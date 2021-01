Dark Web: Cicada 3301 – trailer e poster del cyber-thriller di Alan Ritchson

Lionsgate ha reso disponibili un trailer ufficiale e una locandina di Dark Web: Cicada 3301, un nuovo techno-thriller dalla tama bizzarra che segna l’esordio alla regia dell’attore Alan Ritchson che interpreta anche un ruolo nel film.

“Dark Web: Cicada 3301”, basato secondo la trama ufficiale su una serie di eventi reali, segue l’hacker Connor che scopre il “Cicada 3301” del titolo, una caccia al tesoro online che potrebbe essere uno strumento di reclutamento per una società segreta.

La trama ufficiale:

Questo intenso cyber-thriller ad alta tensione è basato su una serie di eventi reali misteriosi e irrisolti. Prende il via quando il geniale hacker Connor Black (Jack Kesy) scopre Cicada 3301, una caccia al tesoro online che potrebbe essere uno strumento di reclutamento per una società segreta. Presto Connor, l’amica esperta d’arte Avi e la reticente bibliotecaria Gwen si lanciano in un caccia che va da siti di graffiti ad antiche biblioteche per scoprire indizi riscontrabili nella vita reale. Ma devono superare gli aggressivi agenti della NSA, anch’essi sulle tracce di Cicada, ma in cerca di gloria per se stessi.