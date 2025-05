David di Donatello, tutti i premi: chi ha trionfato

La serata dei David di Donatello 2025 è stata condotta da Elena Sofia Ricci e Mika, per la prima volta insieme in veste di presentatori. In gara c’erano diversi film – molti dei quali napoletani – e tra i favoriti per la vittoria finale era stato nominato anche Parthenope di Paolo Sorrentino, oltre che Napoli-New York di Gabriele Salvatores. Nel corso dell’evento, ad attraversare il red carpet sono stati diversi nomi del cinema nazionale e internazionale. Al premio Oscar Timothée Chalamet è andato il David Speciale. L’attore è arrivato in compagnia della fidanzata Kylie Jenner, e per la coppia è stato il primo red carpet insieme. Una notizia – questa – che ha fatto il giro del mondo.

Per Parthenope c’è stato invece un record di nomination, dato che ha collezionato ben 15 candidature ma non ha ricevuto nessuna statuetta. A trionfare è stato Vermiglio di Mauro Delpero,

I premi vinti al David di Donatello

La pellicola più premiata è appunto Vermiglio di Maura Delpero, il miglior film dell’anno e che si è portato a casa 7 statuette (tra cui anche miglior sceneggiatura, miglior produttore e miglior casting). Si è trattata della prima donna che ha vinto il David alla miglior regia. Le donne hanno inoltre trionfato anche con L’arte della gioia di Valeria Golino, che ha ottenuto il premio come miglior attrice protagonista, migliore attrice non protagonista e miglior sceneggiatura non originale. Margherita Vicario con Gloria! ha invece ricevuto il David al miglior film d’esordio, alla miglior canzone originale e al miglior compositore. Due statuette anche per Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre, il film più nominato di questa edizione insieme a Parthenope di Paolo Sorrentino, tornato a casa a mani vuote nonostante le 15 nomination.

Il film di Segre ha invece vinto il David al miglior attore protagonista e miglior montaggio. Il miglior attore non protagonista è invece Francesco Di Leva per Familia di Francesco Costabile. Un momento molto commovente della serata è stato l’omaggio di Mika e Claudio Santamaria a Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso 3 marzo. I due hanno infatti cantato Futuro di Lucio Dalla, presente nel film Borotalco di Carlo Verdone. Ad accompagnare entrambi è stato il corpo di ballo.

Tutti i vincitori del David di Donatello 2025