Deadpool & Wolverine: primo trailer di Deadpool 3 con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Primo trailer via Marvel Studios di Deadpool 3, che uscirà nelle sale con il titolo Deadpool & Wolverine. Nel trailer Deadpool (Ryan Reynolds) trascinato nell’universo cinematografico Marvel per un’avventura pazzesca! Il trailer mostra solo ritorno di Wolverine (Hugh Jackman), ma come sappiamo dalle foto trapelate dal set di carne al fuoco ce n’è davvero tanta.

Dopo aver affrontato alcuni intoppi professionali mentre attraversava una crisi di mezza età. Wade Wilson decide di mandare ufficialmente in pensione Deadpool e diventa un venditore di auto usate. Ma quando sono in gioco i suoi amici, la sua famiglia e il mondo intero, Deadpool decide di sfoderare di nuovo le sue katane. Recluta così un Wolverine riluttante e diffidente non solo per combattere per la loro sopravvivenza, ma, in definitiva, per il loro lascito.