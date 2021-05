Questa sera, si svolgerà la cerimonia di premiazione della 66esima edizione dei David Di Donatello, il più importante riconoscimento cinematografico. Per quanto riguarda la diretta televisiva, l’appuntamento è per le ore 21:25, in prima serata su Rai 1.

Cineblog seguirà in tempo reale la consegna dei premi, sempre a partire dalle ore 21:25.

Durante la cerimonia di premiazione di questa sera, assisteremo alla consegna di 25 David di Donatello, un David alla Carriera, 2 David Speciali e 3 targhe denominate David 2021 – Riconoscimento d’Onore.

Il David alla Carriera di quest’edizione andrà a Sandra Milo.

I due David Speciali, invece, saranno consegnati a Monica Bellucci e a Diego Abatantuono.

Tolo Tolo, l’ultimo film di Checco Zalone, invece, si è aggiudicato il David dello Spettatore per aver collezionato il maggior numero di spettatori tra i film usciti in sala entro il 28 febbraio 2021 ossia 6.674.622.

I professionisti sanitari Silvia Angeletti, Ivanna Legkar e Stefano Marongiu, infine, riceveranno le tre targhe David 2021 – Riconoscimento d’Onore “per l’importante contributo alla ripresa in sicurezza delle attività delle produzioni cinematografiche e audiovisive a Roma e in Italia durante la crisi COVID-19”.

Anne, di Domenico Croce e Stefano Malchiodi, invece, ha già vinto nella categoria Miglior Cortometraggio.

Ricordiamo anche i film più nominati: 15 nomination per Volevo nascondermi, 14 nomination per Hammamet, 13 nomination per Favolacce e 11 nomination per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e Miss Marx.

Di seguito, trovate tutte le nomination dei David Di Donatello 2021.

David Di Donatello 2021: le nomination

Miglior Film

Favolacce

Hammamet

Le sorelle Macaluso

Miss Marx

Volevo nascondermi

Miglior Regia

Damiano e Fabio D’Innocenzo – Favolacce

Gianni Amelio – Hammamet

Emma Dante – Le sorelle Macaluso

Susanna Nicchiarelli – Miss Marx

Giorgio Diritti – Volevo nascondermi

Miglior Regista Esordiente

Pietro Castellitto – I predatori

Ginevra Elkann – Magari

Mauro Mancini – Non odiare

Alice Filippi – Sul più bello

Luca Medici – Tolo Tolo

Migliore Sceneggiatura Originale

Francesco Bruni in collaborazione con Kim Rossi Stuart – Cosa sarà

Damiano e Fabio D’Innocenzo – Favolacce

Mattia Torre – Figli

Pietro Castellitto – I predatori

Giorgio Diritti, Tania Pedroni, con la collaborazione di Fredo Valla – Volevo nascondermi

Migliore Sceneggiatura Non Originale

Salvatore Mereu – Assandira

Francesco Piccolo, Domenico Starnone, Daniele Luchetti – Lacci

Stefano Mordini, Francesca Marciano, Luca Infascelli – Lasciami andare

Pupi Avati, Tommaso Avati – Lei mi parla ancora

Gianni Di Gregorio, Marco Pettenello – Lontano lontano

Miglior Produttore

Agostino e Giuseppe Saccà per Pepito Produzioni con Rai Cinema, AMKA Films Productions, Vision Distribution e QMI – Favolacce

Matteo Rovere – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango con Rai Cinema – I predatori

Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo film con Rai Cinema, Joseph Rouschop e Valérie Bournonville per Tarantula Belgique – Miss Marx

