Deadpool 3: nuova foto dal set con Ryan Reynolds in costume e Hugh Jackman in “giallo”

Dal 3 maggio 2024 nei cinema americani arriva Deadpool 3, Ryan Reynolds torna nei panni del “Mercenario Chiacchierone” nel 34° film del Marvel Cinematic Universe. Alla regia di questo nuovo sequel troviamo Shawn Levy alla terza collaborazione con Reynolds dopo Free Guy – Eroe per gioco (2021) e The Adam Project (2022). Le riprese di “Deadpool 3” sono attualmente in corso a a Londra.

Deadpool 3 – Trama e cast

Al momento non ci sono dettagli confermati sulla trama, ma Ryan Reynolds aveva precedentemente condiviso alcune informazioni prima che la Disney acquistasse la Fox. La trama in questione sarebbe un road-movie nello stile del classico Rashomon di Akira Kurosawa; nel film Kurosawa mostra come le persone siano capaci di mentire e stravolgere la realtà adattandola alle proprie necessità, da cui lo stesso evento che viene raccontato da diversi personaggi, con che storie però differiscono in modi impossibili da conciliare.

Per quanto riguarda i casting ufficializzati che oltre a Ryan Reynolds come Wade Wilson e Hugh Jackman come Wolverine includono Emma Corrin, la Lady Diana della serie tv The Crown nei panni della cattiva del film, Morena Baccarin e Stefan Kapicic nei panni di Vanessa e Colosso, Matthew Macfadyen in un ruolo sconosciuto, Karan Soni nei panni di Dopinder e Leslie Uggams nei panni di Blind Al. A loro si uniscono anche Brianna Hildebrand e Shioli Kutsuna rispettivamente nei panni di Testata Mutante Negasonica e della sua fidanzata giapponese Yukio. Confermato inoltre che Zazie Beetz non tornerà come Domino mentre THR ha confermato Jennifer Garner nel film di nuovo nei panni di Elektra, casting che ha riportato in auge la teoria di un ritorno di Ben Affleck nei panni di Daredevil. Garner ha interpretato per la prima volta Elektra nel film Daredevil della 20th Century Fox del 2003, e poi ha ottenuto il suo spin-off un paio di anni dopo. Nessuno di questi film ha riscosso il successo sperato.

Altri casting su cui si vocifera includono diversi personaggi degli X-Men come Halle Berry nei panni di Tempesta, Famke Janssen nei panni di Jean Grey e James Marsden che tornerebbe ad interpretare Ciclope. Ci sono anche rumor secondo cui Channing Tatum apparirà come Gambit. È stato anche precedentemente riferito che Deadpool 3 presenterà più varianti sia del Deadpool di Ryan Reynolds che del Wolverine di Hugh Jackman, di quest’ultimo è già stata confermata da una foto dal set una versione con l’iconico costume giallo dei fumetti.

Curiosità sul film

“Deadpool 3” è diretto da Shwan Levy (nella foto) che ha già diretto Hugh Jackman nel notevole “Over the Top con robot Real Steel e più recentemente Ryan Reynolds in Free Guy e The Adam Project. Deadpool 3 sarà scritto da Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin, meglio note come le sorelle Molyneux, che hanno scritto la serie tv Bob’s Burger e sono state produttrici esecutive di Bob’s Burger – Il film. Le sorelle Molyneux collaboreranno con Rhett Reese e Paul Wernick sceneggiatori dei due film campioni d’incassi Deadpool e Deadpool 2.

Hugh Jackman aveva dato l’addio al personaggio di Logan/Wolverine dopo “Logan – The Wolverine” del 2017. Quando gli è stato chiesto perché ha scelto di tornare per questo film, ha semplicemente detto “Volevo solo farlo, e l’ho sentito nelle mie viscere”.

Dopo l’acquisizione da parte della Disney della 20th Century Fox nel 2018, i diritti cinematografici di tutti i personaggi degli X-Men (incluso Deadpool) sono tornati ai Marvel Studios. Mentre Ryan Reynolds continuerà a interpretare il ruolo, tutti i film futuri faranno parte del Marvel Cinematic Universe.

Il film segna la decima volta di Hugh Jackman nel ruolo di Logan/Wolverine, dopo X-Men (2000), X-Men 2 (2003), X-Men: Conflitto finale (2006), X-Men le origini: Wolverine (2009), X-Men: L’inizio (2011), Wolverine – L’immortale (2013), X-Men: Giorni di un futuro passato (2014), X-Men: Apocalisse (2016) e Logan – The Wolverine (2017).

Jay Fear, un fan malato terminale di 45 anni del Wrexham FC (una squadra di calcio di cui Ryan Reynolds è comproprietario nel Regno Unito) ha avuto modo di incontrare Reynolds alla partita di Wrexham V Boreham Wood League nell’aprile 2023 grazie a un ente di beneficenza chiamato “Bucket List Wishes” che sono stati contattati dalle infermiere che si occupavano del signor Fear. All’incontro Reynolds gli ha regalato uno dei guanti del suo costume di Deadpool e gli ha organizzato una visita al set del film Deadpool 3 ai Pinewood Studios. Dopo la morte di Mr Fear, il mese successivo, Reynolds gli ha pubblicato un sincero tributo tramite i social media.

