlight)

MIGLIOR MONTAGGIO

Sarah Broshar and Michael Kahn – West Side Story (Warner Bros)

MIGLIOR CANZONE

No Time to Die, da No Time to Die (MGM/UAR)

MIGLIORE COLONNA SONORA

Hans Zimmer – Dune (Warner Bros)

Fonte: Variety