Carlo Degli Esposti e Nicola Serra con Rai Cinema – Volevo nascondermi

Migliore Attrice Protagonista

Vittoria Puccini – 18 regali

Paola Cortellesi – Figli

Micaela Ramazzotti – Gli anni più belli

Sophia Loren – La vita davanti a sé

Alba Rohrwacher – Lacci

Miglior Attore Protagonista

Kim Rossi Stuart – Cosa sarà

Valerio Mastandrea – Figli

Pierfrancesco Favino – Hammamet

Renato Pozzetto – Lei mi parla ancora

Elio Germano – Volevo nascondermi

Migliore Attrice Non Protagonista

Benedetta Porcaroli – 18 regali

Barbara Chichiarelli – Favolacce

Claudia Gerini – Hammamet

Matilda De Angelis – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Alba Rohrwacher – Magari

Miglior Attore Non Protagonista

Gabriel Montesi – Favolacce

Lino Musella – Favolacce

Giuseppe Cederna – Hammamet

Fabrizio Bentivoglio – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Silvio Orlando – Lacci

Migliore Autore Della Fotografia

Paolo Carnera – Favolacce

Luan Amelio Ujkaj – Hammamet

Gherardo Gossi – Le sorelle Macaluso

Crystel Fournier – Miss Marx

Michele D’Attanasio – Padrenostro

Matteo Cocco – Volevo nascondermi

Miglior Compositore

Nicola Piovani – Hammamet

Niccolò Contessa – I predatori

Michele Braga – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo e Downtown Boys – Miss Marx

Pivio e Aldo De Scalzi – Non odiare

Marco Biscarini e Daniele Furlati – Volevo nascondermi

Migliore Canzone Originale

Gli anni più belli (Claudio Baglioni) – Gli anni più belli

Io sì/Seen (Laura Pausini) – La vita davanti a sé

Miles Away (Ginevra Nervi) – Non odiare

Immigrato (Checco Zalone) – Tolo Tolo

Invisible (La Tarma) – Volevo nascondermi

Miglior Scenografia

Paolo Bonfini, Paola Peraro, Emita Frigato ed Erika Aversa – Favolacce

Giancarlo Basili e Andrea Castorina – Hammamet

Tonino Zera e Maria Grazia Schirripa – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Alessandro Vannucci, Igor Gabriel e Fiorella Cicolini – Miss Marx

Paola Zamagni, Ludovica Ferrario e Alessandra Mura – Volevo nascondermi

Miglior Costumista

Maurizio Millenotti – Hammamet

Nicoletta Taranta – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Vanessa Sannino – Le sorelle Macaluso

Massimo Cantini Parrini – Miss Marx

Ursula Patzak – Volevo nascondermi

Miglior Truccatore

Luigi Ciminelli, Andrea Leanza e Federica Castelli – Hammamet

Luigi Rocchetti – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Valentina Iannuccilli – Le sorelle Macaluso

Diego Prestopino – Miss Marx

Giuseppe Desiato e Lorenzo Tamburini – Volevo nascondermi

Miglior Acconciatore

Daniele Fiori – Favolacce

Massimiliano Duranti – Hammamet

Aldina Governatori – Le sorelle Macaluso

Domingo Santoro – Miss Marx

Aldo Signoretti – Volevo nascondermi

Miglior Montatore

Esmeralda Calabria – Favolacce

Giogiò Franchini – Figli

Simona Paggi – Hammamet

Gianni Vezzosi – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Paolo Cottignola e Giorgio Diritti – Volevo nascondermi

Miglior Suono

Favolacce

Hammamet

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Miss Marx

Volevo nascondermi

Migliori Effetti Visivi VFX

Luca Saviotti – Hammamet

Stefano Leoni ed Elisabetta Rocca – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Massimiliano Battista – Miss Marx

Renaud Quilichini e Lorenzo Cecotti – The Book of Vision

Rodolfo Migliari – Volevo nascondermi

Miglior Documentario

Faith

Mi chiamo Francesco Totti

Notturno

Punta Sacra

The Rossellinis

Miglior Film Straniero

1917

I miserabili (Les Misérables)

Jojo Rabbit

Richard Jewell

Sorry We Missed You

David Giovani

18 regali

Favolacce

Gli anni più belli

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Tolo Tolo