Primo film di Deadpool ad avere scene girate nel Regno Unito (ai Pinewood Studios, vicino a Londra).

Ryan Reynolds in Deadpool 3 non potrà improvvisare e non potrà annunciare alcun dialogo del film causa dello sciopero degli scrittori (WGA).

L’attrice Leslie Uggams (che interpreta Blind Al) ha festeggiato il suo 80° compleanno durante la produzione e ha ricevuto una torta per celebrare l’occasione.

Dopo che l’attore Ben Affleck è stato avvistato sul set nel giugno 2023, sono iniziate le voci sul fatto che la sua versione del personaggio di Daredevil (2003) avrà un ruolo in questa storia (probabilmente attraverso il Multiverso). Il successivo casting di Jennifer Garner come Elektra ha dato ulteriore adito alle teorie su Affleck.

Il regista Shawn Levy che è anche produttore della serie tv Stranger Things pensa che gli universi del “Mercenario chiacchierone” e quelli di “Undi” e compagnia non solo potrebbero incrociarsi, ma che lui e Ryan Reynolds stanno cercando di capire come farlo. Levy ha confermato la cosa durante un’intervista con Variety in cui ha parlato di uno “Stranger Things Universe” in fase di sviluppo: “Sì, stiamo costruendo uno STCU, e ora che sto trascorrendo del tempo con Kevin Feige [chief creative officer della Marvel Entertainment], sto imparando molto su come gestire un universo. Quindi sto prendendo quelle abilità e le sto applicando allao STCU”. Stranamente, [protagonista di Deadpool] Ryan [Reynolds] e io stavamo cercando proprio di capire come potremmo fare un crossover tra Deadpool e Stranger Things. Non l’abbiamo ancora risolto, ma è sul tavolo.”

Durante un’intervista con The Hollywood Reporter, Kevin Feige ha rivelato che Deadpool 3 avrà “un grande “colpo di scena” che si riverbererà sui film successivi dell’UCM come accaduto con le terze pellicole aggiungendo: “Come possiamo elevarlo nel modo in cui siamo stati in grado di fare con Civil War, Infinity War e Ragnarok? È molto divertente essere nel mondo del Ryan Reynolds Show”.

Immagini e video dai social media

Difficile tenere la bocca cucita su questo. ⚔️

Video esplicativo rapido che affronta…

1) Domande sulla cronologia

2) Canone di Logan

3) Domande frequenti sull’MCU

4) Se possiamo farlo tutto il giorno o no

Aggiornamento su Deadpool Wolverine con lettura delle labbra

Prime foto dal set pubblicate il 10 luglio 2023

Deadpool 3 – Interviste e dichiarazioni

Rhett Reese & Paul Wernick autori della sceneggiatura in collaborazione le sorelle Molyneux. prima della conferma di Hugh Jackman di nuovo nei panni di Wolverine avevano parlato della storia de film in un’intervista con Post Cred Pod.

È una meravigliosa opportunità per i pesci fuor d’acqua. Deadpool è un pazzo al centro di un film. Di solito, i pazzi sono i personaggi secondari e il protagonista è ragionevolmente sano di mente, ma il nostro film è capovolto. Far cadere un pazzo in un un mondo molto sano di mente, è puro burro. Sarà davvero divertente. È quasi come indossare un vecchio maglione comodo. La Marvel ci ha davvero dato il supporto per mantenere il tono e la visione che abbiamo del personaggio. Loro sono stati molto disponibili e di supporto, ma ci hanno anche permesso di fare quello che facciamo. Quindi, davvero, è stato semplicemente divertente. Siamo di nuovo scienziati pazzi in laboratorio. Deadpool è il nostro preferito e sarà sempre il personaggio penso a cui siamo più legati a noi e siamo molto grati per averci permesso di scriverlo di nuovo. Quindi è un vero spasso. È come tornare di nuovo a scuola dopo aver trascorso l’estate. È piuttosto divertente.

Kevin Feige in una precedente intervista con Deadline aveva tranquillizzato i fan sull’eventualità che l’arrivo della Disney potesse snaturare in qualche modo il contenuto per adulti del franchise “Deadpool”.

Penso che rispetto al target a cui ci rivolgiamo di ragazzi e adulti, penso che la risposta alla tua domanda sia più verso gli adulti o film vietati ai 17 anni (R-rated). A parte Deadpool, che si è già affermato come un certo genere e una certa valutazione, con cui abbiamo già detto che non avremmo pasticciato quando abbiamo iniziato a lavorarci, promessa che abbiamo mantenuto, con questo nuovo film non abbiamo incontrato una storia o una trama o il viaggio di un personaggio che rappresentino un contenuto per ragazzi (PG-13), o il tono, o le valutazioni che abbiamo utilizzato fino a questo punto che siano state un impedimento. Non siamo stati trattenuti da nessuno. Se mai lo fossimo, allora sicuramente potrebbero esserci delle discussioni che si potrebbero avere ora che abbiamo altri interlocutori. Ma non è stato così. Abbiamo raccontato tutte le storie che volevamo con il tono e il rating che abbiamo ora.

Parlando della sua esperienza con il franchise di “Deadpool”, Ryan Reynolds lo ha descritto come un corso accelerato su budget e creatività.