Deadpool 3: Ryan Reynolds aggiorna sul film e presenta Dogpool

Deadpool 3 è pronto a riprendere la produzione, la fine dello sciopero del SAG-AFTRA ha rimesso in pista diverse produzioni incluso il terzo film dell’amato antieroe Marvel di Ryan Reynolds che dopo tanti sfottò, provocazioni e inviti più o meno espliciti potrà fare finalmente coppia sullo schermo con l’altro mutante nonché membro degli X-Men Wolverine, interpretato ovviamente da Hugh Jackman, l’attore dopo aver dato l’addio al personaggio in Logan – The Wolverine (2017) torna per quella che dovrebbe essere una interpretazione “una tantum”, ma come si suol dire mai dire mai.

Dopo la notizia che un accordo era stato raggiunto, e lo sciopero degli attori era giunto al termine, Ryan Reynolds è tornato baldanzoso sui social media con un’immagine di Dogpool e una didascalia che recita: “Dogpool salverà la situazione? Nessuna possibilità all’inferno dei gremlin. Ma attualmente sta causando incubi alla Disney e al reparto merchandising.

Reynolds ha anche anticipato la nuova finestra di uscita di “Deadpool 3” riferendosi a Dogpool e scrivendo: “In arrivo con il film, nell’estate 2024”.

Did Dogpool save the day? Not a chance in gremlin hell. But she IS currently causing the Disney plushy merch department nightmares. Coming with the movie, Summer 2024 🐶💩L pic.twitter.com/mMtUb4wSsk — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 9, 2023

Wolverine e il costume giallo e blu

Hugh Jackman per l’occasione indosserà un costume giallo e blu nel film simile ai costumi di Wolverine della serie animata anni 90 degli X-Men e dei fumetti, in particolare Astonishing X-Men volume 3 (2004–2013) disegnato da John Cassaday; presenta anche elementi del design del personaggio degli anni ’70 di John Romita Sr e Dave Cockrum e il design degli anni ’90 di Jim Lee.

Il reparto costumi ha attraversato diverse iterazioni e adattamenti per garantire che il costume di Wolverine fosse accurato come quello dei fumetti, cosa che il regista Shawn Levy voleva incorporare poiché non sapeva se il personaggio sarebbe stato utilizzato in un progetto successivo. Jackman non indossava un costume fedele ai fumetti nella serie di film degli X-Men, ma è stato citato in X-Men (2000) e in una scena cancellata da Wolverine – L’immortale (2013).

Reynolds ha anche un costume aggiornato rispetto ai precedenti film di Deadpool, con una tonalità più brillante di rosso e cerchi neri più grandi sulla sua maschera. Questo ricorda il design dei fumetti del personaggio negli anni ’90. Levy era soddisfatto della risposta “straordinariamente positiva” alla rivelazione dei modelli dei costumi, dovuta alla produzione avvenuta sul posto.

I casting chiacchierati e quelli ufficializzati

Il cast confermato oltre a Ryan Reynolds nei panni di Deadpool e Hugh Jackman in quelli di Wolverine include anche: Emma Corrin nei panni dell’antagonista, Morena Baccarin e Stefan Kapicic nei panni di Vanessa e Colosso, Matthew Macfadyen in un ruolo sconosciuto, Karan Soni nei panni di Dopinder e Leslie Uggams nei panni di Blind Al. A loro si uniscono Brianna Hildebrand e Shioli Kutsuna che ritorneranno nel franchise nei panni rispettivamente di Testata Negasonica Mutante e della fidanzata di quest’ultima, Yukio. In precedenza era stato confermato che Jennifer Garner tornerà nei panni di Elektra nel film.

Per quanto riguarda invece casting di cui si vocifera, ma che non sono stati ufficializzati segnaliamo Brian Cox nel ruolo di William Striker, Halle Berry nel ruolo di Tempesta, Owen Wilson nel ruolo di Mobius, Famke Jensen nel ruolo di Jean Grey, Lewis Tan nel ruolo di Shatterstar, Channing Tatum nel ruolo di Gambit, Ben Affleck nel ruolo di Daredevil, Taylor Swift nel ruolo di Dazzler, Taron Edgerton nel ruolo di un Wolverine alternativo, Elizabeth Olsen come Wanda Maximoff, Tara Strong come Miss Minutes, Tom Hiddleston come Loki, Dafne Keen come Laura Howlett aka X23, Rebecca Romijn come Raven, Julian McMahon come Doctor Doom, Patrick Stewart come Professor X e Ian McKellen come Magneto. James Marsden potrebbe riprendere il ruolo di Ciclope, insieme a Liev Schreiber nei panni di Sabertooth, Il regista Shawn Levy ha detto che alcuni di questi personaggi saranno presenti nel film.