Deadpool & Wolverine: due trailer “Tickets On Sale” e nuova spassosa sinossi ufficiale del film Marvel

Marvel ha lanciato due nuovi promo di Deadpool & Wolverine che annunciano la prevendita dei biglietti insieme ad una sinossi aggiornata per ricordare “l’errore più significativo fino ad oggi” fatto dallo studio.

Oltre a Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei ruoli principali, il cast del film includerà il ritorno di Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Testata Mutante Negasonica) e Shioli Kutsuna (Yukio) che si uniranno ai nuovi arrivati del franchise Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), che interpreteranno rispettivamente un agente televisivo e la controparte malvagia di Charles Xavier, Cassandra Nova.

Il regista Shawn Levy parla del film in un’intervista rilasciata ad AP News lo scorso anno:

È una coppia davvero interessante. Sono costruiti per generare un enorme conflitto tra loro perché sono così diversi individualmente. Ma questo rende la storia molto interessante, perché le migliori storie a due mani, che sia Fuga di mezzanotte o 48 Ore o Planes, Treni e automobili, sì, sono piene di conflitti, ma alla fine si tratta anche di qualcosa di più ed è quello che il pubblico vedrà. Il vero vantaggio di essere amici fuori dal set è che puoi provare cose pazze senza paura di fallire. Perché alcune di queste non funzioneranno e saranno momentaneamente imbarazzanti, ma se sei tra amici va bene rendersi ridicoli alla ricerca di qualcosa di sorprendente e di inaspettato. Questo film è pieno di momenti, sia comici che basati sui personaggi, che non ci aspettavamo e sono il risultato di una libertà che deriva dall’essere amici.