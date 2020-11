David Fincher ha siglato un accordo esclusivo di 4 anni con Netflix

Netflix e il regista David Fincher hanno siglato un accordo in esclusiva per una partnership in esclusiva che durerà ben 4 anni, a riportare la notizia il sito della rivista francese Premiere (via Collider).

Fincher e Netflix ampliano un rapporto di fatto già in essere, il regista ha diretto i primi due episodi di House of Cards, sviluppato l’antologia animata Love, Death & Robots con Tim Miller ed ha sviluppato, diretto e prodotto a livello esecutivo la serie tv Mindhunter.

Fincher ha recentemente dichiarato alla rivista francese di aver rinnovato la partnership con Netflix per “altri” quattro anni.

Sì, ho un contratto di esclusiva con [Netflix] per altri quattro anni. E a seconda dell’accoglienza di Mank, o andrò a trovarli chiedendo loro cosa posso fare per riscattarmi o assumerò l’atteggiamento dello stron*o arrogante che richiederà di fare altri film in bianco e nero. [Ride] No, sono qui per fornire loro “contenuti” – qualunque cosa significhi – che probabilmente porterà loro spettatori, nella mia piccola sfera di influenza. Ora [perché] ho firmato questo contratto con Netflix è anche perché mi piacerebbe lavorare come Picasso ha dipinto, provare cose molto diverse, provare a rompere la forma o cambiare la modalità operativa. Mi piace l’idea di avere un corpo di lavoro. E sì, ammetto che è strano, dopo quarant’anni in questa professione, avere solo dieci film al mio attivo. In realtà undici, ma dieci che posso dire sono veramente miei. Sì, oggettivamente è un’osservazione piuttosto terrificante.

Fincher ha diretto cult come Seven e Fight Club oltre al pluripremiato The Social Network, ma quando si riferisce ad un film che non sente come suo è probabile che il regista stia parlando di Alien 3, il suo travagliato esordio sul grande schermo.

Fincher ha recentemente realizzato Mank, il suo primo lungometraggio per Netflix in arrivo sul canale streaming il 4 dicembre e che dovrebbe essere in pole position per la corsa agli Oscar.

Fonte: Premiere