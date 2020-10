Il sito The DisInsider ha reso disponibili nuovi dettagli sul prequel Crudelia, nuovo lungometraggio live-action che racconta le origini di Crudelia De Mon la famosa cattiva del film animato La carica dei 101, già interpretata da Glenn Close nei film live-action La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera e La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda.

In questo nuovo film, diretto da Craig Gillespie (Fright Night, I, Tonya) e con protagonista una giovane Crudelia interpretata Emma Stone, scopriremo le origini oscure del personaggio e un triste passato fatto di delusione e amarezza che hanno contribuito ha plasmare una della cattive più popolari dei film Disney.

L’adolescente Estella ha un sogno. Vuole diventare una stilista, essendo stata dotata di talento, innovazione e ambizione in egual misura. Ma la vita sembra intenzionata a fare in modo che i suoi sogni non si avverino mai. Essendo finita senza un soldo e orfana in Londra a dodici anni, quattro anni dopo Estella corre selvaggia per le strade della città con i suoi migliori amici e compagni di crimini, Horace e Jasper, due ladri dilettanti. Quando un incontro casuale porta Estella nel mondo dei giovani ricchi e famosi, tuttavia, inizia a mettere in discussione l’esistenza che si è costruita per se stessa a Londra e si chiede se, dopotutto, potrebbe essere destinata a qualcosa di più. La rockstar emergente commissiona a Estella di disegnargli un pezzo caratteristico, lei inizia a sentirsi come se fosse davvero arrivata. Ma qual è il costo per stare al passo con un’ascesa tanto rapida – ed è un prezzo che Estella è disposta a pagare?.