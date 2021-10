Cyrano: trailer e tutte le anticipazioni sul musical di Joe Wright con Peter Dinklage

Eagle Pictures distribuirà nelle sale italiane Cyrano, il nuovo film dell’acclamato Joe Wright, già regista di Orgoglio e pregiudizio, Espiazione, Anna Karenina e più recentemente L’ora più buia. Wright porta sullo schermo l’opera teatrale “Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand con protagonista il Peter Dinklage della serie tv Il trono di spade e recentemente scelto per il ruolo di protagonista nel reboot di The Toxic Avenger. Quello di Wright è un classico adattamento della storia trasformato in un musical, che ci riporta ai giorni in cui fu effettivamente scritto, alla fine del 1800.

Trama e cast

La trama ufficiale: Il pluripremiato regista Joe Wright trascina gli spettatori in una sinfonia di emozioni attraverso la musica, il romanticismo e la bellezza, rileggendo in chiave cinematografica la storia senza tempo di uno dei più celebri e travolgenti triangoli amorosi di tutti i tempi. Un uomo all’avanguardia rispetto alla sua epoca, Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage), incanta il pubblico sia con brillanti giochi di parole nelle sfide verbali che con la sua abilità con la spada nei duelli. Cyrano non ha avuto il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti alla splendida Roxanne (Haley Bennet), convinto che il suo aspetto fisico non lo renda degno dell’amore della sua più cara amica. Lei, però, si è innamorata a prima vista di Christian (Kelvin Harrison)…

Il cast è completato da Ben Mendelsohn, Bashir Salahuddin, Scott Folan e Sam Amidon.

Cyrano – trailer e video

Trailer ufficiale pubblicato il 6 ottobre 2021

Curiosità

Il regista Joe Wright dirige da una sceneggiatura dell’esordiente Erica Schmidt.

Haley Bennett e Peter Dinklage riprenderanno i loro ruoli dalla produzione off-Broadway di Goodspeed Musicals del “Cyrano” con sede nel Connecticut.

L’opera teatrale originale di Edmond Rostand (1868-1918), pubblicata nel 1897, è ispirata alla figura storicamente esistita dello scrittore secentesco Savinien Cyrano de Bergerac. Si tratta di una commedia in cinque atti che narra le gesta dell’estroso e umorale spadaccino guascone, veloce di spada quanto di parola, nonché dotato di un enorme naso. Un autentico eroe romantico, dal carattere fiero e temerario, mai disposto al compromesso, che sotto la scorza burbera e la spavalderia verso i nemici nasconde del sentimento autentico. Ama infatti di un amore infelice perché impossibile la bellissima cugina Rossana, che a sua volta è innamorata del giovane cadetto Cristiano. Cyrano decide di farsi da parte e di favorire la relazione tra i due. Diventa così il consigliere di Cristiano, a nome del quale ha la possibilità di scrivere lettere e poesie dirette all’amata. Si mette di mezzo però il potente De Guiche, invaghito di Rossana, e spedisce in guerra Cyrano e Cristiano, che vi troverà la morte. Rossana si ritira allora in convento e solo in punto di morte Cyrano, dopo averlo celato per tutta la vita, le rivelerà il proprio amore, troppo tardi ricambiato.

Il “Cyrano” di Rostand debutta sul grande schermo nell’anno 1900 in una pellicola muta francese realizzata da Clément Maurice. Altri adattamenti da ricordare il Cyrano di Bergerac (1950) di Michael Gordon (Oscar al miglior attore José Ferrer), la commedia hollywoodiana Roxanne (1987) con Steve Martin e una versione francese del 1990 diretta da Jean-Paul Rappeneau e interpretata da Gérard Depardieu (Oscar per i migliori costumi a Franca Squarciapino). L’opera teatrale viene citata anche nella commedia italiana Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo e nella commedia francese Cyrano mon amour che parla di Edmond Rostand e sulla messa in scena della sua opera.

Haley Bennett e il regista Joe Wright sono una coppia nella vita reale. Questa è la loro prima collaborazione insieme.

Gran parte del film è stata girata in Sicilia.

Il film segna la sesta collaborazione tra Joe Wright e il direttore della fotografia Seamus McGarvey. In precedenza hanno lavorato insieme a The End (1998), Espiazione (2007), Il Solista (2009), Anna Karenina (2012), Pan – Viaggio sull’isola che non c’è (2015) e all’episodio “Nosedive” di Black Mirror.

Altre versioni del Cyrano

Versioni cinematografiche

Cyrano de Bergerac (1900 film), produzione francese con Benoît-Constant Coquelin

(1925 film), protagonista Pierre Magnier

(1946 film), produzione francese con protagonista Claude Dauphin

(1950 film), protagonista José Ferrer

(1962 film), protagonista Christopher Plummer

(1972 film), protagonista Peter Donat

(1985 film), protagonista Derek Jacobi

(1990 film), produzione francese con protagonista Gérard Depardieu

(2008 film), protagonista Kevin Kline

Pellicole derivate

1959 Yamato il grande samurai con protagonista Toshirō Mifune e diretto da Hiroshi Inagaki

1987 Wimps – Studiosi, sfigati e porcelloni… una commedia romantica adolescenziale

1987 Roxanne diretto da Fred Schepisi con protagonista Steve Martin

1996 Un uomo in prestito con protagonista Uma Thurman

2012 Let It Shine un film originale di Disney Channel

2014 Oohalu Gusagusalade, produzione indiana diretta da Srinivas Avasarala

2018 Sierra Burgess è una sfigata, una produzione originale Netflix

2018 The Most Beautiful Girl in the World, produzione tedesca con ambientazione moderna

2020 L’altra metà, altra produzione originale Netflix con Cyrano in versione femminile

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono dei musicisti Bryce Dessner (Le regine del crimine) e Aaron Dessner (Arrivederci professore) della rock band americana vincitrice del Grammy Award The National con testi di Matt Berninger altro membro della band e del compositore Carin Besser.

con testi di Matt Berninger altro membro della band e del compositore Carin Besser. La colonna sonora di Cyrano presenta le esibizioni vocali del cast (Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr. e Glen Hansard) con musica eseguita dalla London Contemporary Orchestra e dal famoso pianista Víkingur Ólafsson.

TRACK LISTINGS:

1. Someone to Say – Haley Bennett

2. Madly – Peter Dinklage

3. Overcome – Peter Dinklage

4. Need for Nothing – Peter Dinklage

5. Someone to Say (Reprise) – Kelvin Harrison Jr,

6. Write Me a Love Song

7. Every Letter – Haley Bennett

7. Overcome (Reprise) – Peter Dinklage & Haley Bennett

8. What I Deserve

9. Southern Blood

10. Heaven is Defenseless

Foto e poster