The Toxic Avenger: Kevin Bacon sarà il cattivo del reboot

Proseguono i ruoli da villain dell’attore Kevin Bacon che è stato recentemente scelto come il cattivo principale nel reboot di The Toxic Avenger di Legendary Pictures. Il sito The Hollywood Reporter annuncia il casting di Bacon che si unisce ai già confermati Peter Dinklage come nuovo Vendicatore Tossico, Jacob Tremblay e Taylour Paige.

La trama ufficiale: Basato sull’omonimo classico di culto del 1984. Ambientato in un mondo fantastico che segue Winston (Dinklage), un debole stereotipato che lavora come inserviente al centro benessere Garb-X e a cui viene diagnosticata una malattia terminale che può essere curata solo con un trattamento costoso che il suo avido e affamato datore di lavoro (Bacon) si rifiuta di pagare. Dopo aver deciso di prendere in mano la situazione e derubare la sua azienda, Winston cade in una fossa di rifiuti tossici e si trasforma in un mostro deforme che si propone di fare del bene e vendicarsi di tutte le persone che gli hanno fatto del male.

Bacon che pare abbia battuto Elijah Wood per il ruolo interpreterà un dirigente corrotto e capo di Dinklage, che mira ad acquisire i poteri del Vendicatore Tossico. Insieme al nome di Bacon è trapelata anche una descrizione del personaggio.

Bob Garbinger (40-50 anni) – Capelli leonini e chirurgia plastica inquietante. Il malvagio capo della losca compagnia Garb X. Non ha riguardo per il benessere di nessuno tranne se stesso e si imbarca in una baldoria omicida per diventare potente come Toxie. Il suo ego è rafforzato dalla sua posizione tra i funzionari della città, ma in realtà vive nella paura della banda di malavitosi con cui è indebitato.

Il reboot di “The Toxic Avenger” sarà scritto e diretto da Macon Blair, attore in Gold – La grande truffa e American Woman nonché regista del film vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival, l’esordio I Don’t Feel at Home in This World Anymore con Elijah Wood:. Michael Herz e Lloyd Kaufman, registi del film originale, sono a bordo come produttori del progetto.

Bacon aggiunge questo ruolo da villain al Jacques del Super di James Gunn, al Sebastian Shaw di X-Men: L’inizio e ai poliziotti Bobby Hayes di R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà e lo Sceriffo Kretzer del thriller Cop Car.