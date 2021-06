Crudelia 2: Disney conferma sequel ufficialmente in sviluppo

Dopo il successo del prequel live-action Crudelia aka Cruella, Disney Studios come era prevedibile annuncia lo sviluppo ufficiale di un sequel. Il sito Deadline riporta che il film è nelle prime fasi di sviluppo con il regista Craig Gillespie e lo sceneggiatore Tony McNamara che torneranno per raccontare il proseguo delle avventure della futura “cattiva” Disney.

Un portavoce della Disney ha dichiarato: Siamo molto soddisfatti del successo al botteghino di Crudelia, insieme alla sua forte performance su Disney+ Premier Access. Il film è stato accolto incredibilmente bene dal pubblico di tutto il mondo, con un punteggio del pubblico del 97% su Rotten Tomatoes oltre alle A in ogni fascia demografica di CinemaScore nel weekend di apertura, classificandolo tra i più popolari delle nostre rivisitazioni live-action. Non vediamo l’ora che il pubblico continui a godere di questo fantastico film a lungo termine.

Per il sottoscritto “Crudelia” è uno dei migliori live-action Disney su piazza, a cui si può imputare solo qualche eccesso di CG. Per il resto abbiamo registrato scenografie sontuose, una colonna sonora coinvolgente, costumi strepitosi e due carismatiche co-protagoniste assolutamente complementari: una istrionica Emma Stone che si conferma talento in crescendo, affiancata da una Emma Thompson in gran spolvero e squisitamente “malefica” che sembra ammiccare alla Meryl Streep de Il diavolo veste Prada.

L’originale “Crudelia”racconta gli esordi ribelli di una delle cattive cinematografiche più famigerate e notoriamente alla moda. Ambientato nella Londra degli anni ’70 in mezzo alla rivoluzione punk rock, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con i suoi modelli. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano il suo appetito per il male e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il gusto di Estella per la moda attira l’attenzione della baronessa von Hellman (Emma Thompson), una leggenda della moda che è incredibilmente chic e spaventosamente aristocratica. Ma la loro relazione mette in moto un corso di eventi e rivelazioni che faranno sì che Estella abbracci completamente il suo lato malvagio per diventare la turbolenta, alla moda e vendicativa Cruella.